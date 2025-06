"Greenwashing" là cái gì mà sĩ tử thi tiếng Anh sáng nay muốn khóc luôn trong phòng thi?

Sáng 27/6, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 bước vào buổi thi cuối cùng với các môn tự chọn, trong đó có môn Ngoại ngữ (tiếng Anh). Và chỉ ít phút sau khi kết thúc thời gian làm bài, mạng xã hội đã bùng nổ hàng loạt phản ứng dở khóc dở cười từ phía sĩ tử. Những bình luận như "toát mồ hôi hột" đến "7.0 IELTS còn thấy đuối"..., tất cả đều đủ để thấy độ "khoai" của đề tiếng Anh năm nay.

Không ít sĩ tử nhận xét đề tiếng Anh năm nay vừa dài vừa lắt léo, đặc biệt phần đọc hiểu và từ vựng khiến nhiều bạn "đuối sức" ở những phút cuối cùng. Và giữa một rừng những từ vựng lạ hoắc xuất hiện trong đề, có một từ bỗng giành vương miện "từ khiến sĩ tử muốn khóc" nhất vì... không ai hiểu gì, đó chính là từ "greenwashing". Từ này xuất hiện trong phần đọc hiểu, khiến không ít thí sinh bối rối không biết nên hiểu theo hướng… bảo vệ môi trường hay là "tô màu" cho đẹp.

"Greenwashing" xuất hiện trong đề tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT sáng 27/6

Vậy greenwashing là gì mà khiến bao người lúng túng đến vậy?

Theo Từ điển Oxford, "greenwashing" /ˈɡriːnˌwɒʃ.ɪŋ/ (UK) - /ˈɡriːnˌwɑː.ʃɪŋ/ (US) được định nghĩa là "behaviour or activities that make people believe that a company is doing more to protect the environment than it really is" (tạm dịch: Hành vi hoặc các hoạt động khiến công chúng tin rằng một công ty đang làm nhiều điều để bảo vệ môi trường hơn thực tế).

Như vậy, "greenwashing" là một thuật ngữ kết hợp giữa "green" (xanh - đại diện cho môi trường) và "whitewashing" (che đậy, tô vẽ). Về cơ bản, greenwashing chỉ hành vi đánh bóng tên tuổi bằng cách giả vờ thân thiện với môi trường, trong khi thực chất doanh nghiệp hoặc tổ chức đó không hề có hành động thực chất nào để bảo vệ môi trường. Nói cách khác, đây là một chiến thuật "xanh giả tạo", dùng để làm hình ảnh hoặc thu hút khách hàng mà không thực sự tạo ra tác động tích cực đến môi trường.

Ví dụ: Một thương hiệu quảng cáo rằng sản phẩm của họ "thân thiện với thiên nhiên" hay "được làm từ vật liệu tái chế", nhưng khi kiểm tra kỹ thì phần lớn quy trình sản xuất vẫn gây ô nhiễm, hoặc thông tin được đưa ra mập mờ, không có chứng nhận đáng tin cậy nào. Đó chính là greenwashing.

Hiểu đơn giản, "greenwashing" là hành vi đánh bóng tên tuổi bằng cách giả vờ thân thiện với môi trường

Việc khái niệm này xuất hiện trong đề thi không chỉ là một thử thách về mặt ngôn ngữ mà còn đòi hỏi học sinh có kiến thức xã hội và tư duy phản biện nhất định. Đây cũng là xu hướng của đề thi tiếng Anh trong vài năm gần đây, không chỉ kiểm tra ngôn ngữ đơn thuần mà còn tích hợp kiến thức liên ngành và thời sự.

Tất nhiên, khi đối diện với một đề thi lắt léo như vậy, cảm giác choáng ngợp hay hụt hẫng là điều dễ hiểu. Nhưng thi xong rồi, điều tốt nhất mà các sĩ tử có thể làm chính là... hít một hơi thật sâu và cho bản thân được nghỉ ngơi. Đừng vì một từ lạ, một đoạn khó hiểu mà quên mất chặng đường dài mình đã nỗ lực vượt qua.

Bài thi chỉ là một phần của cuộc hành trình. Quan trọng hơn là những gì bạn đã học được suốt 12 năm qua, không chỉ là ngữ pháp hay từ vựng, mà còn là sự kiên trì, bản lĩnh và tinh thần vượt khó. Và nếu hôm nay có "khóc thét" vì greenwashing, thì biết đâu ngày mai bạn lại mỉm cười khi nhìn lại và thấy mình đã mạnh mẽ đến nhường nào thì sao?