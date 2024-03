Hà Nội: Cấm xe nhiều tuyến phố để tổ chức lễ hội ánh sáng, người dân theo dõi như thế nào?

Sau thành công của Lễ hội ánh sáng "Rực rỡ Thăng Long" vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, vào ngày 9/3 tiếp tục một sự kiện trình diễn ánh sáng sẽ được diễn ra tại Hồ Tây. Sự kiện này nằm trong chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024" và công bố Quyết định công nhận Khu du lịch Nhật Tân với chủ đề "Get on Hanoi 2024 - Sắc hương Tây Hồ" diễn ra ngày trong 2 ngày 9-10/3 tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn) 612 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

Màn trình diễn ánh sáng đón năm mới của 2.024 flycam trên bầu trời Hà Nội (Ảnh: Tùng Đoàn - Chí Hiếu)

Để phục vụ sự kiện diễn ra một cách an toàn, người dân được chiêm ngưỡng bữa tiệc ánh sáng hoàn hảo, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội sẽ thực hiện một số điều chỉnh, tổ chức giao thông trên các tuyến phố Trịnh Công Sơn, Vũ Tuấn Chiêu, Sen Hồ Tây nhằm phục vụ chương trình.

Theo đó việc điều chỉnh, tổ chức giao thông trên những tuyến đường này sẽ được thực hiện từ 18h đến 23h ngày 8/3 và từ 18h đến 22h ngày 9/3.

Cụ thể:

Theo đó, trong thời gian từ 18h đến 23h ngày 8/3 và từ 18h đến 22h ngày 9/3, cấm các phương tiện lưu thông trên phố Trịnh Công Sơn đoạn từ ngã ba giao với ngõ 612 Lạc Long Quân đến ngã ba giao Ngõ 6 Trịnh Công Sơn.

Trong thời gian này, phương tiện có nhu cầu đi lại tại đây được điều chỉnh tổ chức giao thông cho đi theo hướng: Ngõ 612 Lạc Long Quân - rẽ phải Vũ Tuấn Chiêu - Nhật Chiêu; Vũ Tuấn Chiêu - ngõ 6 Trịnh Công Sơn - Trịnh Công Sơn - Âu Cơ.

Trên phố Vũ Tuấn Chiêu, cấm các phương tiện lưu thông trên phố Vũ Tuấn Chiêu đoạn từ ngã ba giao với ngõ 612 Lạc Long Quân đến ngã ba giao Ngõ 6 Trịnh Công Sơn. Trong thời gian này, phương tiện theo các hướng: Ngõ 612 Lạc Long Quân - rẽ phải Vũ Tuấn Chiêu - Nhật Chiêu; Vũ Tuấn Chiêu - ngõ 6 Trịnh Công Sơn - Trịnh Công Sơn - Âu Cơ.

Trên đường Sen Hồ Tây, cấm các phương tiện lưu thông trên đường Sen Hồ Tây đoạn từ ngã ba giao với Vũ Tuấn Chiêu đến ngã ba giao với Nhật Chiêu; trong thời gian này, phương tiện đi theo các hướng: Ngõ 612 Lạc Long Quân - rẽ phải Vũ Tuấn Chiêu - Nhật Chiêu; Nhật Chiêu - ngã ba Sen Hồ Tây rẽ phải - Nhật Chiêu - Tô Ngọc Vân hoặc theo ngõ 399 Âu Cơ đi Âu Cơ.

Phương án phân luồng của Sở GTVT Hà Nội nêu, UBND Quận Tây Hồ, Công an Quận Tây Hồ có trách nhiệm bố trí các vị trí chốt cấm cứng tại ngã ba ngõ 612 Lạc Long Quân giao với Vũ Tuấn Chiêu, Trịnh Công Sơn; ngã ba Vũ Tuấn Chiêu - ngõ 6 Trịnh Công Sơn; ngã ba Sen Hồ Tây - Nhật Chiêu và các vị trí ngã ba, ngã tư khác trong phạm vi tổ chức sự kiện.

Bố trí các vị trí chốt hướng dẫn phân luồng giao thông từ xa và biển báo chỉ dẫn cho các phương tiện đi vòng tránh qua phạm vi tổ chức chương trình tại ngã ba ngõ 612 Lạc Long Quân giao với Vũ Tuấn Chiêu, Trịnh Công Sơn; ngã ba Vũ Tuấn Chiêu - ngõ 6 Trịnh Công Sơn; ngã ba Sen Hồ Tây – Nhật Chiêu; đầu ngõ 612 Lạc Long Quân; ngã ba Âu Cơ – Vũ Tuấn Chiêu; đầu ngõ 399 Âu Cơ; ngã ba Âu Cơ – Trịnh Công Sơn; ngã ba Vũ Tuấn Chiêu – Nhật Chiêu; ngã ba ngõ 399 Lạc Long Quân – đường sen Tây Hồ - ngõ 520 Tô Ngọc Vân; ngã ba Tô Ngọc Vân – Xuân Diệu.

Dự kiến số lượng người đến tham dự sự kiện này sẽ rất đông.

Công an Quận Tây Hồ phối hợp với Phòng CSGT - Công an thành phố tổ chức hướng dẫn phân luồng từ xa, điều tiết lưu lượng phương tiện giao thông tránh xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông; bố trí các vị trí trông giữ phương tiện tạm thời trên hè, cấp phép cho các đơn vị thực hiện trông giữ phương tiện theo đúng quy định và bố trí lực lượng hướng dẫn cho các phương tiện vào vị trí trông giữ tránh gây ùn tắc giao thông.

Màn trình diễn ánh sáng với 300 chiếc máy bay không người lái (drone) cất cánh trên bầu trời đêm Hồ Tây hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm thú vị và nhiều cảm xúc đối với khán giả. Đặc biệt đối với những ai chưa được theo dõi màn trình diễn "Rực rỡ Thăng Long" vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua thì đây là cơ hội để mọi người được theo dõi những hình ảnh mang tính biểu tượng của Hà Nội nói chung và quận Tây Hồ nói riêng như: Cầu Nhật Tân, sen bách diệp, hoa đào Nhật Tân...

Đặc biệt, sự kiện này sẽ diễn ra trong 2 ngày cuối tuần nên dự kiến số lượng người đến tham dự sẽ rất đông, chính vì vậy, người dân cần theo dõi thông tin về phân luồng giao thông cũng như thời gian diễn ra lễ hội để không bỏ lỡ sự kiện đặc biệt này.