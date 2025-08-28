Trong một vụ tai nạn thương tâm, 3 người đã thiệt mạng và một đứa trẻ mất tích ở Chittorgarh, Rajasthan, Ấn Độ, sau khi Google Maps dẫn tài xế đi vào một cây cầu đóng, sau đó chiếc xe bị dòng nước mạnh của sông Banas cuốn trôi, cảnh sát cho biết hôm 27/8.

Vụ việc xảy ra vào ngày 26/8 khi một gia đình đang trở về từ chuyến đi đến Bhilwara. Tài xế, dựa vào Google Maps để chỉ đường, đã vô tình lái xe tải vào cầu Somi-Upreda, vốn đã bị đóng cửa nhiều tháng. Khi xe tải đi vào cầu, nó bị kẹt và nhanh chóng bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Cảnh sát cho biết tài xế đã dựa vào Google Maps để chỉ đường. (Hình ảnh minh họa)

"Những người trong xe đã đập vỡ cửa sổ và trèo lên nóc xe. Một người trong số họ đã gọi điện cho người thân và người này sau đó đã báo cảnh sát. Trưởng đồn cảnh sát Rashmi Devendra Singh đã nhanh chóng đến hiện trường và sắp xếp một chiếc thuyền. Việc tiếp cận gia đình nạn nhân trong đêm tối rất khó khăn nhưng cảnh sát và người dân địa phương đã làm việc rất tốt và đã đến được xe", Cảnh sát trưởng Chittorgarh Manish Tripathi nói.

Cảnh sát cho biết thêm rằng các thành viên gia đình đã dùng đèn pin di động ra hiệu cho đội cứu hộ. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến nơi, hai phụ nữ và hai trẻ em đã bị nước cuốn trôi. Tổng cộng có 5 người được cứu.

Thi thể của hai phụ nữ và một trẻ em đã được tìm thấy và việc tìm kiếm một trẻ em khác đang được tiến hành.

Trong một vụ việc khác ở quận Jalore, 6 thanh niên đã bị dòng sông Sukdi cuốn trôi vào tối 26/8. Theo cảnh sát, 3 thi thể đã được tìm thấy và nỗ lực tìm kiếm ba người còn lại đang được tiến hành.