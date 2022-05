Hà Nội: Mắc kẹt trong nhà 3 tầng bốc cháy lúc nửa đêm, 3 nạn nhân hoảng loạn phải nhập viện cấp cứu

Theo lãnh đạo công an quận Ba Đình, khoảng 3h sáng, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà dân số 41 ngõ 4 phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Đám cháy bốc lên lúc nửa đêm làm tầng 1 căn nhà hư hỏng nặng.

Ngay khi tiếp nhận được thông tin ban đầu, lực lượng PCCC nhận định thời gian xảy cháy vào ban đêm nên có khả năng cao có người mắc kẹt và cháy lan nhanh nên Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy và hơn 20 cán bộ chiến sĩ cùng lưc lượng Công an quận Ba Đình, Công an quận Đống Đa tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Lực lượng PCCC đến hiện trường dập lửa và cứu người mắc kẹt trong đám cháy.

Đến hiện trường, chỉ huy chữa cháy lập tức chỉ đạo việc trinh sát đám cháy, khẩn trương cứu được 3 người đang mắc kẹt tại tầng 3 xuống mặt đất an toàn.

Hiện trường xảy ra cháy là nhà dân có diện tích xây dựng khoảng 30m2, cao 3 tầng, khu vực xảy cháy tại phòng khách tầng 1 có diện tích khoảng 9m2 với nhiều đồ đạc, vật liệu dễ cháy.

Các nạn nhân được giải cứu khi mắc kẹt ở tầng 3.

Sau khi nỗ lực chữa cháy, đến 3 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khống chế và đến 3 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Khi được giải cứu, các nạn nhân vẫn rất hoảng loạn, đưa vào Bệnh viện 354 cấp cứu.

Lực lượng chức năng đã ngăn chặn cháy lan lên các tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà, nhưng cả căn nhà bị ám khói nặng.

Khi được đưa ra ngoài an toàn, những người mắc kẹt trong đám cháy vẫn rất hoảng loạn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, diện tích vùng cháy khoảng 9m2, thiệt hại đang thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.