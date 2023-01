Gợi ý 4 tour du lịch ở miền Trung, miền Nam dành cho các gia đình nghỉ ngơi cùng nhau nhân dịp năm mới

Tết đến xuân về là khoảng thời gian mà cả gia đình được đoàn tụ sum vầy, dành thời gian cho những kì nghỉ sau một năm làm việc vất vả. Chính vì vậy, nhu cầu đi các tour du lịch ngắn ngày cũng được ưa chuộng vì mức chi phí hợp lý, tiết kiệm thời gian di chuyển ở nhiều địa điểm đồng thời còn được khám phá và thưởng thức đa dạng những món ăn đặc sản vùng miền khác nhau. Điểm qua 5 tour du lịch mà gia đình bạn cần tham khảo để tạo kỉ niệm cùng nhau vào đầu năm mới.

1. Tour Đà Nẵng - Hội An - Huế

Ảnh:@yanijung_, Phạm Khánh Linh

Đà Nẵng – Hội An: 2 địa điểm cách nhau tầm 30km, tương đương 40 - 50 phút lái xe. Vì vậy, gia đình bạn có thể dễ dàng vui chơi, giải trí ở cả hai địa điểm này trong cùng một chuyến đi.

Đà Nẵng – Huế: khoảng cách giữa 2 địa điểm tầm khoảng 100 km và trung bình mất khoảng từ 2 đến 2 tiếng rưỡi để di chuyển.

Lịch trình vui chơi 4 ngày 3 đêm

Ngày 1: Chùa Linh Ứng Sơn Trà - Bà Nà Hills - tắm biển Mỹ Khê - chợ đêm Đà Nẵng

Chùa Linh Ứng nằm ở Bán đảo Sơn Trà và là chốn linh thiêng bậc nhất tại Đà Nẵng. Đến đây bạn có thể ngắm nhìn tượng Phật Quan Âm uy nghi giữa bốn bề mây trời, gió núi. Dịp Tết gia đình bạn có thể đến đây cầu nguyện cho một năm mới yên bình, hạnh phúc.

Bà Nà Hills toạ lạc ở huyện Hòa Vang, nằm cách trung tâm khoảng 25km. Nếu gia đình nhiều thành viên, mách nhỏ bạn nên thuê xe 10 chỗ trở lên để di chuyển thuận lợi hơn. Đặt chân đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng "kho tàng" văn hoá và kiến trúc đỉnh cao như: Làng Pháp, Cầu Vàng, Fantasy Park, Bảo tàng tượng sáp, Vườn hoa Le Jardin D'Amour, Hầm rượu Debay,…

Ảnh: @pullman, luhanhvietnam

Biển Mỹ Khê nằm dọc theo cung đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, cách trung tâm thành phố khoảng 3km. Biển Mỹ Khê có 3 bãi tắm chính cho bạn tha hồ chọn lựa; đồng thời ở đây còn có trạm điều hành thể thao dưới nước gồm các trò chơi thú vị như: chèo thuyền kayak, chèo thuyền SUP, chèo thuyền chuối, trượt nước, lướt ván, dù lượn, đi motor nước, cano kéo ván,…

Chợ đêm Helio là một trong những khu chợ đêm lớn, được mệnh danh là thiên đường ẩm thực về đêm tại Đà Nẵng với hàng trăm món ăn ngon đủ tất cả các thể loại từ món mặn đến món ngọt, từ ăn vặt đến ăn no phù hợp với nhiều thế hệ trong gia đình.

Ảnh: luhanhvietnam

Ngày 2: Công Viên Châu Á – Công viên Apec - Sông Hàn Đà Nẵng

Công viên Châu Á toạ lạc trên khuôn viên rộng khoảng 800 héc-ta, Công Viên Châu Á Đà Nẵng tái hiện 10 nền văn hoá khác nhau tại Châu Á, mang đến cho bạn những trải nghiệm du lịch và trò chơi đầy cảm xúc. Chắc chắn các bạn nhỏ trong gia đình sẽ rất thích thú khi được đến đây. Đến đây, bạn nên thử trải nghiệm vòng xoay đu quay khổng lồ Sun Wheel, các trò chơi cảm giác mạnh như Singapore Sling, check-in với nhiều khung cảnh tại khuôn viên.



Ảnh: halotravel, asiapark

Nằm bên bờ sông Hàn, thuộc phường Bình Hiên, quận Hải Châu, công viên Apec nổi bật với kiến trúc mái vòm được thiết kế với hình cánh diều uốn lượn như sóng biển. Ngoài ra, ở đây còn đặt 21 bức tượng nghệ thuật gắn với văn hóa của 21 nền kinh tế thành viên tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2017. Khuôn viên được xây dựng với đồi nhân tạo, thảm cỏ tự nhiên, đường lát đá cùng cây xanh và hoa cho bạn tha hồ check-in sống ảo.

Ảnh: Đặng Thị Mỹ Duyên, travelservices

Ngày 3: Khám phá phố cổ Hội An

Toạ lạc ở hạ lưu sông Thu Bồn, nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 30km về phía Nam.

Bước chân đến đây, bạn sẽ cảm giác được vào khung cảnh yên bình, hoài cổ. Hình ảnh những ngôi nhà với màu tường vàng, mái ngói đỏ nâu của lối kiến trúc ngày xưa. Những địa điểm mà bạn phải ghé ở Hội An như: Chùa Cầu, Hội Quán Triều Châu, Nhà Cổ Phùng Hưng, Nhà Thờ Tộc Trần, Bảo Tàng Văn Hoá Lịch Sử… Đừng quên trải nghiệm đi thuyền trên sông Hoài ngắm nhìn những con phố đèn lồng lung linh!

Ảnh: Tạ Xuân Hương, Phương Nam Trương, checkinvietnam

Ngày 4: Đại nội Huế - Lăng tẩm - Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã - Cầu Tràng Tiên - Chợ Đông Ba

Đại nội Huế là nơi hội tụ các nét đẹp kiến trúc đỉnh cao của thời đại phong kiến nhà Nguyễn với hơn 100 công trình kiến trúc lộng lẫy như: Ngọ Môn, Cung Diên Thọ, Tử Cấm Thành, Điện Thái Hòa được bố trí hài hòa, hợp lý. Đừng quên ghé thăm và tham quan các lăng tẩm 7 vị vua nhà Nguyễn ở Huế gồm: Lăng Gia Long, Lăng Minh Mạng, Lăng Thiệu Trị, Lăng Tự Đức, Lăng Đồng Khánh, Lăng Dục Đức, Lăng Khải Định.

Ngoài ra, Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã là nơi gia đình bạn cũng không nên bỏ lỡ bởi du khách sẽ được ngắm nhìn những nét đẹp cổ kính của chùa, với các hoa văn, họa tiết trang nhã, tận hưởng không gian thanh tịnh để chào đón năm mới thư thái, nhẹ nhàng.

Ảnh: Hạnh Hạnh

Cầu Tràng Tiền - biểu tượng của mảnh đất cố đô bắc ngang qua dòng sông Hương, duyên dáng soi bóng dưới dòng nước là biểu tượng đặc trưng của xứ Huế, cũng là chứng tích lịch sử chứng kiến biết bao thăng trầm lịch sử của đất nước.



Ảnh: Hạnh Hạnh, phongnhaexplorer

Chợ Đông Ba là địa điểm du lịch Huế vô cùng sầm uất, náo nhiệt, nằm giữa cầu Trường Tiền và cầu Gia Hội, cũng là chợ lớn nhất ở Huế với rất nhiều các gian hàng, đa dạng các mặt hàng bày bán. Chợ gồm một khu nhà 3 tầng, gọi là lầu chuông, tầng 1 là khu vực của các gian hàng bày bán các loại hải sản khô, các loại mắm đặc sản Huế, tầng 2 bán đồ thủ công mỹ nghệ và lưu niệm, tầng 3 là các gian hàng vải và quần áo.

Ảnh: Chợ Đông Ba, halotravel

Ngoài ra, bạn sẽ có những trải nghiệm ẩm thực thú vị với các món ăn đặc sản khi ghé đến Đà Nẵng - Hội An – Huế như: mì quảng, bánh đập, cơm gà, chè heo quay, bánh canh bột tựa, bún bò Huế,…

Ảnh: Vinpearl, @trungbuii, vinwonders

2. Tour Phan Thiết - Phan Rang - Nha Trang

Nha Trang – Phan Rang: 2 địa điểm cách nhau tầm 130km nên gia đình bạn có thể kết hợp đến tham quan cả hai thành phố biển này trong cùng một khoảng thời gian.



Phan Rang – Nha Trang: Khoảng cách của hai địa điểm này chỉ tầm 95 km nên bạn có thể dễ dàng lựa chọn các phương tiện phổ biến như xe máy, xe khách, tàu hỏa.

Lịch trình vui chơi 3 ngày 3 đêm

Ảnh: Uyên Trinh, @seonnzz

Ngày 1: Bãi biển Đồi Dương – Mũi Né

Bãi biển Đồi Dương tọa lạc ngay trung tâm thành phố Phan Thiết với những bãi cát trắng xen lẫn các đồi đất trải dần ra biển. Hãy thử tản bộ dọc theo công viên biển Đồi Dương ngắm nhìn cảnh biển rồi nhâm nhi vài món đồ ăn vặt, hải sản khi đến đây.

Mũi Né ngoài có đồi cát đỏ gây ấn tượng với du khách mỗi khi gió lên, hình dáng đồi cát lại khác thì đồi cát trắng (bàu trắng) cách xa Mũi Né hơn 25km cũng là nơi bạn đừng bỏ qua trong dịp nghỉ lễ này. Bởi ngoài chiêm ngưỡng vẻ đẹp của không gian mênh mông cát trắng, bạn còn đường tận mắt nhìn thấy những cánh sen hồng nở trong đầm sen giữa đồi cát.

Làng chài Mũi Né: Đến làng chài, bạn sẽ cảm nhận rõ nhất cuộc sống của những ngư dân miền biển khơi, thấy được vẻ đẹp sự tấp nập mỗi khi ghe tàu ra vào bờ mang theo những món quà của biển.

Ngày 2: Vườn nho Ba Mọi - Vườn Quốc gia Núi Chúa – Làng gốm Bàu Trúc

Tới đây tham quan vườn nho Ba Mọi, bạn có thể vào vườn tham quan chụp ảnh, tự tay cắt những chùm nho chín mọng và thưởng thức thoải mái ngay tại vườn.



Ảnh: focusasiatravel

Vườn quốc gia Núi Chúa có tổng diện tích hơn 106.600 ha, bao gồm cả rừng, biển, bán sa mạc - nơi có hệ sinh thái rừng khô hạn độc đáo của Việt Nam và Đông Nam Á. Nơi đây có 1500 loài thực vật, trong đó có 54 loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ thế giới (IUCN), 765 loài động vật, trong đó có 46 loài quý hiếm. Nếu đến vào dịp Tết, mọi người nên kết hợp tham quan với các hoạt động như trekking đường rừng, cắm trại, tắm suối... nhưng cần phải có người dẫn đoàn để đảm bảo an toàn. Ngoài ra nơi đây còn tiện đường cho gia đình bạn ghé Hang Rái check-in và thăm Vịnh Vĩnh Hy.

Ảnh: Bùi Thị Bảo Trân, Du lịch Vườn quốc gia Núi Chúa

Về lại trung tâm thành phố, chạy hướng đường đi huyện Binh Phước sẽ đến làng gốm Bàu Trúc. Gia đình bạn sẽ được trải nghiệm nhào đất, nặn gốm. Ngoài chơi vui, mọi người sẽ được nghệ nhân chia sẻ để tìm hiểu văn hoá Chăm đậm giá trị.



Ảnh: Gốm Chăm Bàu Trúc

Ngày 3: Tháp bà Ponagar – Hòn Chồng

Tháp bà Ponagar nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang chưa đầy 2km. Đến đây bạn sẽ có cơ hội được thưởng thức những điệu múa câu hát Chăm, ngắm thành phố Nha Trang từ trên cao. Ngoài ra tắm bùn khoáng Tháp Bà là một hoạt động thú vị khi mà gia đình bạn nên trải nghiệm để thư giãn gân cốt, máu huyết lưu thông.

Ảnh: Sk Travel, @meow.babie

Tới Hòn Chồng bạn không chỉ được chiêm ngưỡng bãi đá tự nhiên với hình dạng đặc biệt mà còn có thể ngắm nhìn khung cảnh kỳ vĩ, rộng lớn của vùng biển này. Từ Hòn Chồng chỉ cần phóng tầm mắt ra xa, bạn sẽ thấy Hòn Yến, Cảng Cầu đá và cả Hòn Tre nằm ngay phía tay phải. Bên cạnh chính là Hòn Đỏ và núi Cô Tiên.

Ảnh: vinpearl

Những món ăn đặc sản mà bạn phải thử khi ghé đến Phan Thiết – Phan Rang – Nha Trang có thể kể đến như: bánh tai vạc, nem nướng, bánh canh chả cá, bánh xéo,…

3. Tour Phú Yên – Quy Nhơn – Quảng Ngãi

Phú Yên – Quy Nhơn: Từ Quy Nhơn đi Phú Yên tầm khoảng 100km bạn có thể chọn đi tàu hoặc xe trung chuyển để tiết kiệm thời gian hơn.

Quy Nhơn – Quảng Ngãi: Khoảng cách của hai địa điểm tầm khoảng 216km và mất hơn 4 tiếng đồng hồ di chuyển. Có rất nhiều và chuyến xe đi từ Quy Nhơn đến Quảng Ngãi nên bạn chỉ cần search trên Google và có kết quả nhanh chóng.

Lịch trình vui chơi 3 ngày 3 đêm

Ngày 1: Mũi điện - Tháp Nhạn - Quảng trường Nghinh Phong

Mũi điện với vị trí địa lí đặc biệt thuộc thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, đây được xem là một trong những địa điểm đầu tiên thuộc lãnh thổ Việt Nam đón ánh mặt trời mỗi buổi bình minh lên. Cảnh đẹp nơi đây cũng từng được ca ngợi hết lời qua những thước phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".

Ảnh: Bùi Huy Khang

Tháp Nhạn được xây dựng khoảng thế kỷ 12, là một trong những tháp Chăm còn khá nguyên vẹn, tiêu biểu cho nền văn hóa Chăm Pa.

Ảnh: Nghĩa Gạo, An An

Quảng trường Nghinh Phong tọa lạc ngay tại ngã tư Nguyễn Hữu Thọ và Độc Lập, thành phố Tuy Hòa. Từ những ngày đầu hoạt động đến nay quảng trường vẫn luôn được rất nhiều người dân địa phương và du khách check-in nườm nợp. Bên cạnh đó, bạn còn được thưởng thức nhiều buổi trình diễn kết hợp âm thanh ánh sáng độc đáo ở đây.

Ảnh: Đỗ Ngọc Lợi

Ngày 2: Kỳ Co - Eo Gió - Khu dã ngoại Trung Lương

Kỳ Co được yêu thích bởi khung cảnh thiên nhiên xung quanh, núi và biển. Hiện tại, Kỳ Co đang được nâng cấp với nhiều hoạt động trên biển cũng như nhiều vị trí check in. Gia đình bạn có thể đặt resort ngay trên đảo nghỉ dưỡng qua đêm và ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn cùng tiếng sóng vỗ về bên tai.

Ảnh: Thanh Vũ, Quy Nhon Homestay

Không thể bỏ qua địa điểm check in nổi tiếng Eo Gió bởi nơi đây mang hình dạng là một chiếc eo cong ôm vào dãy núi và đón gió từ biển khơi. Chắc chắn, gia đình bạn sẽ có ngay loạt ảnh đẹp khi ghé đến đây.

Ảnh: Nguyễn Kim Ngân

Hoạt động cắm trại xuyên đêm tại Trung Lương cũng là trải nghiệm thú vị và gắn kết các thành viên trong gia đỉnh. Nơi đây sở hữu khu vui chơi, cắm trại xuyên đêm với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ hòa quyện giữa núi đá và biển xanh. Ban ngày, cả gia đình cùng nhau vui chơi, tắm biển, lặn san hô đến tối lại tổ chức một buổi camping, BBQ và đốt lửa trại cùng nhau thì còn gì tuyệt bằng.

Ảnh: Trần Nghĩa

Ngày 3: Đảo Lý Sơn - Bãi biển Mỹ Khê - Đồng muối Sa Huỳnh

Đảo Lý Sơn được mệnh danh là đảo Jeju của Việt Nam với diện tích khoảng 10km2, gồm có 2 hòn đảo: Đảo Lớn và Đảo Bé Lý Sơn. Hòn đảo với những ngọn núi nhấp nhô ra biển, cùng những cánh đồng tỏi đã tạo nên nét độc đáo và thu hút. Du khách đến đây còn được thưởng thức đặc sản: ốc xà cừ, cua hoàng đế, nhum biển.

Bãi biển Mỹ Khê nằm ở thôn Cổ Luỹ, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh. Bãi biển thu hút rất nhiều du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ nơi đây.

Ảnh: Bùi Huy Khang

Cánh Đồng muối Sa Huỳnh là nơi check-in có một không hai và được xuất hiện trong nhiều tác phẩm nghệ thuật của các nhiếp ảnh gia Việt Nam và quốc tế. Đây cũng là nơi lưu giữ nét đẹp văn hóa lao động của làng nghề làm muối.

Một số đặc sản khi đến Phú Yên – Quy Nhơn, Quảng Ngãi gồm: tré trộn, don, cá bống sông Trà, mắt cá ngừ đại dương, bánh hồng,…

4. Tour Cần Thơ – Đồng Tháp – An Giang

Cần Thơ – Đồng Tháp: khoảng cách tầm 86,9 km và mất khoảng 2 tiếng di chuyển.



Đồng Tháp – An Giang: khoảng cách tầm 101,1 km và mất khoảng 2 giờ 30 phút di chuyển.

Lịch trình vui chơi 3 ngày 3 đêm



Ngày 1: Chợ nổi Cái Răng - Bến Ninh Kiều - Chùa Ông

Chợ nổi Cái Răng vốn là chợ nổi thu hút hằng trăm lượt khách trong và ngoài nước yêu thích. Tất cả mọi hoạt động buồn bán đều diễn ra trên thuyền hết sức độc lạ.

Ảnh: MienTaycogi, @ngan.thbn, vietnamlocaladventures

Bến Ninh Kiều là địa danh và là biểu tượng của thành phố Cần Thơ. Bến Ninh Kiều có từ thế kỉ 19. Không ai đến Cần Thơ mà lại không đặt chân tới địa điểm du lịch Cần Thơ nổi tiếng này bởi cảnh sắc hài hòa, tọa lạc giữa ngã ba sông Cần Thơ và sông Hậu. Bên trong khu vực công viên bến Ninh Kiều còn có nhà hàng Thủy Tạ với rất nhiều món ăn ngon và độc đáo chờ đón du khách.

Chùa Ông - Ảnh: nucuoimekong

Chùa Ông là một trong các địa danh về tâm linh, tín ngưỡng cũng là những địa điểm du lịch Cần Thơ được rất nhiều du khách quan tâm. Với kiến trúc đẹp và tọa lạc ở vị trí trung tâm thành phố, bạn nhất định phải ghé thăm nơi này khi đến Cần Thơ.

Ngày 2: Làng Hoa Sa Đéc - Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê - Khu du lịch Xẻo Quýt

Làng hoa Sa Đéc là địa điểm check-in mà bạn nhất định phải đi trong chuyến vi vu miền Tây và nhất là dịp Tết đến xuân về. Với diện tích hơn 500ha, đây là một trong các vựa hoa lớn nhất miền Nam và cả Đồng bằng sông Cửu Long.

Ảnh: Trung Anh

Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê được xây dựng từ năm 1895 tại khu vực mua bán sầm uất ven sông Sa Đéc, ngôi biệt thự Pháp với không gian bên trong theo phong cách Trung Hoa. Có thể kể đến mái ngói, tường gạch dày, gạch hoa, vòm cửa cong, nội thất sơn son thếp vàng và những chi tiết chạm khắc kiểu Phục Hưng là các nét đặc trưng của ngôi nhà hơn 100 năm tuổi này.

Ảnh: @joyce_le__, halotravel

Khu du lịch Xẻo Quýt cách nội đô Cao Lãnh tầm 30km, là khu tổ hợp khu di tích lịch sử và điểm du lịch sinh thái nổi tiếng của miền Tây Nam Bộ. Đặt chân đến Xẻo Quýt, bạn sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhi6n và khu chiến khu được phục dựng ẩn sâu trong những con rạch dẫn vào cánh rừng nguyên sinh.

Ảnh: nucuoimekong, vntrip

Ngày 3: Rừng tràm Trà Sư - Thốt nốt trái tim - Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam

Rừng tràm Trà Sư là khu rừng tràm đẹp nhất và nổi tiếng nhất Việt Nam, với sinh cảnh tự nhiên rộng lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, vào mùa nước nổi, hãy đến rừng tràm Trà Sư để tận hưởng vẻ đẹp độc đáo thông qua chuyến đi thuyền theo con nước len lỏi vào rừng xanh.

Thốt nốt trái tim là cụm cây thốt nốt có phần thân và tán lá tạo hình trái tim tự nhiên vô cùng độc đáo, nằm trên đoạn đường đi từ Hồ Tà Pạ đến Hồ Ô Thum.

Ảnh: Nguyễn Hữu Nhật, @nganshuu

Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam rất linh thiêng thu hút khách thập phương đêm tham quan, cúng viếng. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam diễn ra trọng thể từ 23 đến 27 tháng 4 âm lịch hàng năm, thu hút hàng ngàn Phật Tử và du khách thập phương ghé thăm.