Hà Nội xét nghiệm 4.000 người nguy cơ cao nhiễm SARS-CoV-2

Từ 7h30 sáng 11/3, việc test nhanh đã diễn ra tại nhà văn hóa thôn Trường An nằm trong cụm Công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Trước đó, nhân viên y tế của huyện đã lập danh sách ngẫu nhiên đối với 200 công nhân đang làm việc tại các nhà máy trong cụm công nghiệp. Toàn bộ các công nhân nay được lấy dịch hầu họng để làm test nhanh. Trung bình mỗi một trường hợp sau 15 - 30 phút sẽ có kết quả và được thông báo ngay.

Tới 10h30 sáng nay, toàn bộ 200 công nhân trong diện xét nghiệm đều đã thực hiện xong và chưa phát hiện trường hơp nào nghi ngờ.

Toàn bộ quá trình lấy mẫu xét nghiệm tại đây đều tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tại khu vực này, bố trí một khu cách ly tạm thời, khi có ca nghi ngờ thì đội phản ứng nhanh sẽ trực tiếp lấy mẫu để gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật xét nghiệm bằng phương pháp Realtime-PCR để khẳng định chính xác có dương tính với SARS-CoV-2 hay không.

Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 dự kiến thực hiện trong 2 đợt. Đợt 1 bắt đầu từ ngày hôm nay và ngày mai ở khu vực dân cư thuộc quận Nam Từ Liêm và khu công nghiệp An Khánh, thuộc huyện Hoài Đức. đợt 2 diễn ra từ ngày 15 - 19/3 tại các quận, huyện còn lại.

Theo kế hoạch, 4.000 người thuộc nhóm nguy cơ cao được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, gồm công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp; người dân đang sinh sống tại các khu vực có nhiều người nước ngoài cư trú; người thường xuyên làm việc tại các bến xe trọng điểm; người thường xuyên làm việc, tiếp xúc với khách hàng tại các quán ăn, nhà hàng có khách nước ngoài.

Theo Sở Y tế Hà Nội, mục đích của kế hoạch xét nghiệm lần này nhằm phát hiện sớm trường hợp mắc COVID-19, đặc biệt là ca nhiễm không rõ nguồn gốc, để kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống, hạn chế lây lan ttong cộng đồng.