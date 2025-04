Từ sáng 7/4, nhiều người dân hiếu kỳ khi phát hiện tại ngã ba phố Trần Quý Cáp - Nguyễn Như Đổ (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, quận Đống Đa ) xuất hiện nhiều cột thép được dựng lên. Ngoài ra, nhiều khối thép cũng được đặt vắt ngang phía trên cao đoạn đường Nguyễn Như Đổ.

Người dân cho biết, cột sắt được dựng lên để gia cố căn nhà số 50 Trần Quý Cáp. Các cột sắt gia cố quanh nhà dựng được hơn 1 tháng, còn những thanh sắt bắc ngang qua đường mới được hoàn thành vào ngày 6/4.

Ngày 7/4, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Cảnh Quang, Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cho biết loạt cột thép trên được gia cố cho nhà số 50 Trần Quý Cáp.

Cột thép đặt vắt qua đường để gia cố nhà số 50 Trần Quý Cáp (ảnh: Tiến Dũng)

Theo ông Quang, không phải căn nhà số 50 Trần Quý Cáp bị sụt lún hay nghiêng mà do nhà bên cạnh (số 48 Trần Quý Cáp) chuẩn bị xây mới. Để đảm bảo an toàn cho nhà số 50, trước khi làm móng, họ dựng các cột sắt để gia cố.

"Việc gia cố này đã được các bên thống nhất và không ảnh hưởng đến an ninh trật tự và người tham gia giao thông. Tuy nhiên, do muốn đảm bảo an toàn nên họ gia cố nhiều tầng, nhiều lớp gây mất mỹ quan", ông Quang nhận định.

Ông Quang cũng cho biết, UBND phường sẽ cử cán bộ xuống kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người cũng như phương tiện tham gia giao thông.