Hà Nội: Nhiều chung cư mini, nhà cho thuê khó làm lối thoát nạn thứ hai

Liên quan đến vụ cháy tại quận Thanh Xuân làm 56 người chết, xảy ra tháng 9/2023, UBND TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) đã phối hợp với Viện khoa học hình sự Bộ Công an, các đơn vị chức năng liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập, ngày 30 và 31/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã khởi tố bị can đối với 6 cá nhân về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Hà Nội để điều tra, làm rõ nguyên nhân, phân loại, đánh giá trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng thời, xử lý nghiêm trước pháp luật, không làm oan, bỏ lọt tội phạm nhằm phòng ngừa răn đe các hành vi vi phạm.