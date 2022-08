Giữ lời hứa, Thu Minh khoác "chiếc áo mới" cho "See tình" của Hoàng Thùy Linh

Tối 19/8, Thu Minh chính thức ra bản cover "See tình" (sáng tác DTAP), hit của Hoàng Thùy Linh sau khi chấp nhận màn “gài kèo" từ tiktoker Đức Anh. Cũng từ bản "See tình" này, Thu Minh cũng mở đầu cho series #thuminhthuminh.



Ca sĩ Thu Minh

"Thu Minh challenge Thu Minh" là chuỗi các sản phẩm, hoạt động âm nhạc mà Thu Minh chưa hoặc rất hiếm khi thực hiện trong suốt quá trình hoạt động từ trước đến nay của mình.

Nữ ca sĩ và ekip quyết định thực hiện series này sau khi trải qua những ngày tháng đại dịch, Thu Minh muốn bước ra khỏi những "vùng mặc định" mà công chúng vốn đã quen thuộc. Sẽ là một Thu Minh với những lần đầu tiên, thử thách bản thân và cống hiến thêm nữa những giá trị tuyệt vời cho những người yêu thương mình.

Tập đầu tiên của #thuminhthuminh sẽ là trải nghiệm cover lại một ca khúc từ một đàn em mà nữ diva yêu thích. Tác phẩm "See tình" đã được ekip xin phép Hoàng Thùy Linh và DTAP để Thu Minh cover lại trong tập phát sóng đầu tiên. Hoàng Thùy Linh cho biết cảm thấy rất vinh dự khi ca khúc đang được yêu thích của mình được đàn chị chọn để mở màn series âm nhạc đặc biệt này.

Bản phối mới và cách hát hoàn toàn khác biệt của "See tình" do Thu Minh cover đã đón nhận sự yêu thích bất ngờ từ công chúng với lối hát nhẹ nhàng, ngọt ngào hiếm thấy ở giọng ca nội lực của Thu Minh. Một cảm nhận hoàn toàn khác với bản gốc là comment nhận được nhiều trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước đó Thu Minh từng chia sẻ về việc cover một ca khúc là điều khiến cô luôn cảm thấy khó vì cá tính sẽ không để cô làm “y nguyên khuôn mẫu", thay vào đó cô mong muốn khoác lên một chiếc áo hoàn toàn mới cho bài hát: “Các tác phẩm của người khác mình càng phải cẩn thận. Tôi sẽ tìm kiếm và ngắm nghía bài hát đó và xây dựng nó ở các khía cạnh mà mọi người chưa nhìn thấy, chưa khai phá nó. Chính vì thế đôi lúc cũng có ý kiến trái chiều là không giống bản gốc. Nếu tôi cover phải như thế chứ không kiểu có bao nhiêu nốt của bài đấy là tôi sẽ hát y như vậy thì tôi không làm được”.

Với "See tình", Thu Minh đã ngắm nghía và rất thích dụng ý chơi chữ của DTAP, đồng thời phát triển: “Giây phút em gặp anh là. Em biết em see tình. Tình, tình, tình, tang, tang tính. Tang tình, tình, tình tang, tang, tang… Oh oh Đi- điên lắm điên lắm đem ngay vô nhà thương, oh oh đem ngay vô nhà anh để thương”.

Nữ ca sĩ đã cùng nhà sản xuất âm nhạc viết thêm đoạn nhạc để làm rõ hơn ý đồ trong bản gốc. Bản phối mới cùng cách xử lý mềm mại, nhiều khán giả bất ngờ vì “vẫn là Thu Minh vừa quen nhưng… cũng lạ lắm" vừa tiết chế trong cách feel, cũng nhẹ nhàng tình cảm, có chút điệu đà để phù hợp với vibe của ca khúc này. Ca khúc "See tình" phiên bản Thu Minh được mix master bởi Hpro (1Billion Records), phối khí Hagii, Vocal producer: MooN đều là những người trẻ có tư duy hiện đại.

#Thuminhthuminh sẽ có những ca khúc tiếp theo, được thực hiện theo yêu cầu của khán giả và thử thách nữ ca sĩ Thu Minh nhiều hơn.