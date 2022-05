Hà Nội: Công an xác minh vụ 2 nữ du khách Nga bị lấy iPhone ở khu phố cổ sau khi nhờ tài xế taxi cắm sạc

Anh Hoàng Hải, 40 tuổi, trú quận Đống Đa cùng vài người bạn đến phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm ăn đêm 4/5. Khoảng 3h sáng 5/5, anh nghe tiếng la hét, sau đó kêu khóc của một cô gái trẻ người nước ngoài.

Sau 15-20 phút trấn an, 2 cô gái Nga cho biết đã đến Việt Nam 2 ngày trước. Rạng sáng 5/5, họ gọi taxi, nhưng do điện thoại gần hết pin, nên đã nhờ tài xế cắm sạc hộ, rồi đi đổi tiền Việt. Khi du khách vừa quay lưng, taxi đã phóng đi, mang theo 2 điện thoại iPhone khiến nữ du khách hoảng loạn và sốc.

"2 cô gái trẻ đã đến Công an phường trình báo nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên chưa thể viết tường trình. Công an phường hướng dẫn họ về khách sạn, nhờ nhân viên hỗ trợ ngôn ngữ", anh Hải nói.

Khu vực 2 nữ du khách bị mất điện thoại

Sau đó, anh Hải cùng bạn chở 2 nữ du khách về khách sạn trên địa bàn quận Ba Đình, báo lại với nhân viên lễ tân. Lúc này, 2 cô gái vẫn khóc nức nở, vì mọi thông tin cá nhân, giấy tờ điện tử đều nằm trong điện thoại bị mất.

"Tôi hi vọng tài xế taxi sẽ chủ động liên hệ trả điện thoại cho du khách. Dù giá trị tài sản không quá lớn, nhưng chứa rất nhiều thông tin quan trọng, cũng như là sợi dây liên lạc của họ với người thân, bạn bè nơi 'đất khách, quê người'. Hoặc các cô chú/anh chị có camera nhà riêng/camera hành trình tại thời điểm đó, mong giúp đỡ để trích xuất hình ảnh, giúp 2 du khách tìm lại được tài sản của mình", anh Hải nói.

Sáng 5/5, lãnh đạo Công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm cho biết đã tiếp nhận trình báo của 2 nữ du khách nước ngoài về việc mất tài sản đoạn phố Cấm Chỉ giao Hàng Bông.

"Chúng tôi đang tiếp tục xác minh thêm thông tin, làm rõ 2 nữ du khách bị mất tài sản gì và trong hoàn cảnh như thế nào", vị lãnh đạo nói.