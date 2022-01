Grab trao tặng hàng ngàn phần quà Tết góp phần giúp tài xế có cái Tết trọn vẹn

Hàng ngàn phần quà đã được trao đi

2021 là một năm vô vàn khó khăn từ dịch bệnh nhưng cũng là năm mà người ta cảm thấy biết ơn và sẻ chia nhiều hơn đến những người xung quanh. Thấu hiểu điều này, mới đây, Grab đã trao tặng hàng ngàn phần quà Tết đến các đối tác tài xế như một lời cảm ơn chân thành, đồng thời tiếp thêm động lực cho các bác tài nhân dịp năm mới sắp đến.

Theo đó, từ ngày 20/1/2022 đến ngày 22/1/2022, Grab đã trao hàng ngàn phần quà đến những đối tác tài xế Grab có thành tích hoạt động tích cực tại TP.HCM và Hà Nội trong năm 2021. Đây là một phần trong khuôn khổ chương trình "Có Grab kề vai - Đối tác an tâm hoạt động" được tổ chức định kỳ nhằm hỗ trợ các đối tác.

Đối tác tài xế Grab tuân thủ các quy định phòng, chống dịch xuyên suốt quá trình nhận quà

Có mặt tại văn phòng Grab theo thời gian đã được thông báo trước qua tin nhắn và tuân thủ đầy đủ quy định phòng chống dịch, các đối tác tài xế nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhận quà Tết.



Không giấu được niềm vui sau lớp khẩu trang, chị Nguyễn Thu Linh - Đối tác GrabCar chia sẻ: "Nhận được món quà Tết từ Grab tôi thật sự rất xúc động, vì giữa lúc dịch bệnh khó khăn, công ty vẫn luôn đồng hành và quan tâm đến đội ngũ tài xế. Món quà nhỏ nhưng giá trị tinh thần rất lớn, nó như một sự khích lệ mạnh mẽ để tôi nỗ lực hơn trong năm tới".

Các tài xế phấn khởi khi được nhận quà Tết

Một món quà - Vạn ấm áp gửi trao

Cầm trên tay túi quà, chị Lưu Thu Lệ hồ hởi cho biết, sau khi trở thành đối tác của Grab từ năm 2019, thu nhập của chị đã được cải thiện đáng kể. Đến khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đỉnh điểm từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 9/2021, kinh tế gia đình chị gặp đôi chút khó khăn do giãn cách xã hội dài ngày. Dù vậy, nhờ sự hỗ trợ tận tình của Grab, chị đã có thêm động lực để vượt qua đại dịch.

"Cảm ơn Grab đã luôn sát cánh cùng tôi và các tài xế khác từ đầu dịch đến nay. Khi biết tin mình được nhận quà, tôi vừa vui vừa cảm động. Có món quà này, Tết nhờ vậy mà càng thêm trọn vẹn và ý nghĩa hơn", chị Lệ chia sẻ thêm.

Những phần quà từ Grab góp phần giúp đối tác tài xế có cái Tết trọn vẹn, đủ đầy

Bên cạnh sự vui mừng, phấn khởi, các bác tài còn cảm thấy tự hào vì là một trong những người có thành tích hoạt động xuất sắc trong năm qua.

Anh Thân Hùng Mạnh – Đối tác tài xế GrabCar cho biết: "Tôi tự hào lắm, nhận quà xong sẽ về khoe với gia đình để mọi người cùng vui. Với tôi, đây không đơn thuần chỉ là quà Tết, mà đó còn là một sự công nhận cho những đóng góp, nỗ lực của tôi. Cũng nhờ đó mà tôi và các anh em khác có thêm động lực để tiếp tục mang đến những chuyến xe chất lượng cho khách hàng".

Giữa lúc năm cũ đang dần khép lại, những món quà mà Grab gửi trao cũng chính là lời chúc may mắn, an lành đến các bác tài cho một khởi đầu mới sắp đến. Đồng thời, sau những đau buồn, mất mát do dịch bệnh, hành động này cũng giúp lan tỏa năng lượng tích cực, thắp lên hy vọng về một năm mới khởi sắc hơn cho tất cả mọi người.

Những phần quà còn thay cho lời chúc năm mới an lành đến các đối tác tài xế

Được biết, ngoài tặng quà Tết, thời gian qua, Grab còn liên tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho các đối tác tài xế. Từ ngày 13/1/2022 đến 16/1/2022, Grab đã trao hàng ngàn bộ quà tặng an toàn gồm khẩu trang, xịt khuẩn, hướng dẫn trang bị an toàn và lá thơm đến các bác tài GrabCar.

Trước đó, Grab cũng tặng 50.000 gói bảo hiểm PTI - Vững tâm cho đối tác tài xế có hoạt động tích cực và thực hiện chương trình "Chia sẻ yêu thương" nhằm giúp đỡ những bác tài có hoàn cảnh khó khăn.

https://afamily.vn/grab-trao-tang-hang-ngan-phan-qua-tet-gop-phan-giup-tai-xe-co-cai-tet-tron-ven-20220124184913977.chn