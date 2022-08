Gong Hyo Jin chính thức kết hôn cùng bạn trai kém 10 tuổi vào tháng 10 tới

Mới đây, truyền thông Hàn đưa tin Gong Hyo Jin sẽ tổ chức đám cưới cùng bạn trai kém 10 tuổi Kevin Oh vào tháng 10 sắp tới. Thông tin cũng cho biết, đám cưới sẽ được tổ chức tại New York.



Trước đó, vào ngày 1/4/2022, tờ Sports Chosun vừa đăng tải thông tin độc quyền tiết lộ việc việc hẹn hò của nữ diễn viên Gong Hyo Jin và nam ca sĩ người Mỹ gốc Hàn Kevin Oh. Theo đó, cặp đôi cũng đã đính hôn và chuẩn bị tiến tới chuyện kết hôn.

Một điều khá thú vị đó chính là Gong Hyo Jin là người nhận được hoa cưới trong đám cưới Son Ye Jin và Hyun Bin.

Kevin Oh

Sau đó 1 ngày, Kevin Oh đã viết thư chia sẻ với người hâm mộ về chuyện tình yêu. Kevin Oh cho biết anh thấy có lỗi vì không thể công khai chuyện yêu đàn chị trước khi báo chí đăng tải.

Theo truyền thông tiết lộ, Gong Hyo Jin và Kevin Oh hẹn hò từ năm 2020 nhưng không tiết lộ chuyện tình cảm. Mặc dù vậy những người bạn thân thiết của Gong Hye Jin đều biết chuyện tình cảm của bạn thân cùng chàng trai kém 10 tuổi.

Kevin Oh (sinh năm 1990), nam ca sĩ/diễn viên người Mỹ gốc Hàn từng nhận được nhiều sự chú ý sau khi chiến thắng chương trình của Mnet Superstar K7. Anh từng gây ấn tượng khi thực hiện nhiều bản nhạc phim nổi tiếng trong Snowdrop, More Than Friends hay D.P…

