GoChek trình làng bộ tứ công nghệ: Chill – Chất – Chuyên!

Micro thu âm GoChek: Khi giọng nói cũng cần spotlight

Nếu bạn đang làm content TikTok, podcast, voice quảng cáo, học online hay quay video review… thì micro thu âm GoChek là trợ thủ đắc lực. Có tới 3 lựa chọn chất như nước cất dành cho bạn:

Ultra Plus: Dành cho streamer, podcaster hoặc ai cần chất lượng âm thanh ở cấp độ cao. Chip Hyper SPU xử lý giọng nói mượt mà, lọc ồn mạnh và thu xa tới 100m. Đi kèm tai nghe kiểm âm và hiệu ứng echo, Ultra Plus mang đến trải nghiệm thu âm như phòng thu thực thụ.

Ultra S24: Nhỏ gọn, không dây và nổi bật với khả năng lọc tiếng gió, tạp âm cực hiệu quả, bảo đảm âm thanh sạch, đáng tin cậy trong mọi môi trường. Cho phép nghe lại âm ngay khi thu để kiểm soát chất lượng giọng nói tốt hơn.

S23: Lựa chọn lý tưởng cho người mới bắt đầu với thiết kế plug-and-play- chỉ cần bật và kết nối, thao tác rất đơn giản nhưng vẫn có thể rất thu âm mượt mà, ổn định và lọc tạp âm tốt.

GoChek S23 – Micro cài áo nhỏ gọn, thu âm siêu rõ

Tất cả micro GoChek đều tương thích đa thiết bị, thiết kế đẹp mắt, dễ dùng, dễ mang theo và đặc biệt phù hợp với cả người mới bắt đầu lẫn content creator chuyên nghiệp.

Micro karaoke không dây HH24: Không cần sân khấu, nơi nào bạn cũng có thể tỏa sáng

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc micro nhỏ gọn, dễ dùng nhưng mong muốn hát đã tai như phòng thu, thì HH24 chính là lựa chọn không thể bỏ qua.

Không cần app, không dây dợ rườm rà – Chỉ cần bật micro, kết nối là có thể phiêu. GoChek HH24 được trang bị công nghệ xử lý âm thanh SVE hiện đại, giúp giọng hát trở nên sáng, vang, có chiều sâu và đầy cảm xúc trong mọi không gian. Điểm cộng lớn nhất chính là sự tiện dụng và linh hoạt: Thiết kế nhỏ gọn dễ mang theo, pin khỏe hát thâu đêm vẫn mượt, không nóng tay. Âm thanh rõ nét, không rè, không trễ. GoChek HH24 có 2 lựa chọn: Bản đơn với 1 micro và bộ đôi micro nên dù là party, picnic, buổi tụ họp cuối tuần hay thậm chí là livestream bán hàng – chỉ cần có HH24, không khí sẽ sôi động tức thì.

Micro karaoke không dây HH24 – Hát hay, bắt tiếng chuẩn

Tai nghe không dây GoChek SpaceX S-1000: Vừa chất âm vừa chất vibe

Ngay khi ra mắt, GoChek SpaceX S‑1000 đã ngay lập tức gây chú ý với cộng đồng yêu công nghệ nhờ khả năng chống ồn chủ động (ANC) mà ít tai nghe phân khúc tầm 1 triệu có được. Tính năng này giúp người dùng lọc sạch tạp âm, trả lại cho bạn không gian yên tĩnh ngay cả giữa môi trường ồn ào. GoChek SpaceX S‑1000 là hỗ trợ ba chế độ nghe nhạc riêng biệt theo tiêu chuẩn Hi‑Res Audio:

HiFi: Âm trung cân bằng, chi tiết, tái tạo trung thực.

Pop: Cho âm sáng và rõ giọng hát – phù hợp với các bản nhạc nhẹ, vui tai.

Rock: Bass căng, treble nổi bật – thích hợp cho nhạc sôi động và phim hành động.

Được trang bị Bluetooth 5.4, GoChek SpaceX S‑1000 đảm bảo kết nối nhanh, trơn tru và hiệu năng ổn định khi dùng với điện thoại, laptop hay tablet – ngay cả khi bạn di chuyển hoặc ở nơi đông người.

GoChek SpaceX S-1000 – Âm chuẩn, chống ồn chủ động

Dù sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến, GoChek SpaceX S‑1000 vẫn được bán với mức giá rất dễ tiếp cận – tầm 1 triệu đồng – khiến sản phẩm nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu cho người trẻ yêu công nghệ.

Đừng bỏ lỡ: Tai nghe không dây giá tốt – ANC lọc ồn, pin bền, nghe cả ngày

Gậy chụp ảnh GoChek S140 & SS100: Gọn – Xịn – Chất cho team sống ảo

Cảnh đẹp ở mọi nơi mà không phải lúc nào cũng có phó nháy đi cùng, nhưng bạn vẫn có thể sở hữu những bức ảnh long lanh nhờ gậy chụp hình GoChek. Với hai lựa chọn S140 và SS100, GoChek đem đến combo selfie kiêm tripod thông minh – tiện lợi – dễ mang theo.

Gậy chụp ảnh SS100 GoChek – Nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dùng

Sản phẩm có remote Bluetooth điều khiển từ xa, kẹp điện thoại xoay 360 độ linh hoạt và chân tripod chắc chắn giúp bạn dễ dàng tạo dáng, chụp ảnh nhóm, quay video TikTok hay vlog cá nhân ở bất kỳ đâu. Khi gấp lại, gậy cực kỳ nhỏ gọn, vừa túi xách – lý tưởng cho team sống ảo.

GoChek S140 – Gậy chụp ảnh kiêm tripod siêu tiện lợi

Dù bạn là người yêu công nghệ, creator hay hội mê khám phá – bộ tứ sản phẩm mới của GoChek đều có thể đồng hành và nâng tầm trải nghiệm mỗi ngày của bạn. Không đơn thuần là thiết bị công nghệ, các sản phẩm GoChek là công cụ giúp Gen Z thể hiện cá tính, sáng tạo nội dung và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Ưu đãi ra mắt – Không thể bỏ lỡ

Hiện GoChek đang mở bán bộ sản phẩm tại các sàn thương mại điện tử và website chính hãng với nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng mua sớm. Ngoài giá tốt, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng công nghệ đi kèm cực hấp dẫn.

Hãy là người đầu tiên trải nghiệm bộ công nghệ nhỏ gọn nhưng quyền lực này và tạo nên những khoảnh khắc thật riêng, thật chất, thật khác biệt!

Thông tin tìm hiểu thêm các sản phẩm của Gochek Website: https://gochek.vn/ Đại lý uỷ quyền: 501 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Số điện thoại: 0977 021 884 Email: Gochekvn@gmail.com



