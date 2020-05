Bất ngờ với gương mặt bỏng nặng Hồng Ngọc chia sẻ trước đây giờ đã đẹp láng mịn thế này

Trên trang cá nhân vừa qua, Hồng Ngọc đã chia sẻ hai bức hình chụp cùng gia đình và với ông xã. Đi kèm với hình ảnh, Hồng Ngọc có chia sẻ dòng trạng thái kỷ niệm 15 năm yêu và 11 năm nên nghĩa vợ chồng với ông xã

Cụ thể, trên trang cá nhân, Hồng Ngọc viết: "Honey! 15 năm yêu nhau, và 11 năm nên nghĩa vợ chồng... Mình đến với nhau từ lúc chúng ta chả có gì, đến khi chúng ta có quá nhiều thứ, thăng trầm, cực khổ, mệt mỏi, rồi hạnh phúc và giờ là một gia tài đầy ắp yêu thương... Người bạn chung chăn gối bao năm qua cùng em, người không bao giờ đòi hỏi em phải là người vợ hoàn hảo, nhưng em biết mình cần làm gì cho nhau anh nhỉ".

Hồng Ngọc chia sẻ thêm: "Tình yêu của chúng ta sẽ luôn mang đến sự trân trọng, sự hi sinh, sự hoà hợp để cùng xây dựng một cuộc sống ấm no phải không anh. Em luôn nghĩ, cuộc đời chúng ta có quá nhiều thứ, nên đối với ai trong cuộc sống này cũng phải gặp điều không may, và điều đó cũng vừa xảy ra với chúng ta trong những ngày qua. Nhưng em có anh, có các con bên cạnh, em thấy ấm áp lắm, chính vì điều ấy mà em nhẹ nhàng vượt qua một cách ngoạn mục.

Nữ ca sĩ không quên nhắc lại khoảnh khắc chồng rơi nước mắt khi cô gặp tai nạn nổ nồi xông hơi: "Thấy những giọt nước mắt lo lắng và xót xa anh dành cho em những ngày vừa qua, em biết mình đã quá may mắn có anh trong cuộc đời em, hãy cùng nắm tay nhau bước tiếp cuộc hành trình yêu thương mà chúng ta đang giữ gìn, dù da chúng ta có nhăn, tóc có rụng, mắt có mờ, nhưng những điều ấy luôn làm chúng ta yêu nhau nhiều hơn nhé anh..

Yêu anh thật nhiều Bố của các con em. 30 tháng 5 - Kỉ Niệm ngày cưới".

Dưới bài đăng, một số anh em nghệ sĩ Việt cũng để lại bình luận chúc mừng hạnh phúc cũng như cảm thấy may mắn khi nhìn thấy gương mặt Hồng Ngọc đã hồi phục sau vụ tai nạn nổ nồi xông hơi.

Anh em nghệ sĩ Việt gửi lời chúc mừng Hồng Ngọc.

Ca sĩ Thu Thủy nhắn nhủ: "Ôi em nhìn hình mà đỡ lo chị nè! Đỡ hơn nhiều rồi. Chúc anh chị luôn bình an, hạnh phúc nha!". Danh hài Thúy Nga viết: "Chúa đã thương, Tổ Nghiệp cũng thương, hôm nay nhìn gương mặt bạn tôi nhanh phục hồi lại mà lòng mình thấy vui quá. Chúc mừng gia đình luôn hạnh phúc bên nhau mãi nhé!".