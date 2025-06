Gói trọn những đặc quyền sống khác biệt tại Grand Park cùng bộ đôi compound từ Masterise Homes

Khi những bữa tối quây quần bên gia đình trở thành điều xa xỉ giữa guồng quay thành thị, những người trẻ thành đạt bắt đầu đi tìm một nơi chốn để cân bằng – nơi đủ gần để kết nối công việc, nhưng đủ riêng tư để tái tạo thân - tâm - trí. Họ không chỉ cần một nơi để ở, mà còn là không gian phản chiếu cá tính, phong cách sống và những giá trị mà họ theo đuổi.

Tọa lạc tại trái tim đại đô thị Grand Park, hai dự án compound Masteri Centre Point và Lumière Boulevard không chỉ sở hữu ưu thế hạ tầng và tiện nghi, mà còn hiện thực hóa một chuẩn sống khác biệt - nơi đẳng cấp, thiên nhiên và cộng đồng văn minh cùng song hành trong từng trải nghiệm.

Những đặc quyền của sự thuận tiện mang đến chất lượng sống cao

So với những đô thị mới ở phía Đông TP.HCM, Grand Park là nơi thừa hưởng hạ tầng giao thông thuận tiện, kết nối liền mạch với những dự án "nghìn tỷ". Cụ thể, tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) kết nối trung tâm TP HCM với khu Đông; đường Vành đai 3 giúp kết nối khu Đông với các tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An…; nút giao An Phú trong tương lai khi đi vào hoạt động sẽ giúp tăng hiệu quả khai thác tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thẳng đến sân bay Long Thành… Đáng chú ý, Grand Park chính là khu đô thị tại khu Đông có đường Vành đai 3 "xuyên tâm", do vậy khi sống tại bộ đôi compound này, cư dân có thể dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố hoặc đi đến các tỉnh thành lân cận.

Đường Vành đai 3 đi ngang qua tọa độ compound của Masterise Homes trong khuôn viên đô thị Grand Park.

Với ưu điểm kết nối hạ tầng thuận tiện, cư dân có thể sở hữu cho mình một cuộc sống sáng làm việc tại Q1, khu trung tâm – tối lại trở về bên không gian sống giao hòa với thiên nhiên, tách biệt khỏi sự ồn ào náo nhiệt của đô thị.

Những mảng xanh vốn là "tài sản hiếm" ở những trung tâm chật chội lại chính là đặc quyền tận hưởng dành riêng cho cư dân khi sinh sống tại đây. Sống ở đô thị thông minh nhưng không thiếu vắng tính kết nối với tự nhiên,tại Lumière Boulevard bên cạnh hơn 17.000m2 mảng xanh, yếu tố thiên nhiên còn được lồng ghép vào từng đường nét thiết kế giúp mỗi ngày tại đây đều được thiên nhiên bao bọc và tái tạo thân-tâm-trí.

Một không gian trải nghiệm cuộc sống đúng nghĩa cần mang đến cảm giác riêng tư, thư giãn và tái tạo năng lượng.

Thêm vào đó, không gian sống lý tưởng chính là nơi kể câu chuyện của người chủ nhân. Do vậy mà bên trong căn hộ, Masterise Homes ứng dụng phong cách thiết kế thời thượng nhưng tối giản, vừa hướng đến tiêu chuẩn sống đẳng cấp, vừa mang đến cơ hội để cư dân tùy ý đặt để nội thất nhằm phản ánh gu thẩm mỹ của cá nhân. Masterise Homes bàn giao căn hộ Lumière Boulevard thô và Masteri Centre Point với sự sắp đặt cơ bản để từ đó cư dân tùy thích thiết kế không gian sống theo ý thích riêng biệt.

Đặc quyền hưởng trọn "hệ tiện ích kép" - vừa đa dạng, vừa riêng tư

Bên cạnh việc dễ dàng kết nối với hệ tiện ích phong phú của Grand Park như trường học quốc tế, bệnh viện chuẩn quốc tế, phố ẩm thực và công viên chủ đề VinWonders, cư dân tại bộ đôi Masteri Centre Point và Lumière Boulevard còn sở hữu đặc quyền riêng với hệ tiện ích nội khu chuẩn quốc tế - được phát triển tách biệt và khép kín, chỉ dành riêng cho cộng đồng cư dân.

Với hơn 30 tiện ích nội khu riêng biệt tại mỗi dự án, cư dân có thể tận hưởng những phút giây thư giãn trong hồ bơi điện phân muối – công nghệ thường chỉ xuất hiện tại các khu nghỉ dưỡng 5 sao, luyện tập tại phòng gym trang bị thiết bị hiện đại, hay đơn giản là cùng con trẻ vui chơi tại sân vận động mini, khu thiếu nhi đa năng, vườn đọc sách ngoài trời...

Phòng gym với trang thiết bị hiện đại cùng khung cửa hướng ra mảng xanh nội khu đầy cảm hứng.

Mỗi nhu cầu sống – từ học tập, làm việc, vui chơi đến thư giãn – đều có thể được đáp ứng tức thì chỉ với "0 thời gian chờ". Chỉ cần vài bước chân, cư dân đã có thể tìm thấy không gian yên tĩnh để đọc sách, tổ chức bữa tiệc BBQ cùng gia đình dưới bóng cây xanh, hoặc thả mình dưới dòng nước mát lành để giải tỏa căng thẳng sau một ngày dài.

"Vạn tiện ích chỉ trong một bước chân" - trải nghiệm sống đích thực, tiện nghi và riêng tư mà bộ đôi compound mang đến cho cộng đồng cư dân.

Trong hệ quy chiếu thiết lập một cuộc sống cao cấp, người trẻ thành đạt cũng hướng đến việc kết nối với cộng đồng cư dân. Đặc biệt, đối với những gia đình có con nhỏ, yếu tố kết nối cộng đồng càng trở nên quan trọng, bởi lẽ môi trường sống được xem là "người thầy thứ 3" của cư dân nhí. Họ mong muốn con cái mình được phát triển toàn diện trong một không gian năng động, an toàn và có tính nuôi dưỡng, cả về thể chất lẫn tinh thần. Sinh hoạt trong một cộng đồng có sự tương đồng về tư duy, phong cách sống chính là mục tiêu hướng đến của người thành đạt trẻ nhằm cùng nhau sẻ chia, đồng hành xây dựng một môi trường lành mạnh, hiện đại và chuẩn cao.

Được lớn lên giữa một cộng đồng văn minh và cấp tiến, những thế hệ văn minh tiếp nối sẽ dễ dàng tiếp nối và thành công.

Người thành đạt ngày nay không chỉ tìm kiếm một không gian đơn thuần để trở về sau một ngày mệt mỏi, họ tìm kiếm một nơi mà cá tính của mình được ghi dấu – nơi mà câu chuyện của cái tôi đẳng cấp và phong cách sống cùng nhau hòa chung một nhịp. Và những giá trị này được tìm thấy tại cụm tọa độ compound Masteri Centre Point và Lumière Boulevard, bộ đôi dự án đáng sống bậc nhất khu Đông TP.HCM được phát triển bởi Masterise Homes.