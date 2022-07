Gợi ý bộ phụ kiện cực chất không thể thiếu cho những chuyến đi mùa hè

Mùa hè oi ả đã đến rồi, giờ là thời điểm vô cùng thích hợp để lên kế hoạch cho những chuyến đi chơi thật xa cùng gia đình, bạn bè, người thân của mình. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu 3 món phụ kiện "xịn sò" tới từ thương hiệu Anker để đồng hành cùng bạn vi vu khắp nơi trong mùa hè này nhé!

1. Combo củ sạc Nano Pro 521 + dây sạc Anker 641

Tất nhiên rồi, sạc điện thoại là thứ không thể thiếu trong mỗi chuyến đi của bất kỳ ai. Với sự kết hợp của bộ đôi Nano Pro 521 và dây sạc Anker 641, bạn sẽ không còn phải lo nghĩ về vấn đề hết pin cho những thiết bị của mình nữa. Đầu tiên, để nói về Nano Pro 521, củ sạc này sở hữu 2 cổng sạc USB-C công suất cao 40W, cùng với những công nghệ như PIQ 3.0, ActiveShield giúp tối ưu tốc độ sạc và đảm bảo an toàn cho thiết bị. Với Nano Pro 521, bạn có thể nhanh chóng sạc đầy cho 2 thiết bị cùng một lúc, chẳng hạn như 1 điện thoại và 1 máy tính bảng. Điều này không những tiết kiệm thời gian cho bạn khi đi du lịch, mà còn tiết kiệm cả không gian túi xách hay vali (bởi vì chỉ 1 cục sạc nhỏ đã có thể sạc đến 2 máy rồi). Quá là tiện lợi đúng không nào?

Anker Nano Pro 521

Trong khi đó, dây sạc Anker 641 lại là bạn đồng hành, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo với Nano Pro 521. Sản phẩm sở hữu nhiều tùy chọn về màu sắc (lên đến 8 màu); về cổng sạc (Type C to Type C / Type C to Lightning); cũng như về độ dài (1m/2m), giúp bạn có thể chọn mua dây sạc phù hợp và ưng ý nhất. Dây được thiết kế với chất liệu silicone dẻo, vô cùng bền mà lại không lo đứt gãy hay rối dây sạc, rất phù hợp khi mang đi du lịch khi bạn phải rút ra rút vào túi hay vali nhiều lần. Anker 641 sẽ là món phụ kiện cực kỳ hợp vibe của những chuyến đi mùa hè.

Anker 641 Cable

2. Tai nghe Life P2 mini

Đi du lịch mà không mang theo tai nghe để tận hưởng những bản nhạc, giai điệu thì thật là lãng phí. Mang trên mình thiết kế nhỏ gọn cùng trọng lượng nhẹ 59 gram, với mỗi bên tai nghe chỉ nặng 4,4 gram, Soundcore Life P2 mini chính là một lựa chọn phù hợp để mang theo trong những chuyến đi.

Anker Life P2 mini

Tên thì là "nhỏ" (mini), nhưng thực sự Life P2 mini lại là chiếc tai nghe "nhỏ mà có võ". Life P2 mini sở hữu công nghệ EQ 3 chế độ, tùy chỉnh theo mục đích sử dụng nghe nhạc hay nghe podcast; Bluetooth 5.2 mới nhất đảm bảo kết nối nhanh chóng, mượt mà, tương thích mọi thiết bị; 2 micro cho khả năng gọi điện và chống ồn tốt nhất; chống nước chuẩn IPX5. Không chỉ vậy, thời lượng sử dụng của Life P2 mini cũng lên đến 8 tiếng cho mỗi lần sạc đầy (32 tiếng kèm hộp sạc), đi kèm công nghệ sạc nhanh 10 phút đã có thể nghe nhạc 1 giờ đồng hồ. Bạn sẽ không cần phải lo lắng bất cứ điều gì về em nó, từ chất lượng, trải nghiệm sử dụng cho đến thời lượng pin của Life P2 mini.

Với những món phụ kiện cực chất này, bạn hoàn toàn có thể thỏa sức vui chơi, giải trí trong mỗi chuyến đi của mùa hè này. Bộ 3 sản phẩm nói trên sẽ được Anker Việt Nam giới thiệu và bán ra chính hãng trong thời gian sớm nhất. Để không bỏ lỡ bất cứ thông tin gì về 3 sản phẩm trên, cũng như các sản phẩm chính hãng khác của Anker, hãy theo dõi trang mua sắm chính thức của Anker trên các nền tảng Shopee và Lazada nhé!

