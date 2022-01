Gợi ý chuyến đi độc đáo, tiết kiệm, an toàn cho con trong giai đoạn bình thường mới

Dịch Covid -19 vẫn còn diễn ra khó đoán nên việc chọn lựa một kỳ nghỉ an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu của tất cả mọi gia đình. Chọn điểm đến như thế nào để cả nhà có thể gắn kết bên nhau thật ấm áp là điều cần thiết nhất lúc này. Với chuỗi hoạt động ngoài trời nhân văn, ý nghĩa, siêu sự kiện tại Waterpoint Long An đang thu hút đông đảo cộng đồng. Miễn phí, tiết kiệm, độc đáo, an toàn, đây sẽ là chuyến du lịch cuối tuần mang tính xu hướng trong thời dịch Covid – 19

Hiện sự kiện gồm các hoạt động nổi bật sau: Chương trình cà phê nghe nhạc acoustic, Hoạt động thể thao nước hiện đại, Lễ hội diều khổng lồ, Chương trình ca nhạc River Show, Rạp chiếu phim ngoài trời. Không chỉ hấp dẫn du khách khi diễn ra vào thời điểm cuối năm và đón chào Tết Cổ truyền 2022, siêu sự kiện còn thu hút nhiều gia đình trẻ bởi 5 điều độc đáo sau đây:

Tiết kiệm- Du lịch 0 đồng mùa dịch Covid – 19

Với lợi thế rất gần Sài Gòn, Waterpoint là điểm đến "lấy lòng" du khách bởi di chuyển an toàn, dễ dàng, thuận tiện. Gia đình bạn có thể tiết kiệm được khoảng chi phí khá nhiều so với việc chọn các điểm đến khác. Bên cạnh đó, tất cả các hoạt động trong ngày hoàn toàn miễn phí. Nếu chuẩn bị đồ ăn, nước uống như một chuyến picnic thì đây sẽ là chuyến du lịch 0 đồng đầu năm siêu tiết kiệm đầy bất ngờ cho bạn và cả gia đình.

Nhân văn, đậm chất giáo dục, mới lạ hiện đại

Siêu sự kiện gồm chuỗi các hoạt động có chọn lọc đang mang đến nguồn năng lượng sôi nổi, có giá trị nhân văn, mang đậm tính giáo dục kèm sự mới lạ hấp dẫn. Sau một năm khó khăn, đây là lúc vực dậy tinh thần, thổi thêm sinh khí, sự phấn khởi bằng các hoạt động vui chơi giải trí nhiều tiếng cười. Đặc biệt, sự kiện chú trọng mang con người đến gần với thiên nhiên sông nước, giúp trẻ con hiểu được giá trị của sinh thái, yêu thiên nhiên hơn sau một năm bị bó buộc bởi giãn cách xã hội. Song song đó, lễ hội diều khổng lồ sẽ giúp các bé yêu văn hóa lễ hội, bầu trời quê hương đất nước, nuôi dưỡng tuổi thơ, phát triển tâm hồn. Riêng hoạt động thể thao trên nước mới lạ, hấp dẫn, mang đến nhiều sức sống mới cho giới trẻ.

Không gian rộng rãi, thoáng mát, an toàn

Giữa lúc dịch bệnh còn lây lan, một không gian rộng rãi, thoáng mát sẽ khiến nhiều gia đình cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Sở hữu một không gian rộng lớn hiếm có, Waterpoint Long An sẽ giúp cả nhà có cơ hội trải nghiệm chuyến picnic ngoài trời, sinh hoạt cùng nhau thật an toàn và thư giãn. Thay vì đưa con đến các trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí nội thành, lựa chọn ngoại ô sẽ là xu hướng cho một kỳ nghỉ an toàn, tiết kiệm.

Đặc biệt, không gian sông nước hữu tình gắn liền với không gian âm nhạc sẽ nuôi dưỡng tâm hồn thi thơ trong trẻ nhỏ. Chương trình rạp chiếu phim ngoài trời ấm áp sẽ gắn kết những thành viên trong gia đình. Đây là lúc cả nhà tận hưởng những giây phút bình yên bên nhau, cùng đón chào một năm mới an lành, tốt đẹp.

Hoạt động xuyên suốt từ sáng đến tối

Không chỉ thu hút công chúng bởi không gian và sự nhân văn, siêu sự kiện tại Khu đô thị tích hợp Waterpoint còn được sắp xếp chỉn chu với các hoạt động phù hợp từng không gian và thời gian cho kỳ nghỉ cuối tuần 0 đồng trọn vẹn nhất.

Theo đó, chào buổi sáng cuối tuần, cả gia đình bạn sẽ có một bữa cà phê sáng vui vẻ đầy hứng khởi bên nhau cùng nghe nhạc acoustic trong không gian cà phê đậm nét phong cách Việt. Khi ánh nắng ấm áp xua tan màn sương trên lá cỏ, các thành viên sẽ được tham gia hoạt động thể thao nước hiện đại sôi nổi tại Harbor 8,6ha - Vịnh Cảng nước ngọt nhân tạo lớn nhất phía Tây TPHCM. Sau khi vui chơi thỏa thích trên mặt nước, bố mẹ sẽ cùng trẻ con được trở về tuổi thơ với những cánh diều "siêu to khổng lồ" bay lượn trên bầu trời trong xanh đầy gió.

Khi hoàng hôn buông xuống, tất cả các thành viên sẽ xích lại gần nhau trong không gian âm nhạc bên sông hoặc thưởng thức những bộ phim hay nhất tại khu vực rạp chiếu phim ngoài trời trên bãi cỏ. Mỗi hoạt động đều mang đến niềm vui riêng, thú vị và độc đáo với nhiều cung bậc cảm xúc khác biệt mang đến cho gia đình bạn trải nghiệm đáng nhớ nhất.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sự kiện vui lòng truy cập: https://waterpoint.com.vn/hoat-dong-cong-dong/