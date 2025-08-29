UBND TP Hà Nội có văn bản về việc bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bay của Quân chủng Phòng không - Không quân trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (A80).



Trực thăng bay luyện tập và tham gia Lễ kỷ niệm A80

Theo văn bản, trong các ngày qua, trên địa bàn Hà Nội còn diễn ra nhiều hoạt động thả các vật thể bay (bóng bay, đèn trời, các loại đồ chơi có thể bay…), sử dụng flycam bay trái phép của các tổ chức, cá nhân, làm ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bay của lực lượng Không quân luyện tập bay phục vụ A80.

Trong thời gian từ ngày 28, 30, 31-8 và 2-9, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức bay luyện tập và tham gia Lễ kỷ niệm A80.

Để bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bay của Quân chủng Phòng không - Không quân, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường quán triệt, giáo dục, tuyên truyền nội dung Nghị định 36/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ (nay gọi là phương tiện bay khác); Quyết định số 95 của Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả "đèn trời"; Nghị định số 144/2021 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình đến các tổ chức, cá nhân.

Ảnh hưởng hoạt động bay làm nhiệm vụ A80 tại Hà Nội

Về một số nhiệm vụ cụ thể, UBND TP Hà Nội yêu cầu Công an TP Hà Nội chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với lực lượng chức năng liên quan bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phối hợp xử lý nghiêm các hoạt động mua, bán, thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay, đốt và thả đèn trời… làm ảnh hưởng đến hoạt động bay của Quân chủng Phòng không - Không quân.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực thông báo đến các cơ quan, tổ chức cá nhân tạm dừng hoạt động của các loại tàu bay không người lái, phương tiện bay khác đã được Cục Tác chiến/Bộ Tổng Tham mưu cấp phép; phối hợp với các đơn vị chức năng chế áp các phương tiện bay không người lái UAV vi phạm, thu giữ, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; vận động người dân không mua, bán, thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay, đốt và thả đèn trời… làm ảnh hưởng đến hoạt động bay luyện tập và chào mừng Lễ kỷ niệm của Quân chủng Phòng không - Không quân…