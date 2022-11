Hà Nội lùi quy định nhà thuê 20m2 mới được thường trú

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, vừa ký văn bản hoả tốc gửi Thường trực HĐND TP Hà Nội đề nghị lùi thời gian trình ban hành Nghị quyết của HĐND TP quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với nhà thuê, mượn, ở nhờ để công dân được đăng ký thường trú trên địa bàn.

Một dự án nhà ở xã hội tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Cụ thể, ngày 17-10, UBND TP Hà Nội đã xây dựng tờ trình số 353 gửi Thường trực HĐND TP về việc phê duyệt đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở.

Ngày 26-10, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã có công văn số 244 đồng ý chủ trương xây dựng quy định này. Theo đó, UBND TP Hà Nội đã khẩn trương chỉ đạo, giao các Sở, ban, ngành có liên quan phối hợp xây dựng hoàn thiện bộ hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết quy phạm pháp luật.

UBND TP Hà Nội cho rằng theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2020), việc hoàn thiện hồ sơ xây dựng quy định phải bảo đảm đầy đủ các bước: chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng, thời hạn đăng tải, thời hạn thẩm định, thời hạn thẩm tra, thời hạn gửi hồ sơ đến các đại biểu HĐND TP. Để thực hiện đủ các bước như trên thì không bảo đảm thời gian để trình HĐND TP nội dung này vào kỳ họp cuối năm 2022, dự kiến khai mạc vào ngày 5-12 tới.

"UBND TP Hà Nội kính đề nghị Thường trực HĐND TP xem xét lùi thời gian trình ban hành Nghị quyết quy định về diện tích nhà ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn thành phố tại kỳ họp HĐND thành phố năm 2023 để bảo đảm thời gian về trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật" - UBND TP Hà Nội nêu.

Trước đó, HĐND TP Hà Nội đã đăng tải dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến nhân dân về quy định diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại TP Hà Nội. Dự thảo quy định đối với nhóm nhà ở có nguồn gốc sở hữu nhà nước thì hạn mức diện tích bình quân tối thiểu là 8 m2. Đây là nhà do các cơ quan, đơn vị bố trí phân phối, cho thuê trước đây hoặc có hợp đồng thuê nhà ở cũ do Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý. Đối với nhóm nhà ở còn lại (không có nguồn gốc sở hữu nhà nước), diện tích bình quân tối thiểu là 20 m2, tính theo m2 sàn nhà cho một người thuê, mượn, ở nhờ.

Trước dự thảo quy định này, nhiều người dân và chuyên gia đã có những ý kiến trái chiều, nhiều người bày tỏ không đồng tình với dự thảo quy định trên của Hà Nội.

Nhiều chuyên gia cho rằng quy định của Hà Nội có sự mâu thuẫn với quy định của Luật Cư trú năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2021) là gỡ bỏ các "rào cản" riêng khi nhập hộ khẩu vào các thành phố trực thuộc trung ương như Hà Nội. Mặt khác, việc Hà Nội đưa ra điều kiện về "diện tích tối thiểu là 20 m2 sàn/người" cao hơn khá nhiều so với mức quy định chung là "không thấp hơn 8 m2 sàn/người" tại khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú.