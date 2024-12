Giọng nói Barron Trump gây sốt

Ngày 5/12, mạng xã hội X lan truyền video ghi lại cảnh ông Donald Trump dẫn theo con trai út, Barron Trump, đi giao lưu với những người ủng hộ ông vào ngày bầu cử (5/11). Theo New York Post , clip dài 17 giây trích từ loạt phim tài liệu Art of the Surge về chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của ông Trump năm 2024.

Barron Trump gây sốt với cách nói chuyện lễ phép, lịch sự. Video X.

Trong video, tỷ phú Mỹ và con trai 18 tuổi đều mặc Âu phục chỉnh tề, lịch sự. Barron giống phiên bản trẻ của cha mình, từ màu sắc trang phục đến kiểu tóc và phong thái, chỉ khác màu sắc cà vạt.

“Xin chào, bà có khỏe không? Rất vui khi được gặp bà”, nam sinh Đại học New York bắt tay và chào hỏi một phụ nữ ngoài máy quay.

Sau đó, Barron được cha giới thiệu với Dana White, nhà sáng lập UFC – công ty giải trí võ thuật hỗn hợp của Mỹ, có trụ sở tại Las Vegas. Tổng thống Mỹ đắc cử tự hào khoe con trai: “Tôi đã hô to tên thằng bé vào tối qua, mọi người ở đó phát cuồng gọi lớn: Barron, Barron”.

Trong lúc ông Trump nói chuyện, Barron đứng nghiêm chỉnh bên cạnh lắng nghe, chỉ đưa tay chào hỏi ông White khi cha dừng lại.

“Xin chào, ngài có khỏe không? Rất vui khi cuối cùng cũng được gặp ngài”, Barron nói.

Ông Trump có vẻ ngạc nhiên khi hai người chưa từng gặp nhau trước đây, còn hỏi đùa: “Chúng ta có thể biến thằng bé thành một võ sĩ nhà nghề không?”.

Câu nói khiến mọi người bật cười. Barron lập tức lắc đầu, có vẻ như không muốn tham gia vào cuộc chiến trên võ đài.

Dù nội dung không có gì nhiều, đoạn video vẫn gây sốt mạng xã hội. Nhiều khán giả cho biết chưa từng nghe Barron nói chuyện trước đây. Bên cạnh đó, họ cũng ấn tượng với vẻ ngoài chững chạc và cách giao tiếp lễ độ của Barron.

Cư dân mạng bình luận: “Lần đầu tiên tôi nghe Barron nói chuyện”, “Barron có giọng nói giống cha mình”, “Cậu ấy giống như Timothée Chalamet (nam diễn viên Hollywood)”, “Barron quả là một quý ông đích thực”, “Tôi thích điều này. Barron nói năng nhẹ nhàng nhưng quyết đoán”, “Lần đầu tiên tôi nghe Barron nói chuyện. Anh chàng này sẽ tiến xa với cách anh ấy được nuôi dạy”, “Thật là một chàng trai lịch sự và tốt bụng”, “Nghe giọng nói của Barron thật tuyệt”...

Barron được đánh giá là con trai giống ông Trump nhất. Ảnh: Getty Images.

Barron được ông Trump ghi nhận là một trong những “công thần” giúp chiến dịch tranh cử của ông thành công. Ông chủ Nhà Trắng tương lai cho biết Barron có ảnh hưởng lớn trong việc khiến ông nhận lời xuất hiện trên các phương tiện truyền thông thay thế.

Sự xuất hiện của Trump trên The Joe Rogan Experience , This Past Weekend with Theo Von , Flagrant với diễn viên hài Andrew Schulz, PBD Podcast với doanh nhân Patrick Bet-David và các podcast khác thu hút hàng chục triệu lượt xem và phát trực tuyến.