Hà Nội là thành phố đắt đỏ nhất cả nước, Hải Phòng bất ngờ nhảy vọt lên vị trí thứ 3

Tổng cục Thống kê vừa công bố Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI). Theo đó, Hà Nội giữ vị trí dẫn đầu với mức giá đắt đỏ nhất trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

TPHCM đã mất vị trí quán quân từ năm 2018. Năm nay, thành phố mang tên Bác giữ vị trí thứ 2, với chỉ số SCOLI bằng 99,05%.

Một số nhóm hàng của TPHCM có mức giá bình quân cao hơn Hà Nội: Giáo dục bằng 105,43% chủ yếu do học phí ở các trường dân lập và dạy nghề cao hơn Hà Nội; may mặc, mũ nón, giày dép bằng 101,26%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng bằng 102,03%.

Một số nhóm hàng tại TPHCM có mức giá bình quân thấp hơn Hà Nội gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống bằng 98,21%; đồ uống, thuốc lá bằng 97,33%; thiết bị và đồ dùng gia đình bằng 98,12%; thuốc và dịch vụ y tế bằng 97,43%; giao thông bằng 97,31%; bưu chính viễn thông bằng 96,23%; văn hóa, giải trí và du lịch bằng 97,63%; hàng hóa và dịch vụ khác 95,83%.

Những tỉnh/thành đắt đỏ nhất Việt Nam. Đồ họa: Bảo Bảo.

Hải Phòng giữ vị trí đắt đỏ thứ 3 cả nước, tăng mức đắt đỏ 6 bậc so với năm 2018 và tăng 2 bậc so với năm 2019. Hầu hết các nhóm hàng của Hải Phòng đều thấp hơn Hà Nội từ 0,13%-7,79%. Đây là địa phương tập trung nhiều ngành công nghiệp quan trọng của đất nước, đặc biệt là cảng trung chuyển hàng hóa chiến lược quan trọng.



Trong những năm qua, Hải Phòng đã có những bước phát triển vượt bậc trên tất cả các ngành kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Kinh tế Hải Phòng phát triển sôi động dẫn đến mức giá một số nhóm hàng dịch vụ tại Hải Phòng cao so với các địa phương khác.

Đà Nẵng đứng thứ 4 với chỉ số SCOLI năm 2020 bằng 97,11%. Năm 2019, Đà Nẵng đắt đỏ thứ 3 cả nước nhưng sang năm 2020 mức giá thấp hơn chủ yếu do hỗ trợ giảm học phí cho người dân và mức giá nhóm hàng văn hóa, giải trí và du lịch thấp hơn Hà Nội khi chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Thành phố đắt đỏ thứ 5 cả nước là Lào Cai. Lào Cai thay đổi vị trí đắt đỏ từ thứ 8 cả nước năm 2019 lên thứ 5 cả nước năm 2020 chủ yếu do Bà Rịa - Vũng Tàu và Thừa Thiên - Huế lần lượt đứng ở vị trí thứ 4 và thứ 6 trong năm 2019 đã chuyển xuống vị trí thấp hơn trong năm 2020 (thứ 9 và thứ 14) do giá các nhóm văn hóa, giải trí, du lịch, giá nhà ở thuê, giá dịch vụ phục vụ cá nhân giảm vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

So với năm 2019, vị trí các địa phương có mức giá đắt đỏ trong năm 2020 không có sự thay đổi lớn. Tuy nhiên, các tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc có mức giá dần thấp hơn so với những năm trước đây do giao thông ngày càng thuận lợi nên chi phí vận chuyển và lưu trữ hàng hóa giảm. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có mức đắt đỏ hơn các tỉnh miền núi chủ yếu ở các nhóm hàng nhà ở thuê, dịch vụ, giải trí và du lịch.