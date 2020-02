Hà Nội: Một cửa hàng bị niêm phong vì khách phản ánh khẩu trang đắt gấp 10 lần

Theo phản ánh của anh Hoàng H. (trú ở phường Kim Giang), vào tối 31/1 khi đến quầy thuốc Thiện Tâm số 116 ngõ 64 đường Kim Giang hỏi mua khẩu trang thì được nhân viên thông báo giá 10.000 đồng một chiếc hoặc 500.000 đồng một hộp 50 chiếc.

Anh H. khẳng định, đây là loại khẩu trang dùng một lần ngày thường anh vẫn mua chỉ 35.000-50.000 đồng một hộp.

Lãnh đạo Công an phường Kim Giang cho biết đang hoàn thiện các thủ tục để xử lý chủ cửa hàng trên. Ngay sau khi nhận được phản ánh, cùng ngày, Công an phường Kim Giang (quận Thanh Xuân) đã có mặt để xác minh và tạm thời niêm phong tiệm Thiện Tâm hành vi bán khẩu trang giá "trên trời".

Cửa hàng bị niêm phong (Ảnh Doãn Mạnh)

Trước đó, sáng 1/2, Công an TP Hà Nội đã ra thông báo, để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona, Công an thành phố đã phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan nắm tình hình di biến động của dịch viêm phổi cấp do virus Corona.

Đồng thời, Công an Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Sở, ban, ngành liên quan, bệnh viện, Trạm y tế triển khai các biện pháp phòng chống, ngăn chặn, không để lây lan bệnh dịch trên địa bàn; chủ động chuẩn bị các trang thiết bị y tế cần thiết bảo đảm sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh để đăng tải, tán phát lên không gian mạng các thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc tình hình liên quan đến dịch bệnh tại Việt Nam, gây hoang mang trong dư luận người dân.

Người dân cần phối hợp cơ quan công an, nếu phát hiện các điểm bán khẩu trang y tế có dấu hiệu lợi dụng tình hình bán phá giá, “chặt chém” cần thông báo công an, cảnh sát 113 để kịp thời xử lý.