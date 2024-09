Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh CACC

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 18/9, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 11 đối tượng về tội "Cố ý gây thương tích" .

Trước đó, N.Đ.H (SN 2005, trú tại Yên Bình, Yên Bái) điều khiển xe máy chở bạn đi trên đoạn đường thuộc xã Vân Canh thì bắt gặp 1 nhóm thanh niên ở huyện Hoài Đức đi xe máy cùng chiều.

Lúc này, H điều khiển xe máy vượt lên, lạng lách , tạt đầu xe nhóm thanh niên trên, dẫn đến mâu thuẫn.

Đỉnh điểm, nhóm thanh niên ở huyện Hoài Đức đã dừng lại nhặt gạch ven đường rồi đuổi theo xe của H. Khi đến khu đô thị Vân Canh thuộc xã Vân Canh, H. và bạn bị nhóm thanh niên chặn đầu, chửi bới rồi dùng gạch ném.

Vụ việc khiến H. bị thương nặng ở đầu phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo cơ quan Công an, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhất thời, có lỗi từ phía nạn nhân, nhưng hành vi sử dụng gạch để gây thương tích cho người là rất nguy hiểm cho xã hội.

Trong 11 bị can, có 9 đối tượng dưới 18 tuổi, do đó cần có sự can thiệp, quản lý, quan tâm đúng mức của nhà trường, gia đình và xã hội trong việc uốn nắn, để nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy định của pháp luật cho con em mình.