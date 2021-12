Hà Nội: Nhóm người tự ý chặn xe, thu tiền vào bãi cỏ lau ven sông ở Ba Vì

Vào khoảng tháng 11, 12 hàng năm, khắp Hà Nội lại xuất hiện những bãi cỏ lau nở rộ, trở thành địa điểm chụp ảnh, check-in của đông đảo giới trẻ. Năm nay, bãi lau tại xã Phú Cường (Ba Vì, Hà Nội) được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và đến thăm thú, chụp ảnh.

Bãi lau tại xã Phú Cường (Ba Vì, Hà Nội) được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và đến thăm thú, chụp ảnh.

Mặc dù bãi cỏ lau này là bãi đất bồi không thuộc sở hữu của cá nhân nào, nhưng một số người đã tranh thủ kiếm lời từ việc thu tiền trông xe của những người đến đây chơi, chụp ảnh.

Theo ghi nhận của PV Infonet, những ngày gần đây, tại bãi lau tại Phú Cường, xuất hiện một số thanh niên đòi thu tiền của người vãn cảnh với lý do "thu tiền gửi xe" và "an toàn cho du khách".

Bất kỳ ai đến đây cũng phải nộp số tiền trên với mức giá 30 nghìn đồng/ô tô, xe máy 20 nghìn đồng và xe đạp điện là 10 nghìn đồng.

Thanh niên ra thu tiền khẳng định nhóm này thu tiền xe của tất cả những người muốn vào chơi (phía sau) ở bãi cỏ lau ven sông Ba Vì

Khi chúng tôi xuống bãi cỏ lau, một nam thanh niên có hình xăm trên cánh tay tiến đến thu tiền gửi xe, người này nói đây là bãi cỏ lau mà anh ta đã thầu, cho mọi người vui chơi thoải mái nhưng phải nộp 30.000 tiền trông xe.

Nam thanh niên đi thu tiền của tất cả mọi người đến đây.

Chiều ngày 6/12, em T (sinh năm 2005, ở Việt Trì, Phú Thọ) cùng một số bạn sang đây chơi và bị nhóm đối tượng này dọa nạt, bắt phải đóng tiền.

"Cháu cùng bạn từ Phú Thọ sang đây chơi, lúc đầu nghĩ là bãi cỏ lau tự nhiên nên không mất tiền, thế nhưng sang đây có người thu tiền, lúc đầu cháu không đưa sau đó có một người lại đánh vào đầu và sau đó cháu phải đưa tiền thì họ mới cho vào", cháu T bức xúc.

Nhóm đối tượng ngồi ở đầu bãi cỏ lau, khi thấy có người đến là ra thu tiền.

Chia sẻ với PV Infonet, một người dân xã Phú Cường (Ba Vì, Hà Nội) cho biết: "Năm nay nước không ngập nên có bãi cỏ lau, còn mọi nằm sông ngập nước, đất bãi không phải của ai cả. Từ tuần trước bắt đầu có nhóm người lạ ra đây thu tiền".

PV đã phản ánh sự việc với Công an huyện Ba Vì và Công an xã Phú Cường. Theo đó, chiều ngày 6/12, từ những hình ảnh của PV cung cấp, Công an xã Phú Cường đã ra bãi cỏ lau, mời các đối tượng nói trên về xã để giải quyết. Ngoài ra, nhóm bị thu tiền cũng được mời về làm chứng.

Do các cháu học sinh còn nhỏ nên tối cùng ngày gia đình của nhóm bị hại đã có mặt tại UBND xã Phú Cường để giải quyết. Anh Đỗ Trọng (phường Thanh Miếu, Việt trì, Phú Thọ), bố của cháu T. đã đi từ nhà sang xã Phú Cường ( Ba Vì, HN) để giải quyết việc của con.

"Lúc 2h cháu nhà tôi có xin phép sang bên kia cầu chơi, lúc tối cháu gọi điện về là có xảy ra sự việc có người dọa đánh và thu tiền khi sang chụp ảnh ở bãi cỏ lau, tôi cũng lo, con nhà tôi vẫn còn ít tuổi, sang thấy con không ảnh hưởng gì tôi mừng lắm. Tôi mong muốn lực lượng chức năng vào cuộc xử lý đúng những người dọa nạt, thu tiền ở ngoài bãi cỏ lau".

Hiện sự việc đang được Công an xã Phú Cường phối hợp với Công an huyện Ba Vì tiếp tục làm rõ.