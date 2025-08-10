Mới đây, netizen Trung Quốc vừa được phen chấn động khi nghe tin Đào Bạch Bạch (陶白白) - chiêm tinh gia nổi tiếng có hơn 19 triệu follow, chính thức xác nhận đã ly hôn với vợ sau nhiều năm bên nhau.

Đào Bạch Bạch tên thật là Đào Diệp, sinh ngày 21/4/1994 là một chiêm tinh gia nổi tiếng trên MXH xứ Trung. Kênh cá nhân của Đào Bạch Bạch có hơn 19 triệu follow và được nhiều người ưa thích bởi những dự báo mang tính cảm xúc độc đáo.

Vợ cũ của Đào từng 3 lần đề nghị ly hôn từ năm 2021 vì cảm thấy chồng quá tập trung vào công việc, lạnh lùng, không còn quan tâm cảm xúc của cô như trước. Còn Đào thì nghĩ mình kiếm tiền, lo cho tương lai, xây tổ ấm là đủ.

Sau nhiều lần cố cứu vãn mà không tìm được tiếng nói chung, đến năm 2023, anh đồng ý ký đơn. Đào Bạch Bạch để lại phần lớn tài sản cho vợ và con, tự mình khởi nghiệp lại từ đầu.

Trong giới yêu thích chiêm tinh, Đào Bạch Bạch (陶白白) là cái tên bảo chứng cho những phân tích chuẩn xác về cung hoàng đạo, đặc biệt là Thiên Yết. Thế nhưng, chàng Kim Ngưu sinh ngày 21/4/1994 này lại trở thành tâm điểm bàn luận khi cuộc hôn nhân của anh với vợ cũ – một nàng Thiên Yết tan vỡ dù bản thân anh là "bậc thầy" đọc vị tâm lý.

Câu chuyện của họ không chỉ phơi bày khác biệt đặc trưng giữa hai cung hoàng đạo, mà còn mở ra những tranh luận sâu hơn: Liệu kiến thức chiêm tinh có đủ để giải quyết mâu thuẫn đời thực? Hay mọi mối quan hệ vẫn phụ thuộc vào sự đồng điệu về nhu cầu và sự trưởng thành của mỗi người?

Hôn nhân của chiêm tinh gia nổi tiếng Đào Bạch Bạch

Theo thông tin từ nhiều nguồn, Đào Bạch Bạch sinh ngày 21/4/1994, thuộc cung Kim Ngưu – nhóm Đất, nổi tiếng với tính cách ổn định, thực tế và kiên định. Điểm này thể hiện rõ trong đời sống cá nhân: Sau khi ly hôn, anh vẫn chu cấp cho mẹ vợ cũ mỗi tháng, duy trì sự quan tâm và trách nhiệm, điều mà nhiều người coi là "phẩm chất Kim Ngưu điển hình".

Về sự nghiệp, anh dành toàn bộ tâm huyết cho nội dung sáng tạo, ít bộc lộ cảm xúc cá nhân. Chính sự điềm đạm, tập trung vào công việc này vừa là ưu điểm, vừa là nguyên nhân khiến đời sống hôn nhân thiếu sự kết nối cảm xúc.

Vợ cũ của Đào Bạch Bạch thuộc cung Thiên Yết nổi tiếng sâu sắc, giàu cảm xúc và cần sự đồng điệu tinh thần. Mối quan hệ của họ phản ánh rõ mâu thuẫn điển hình: Kim Ngưu ưu tiên ổn định, chú trọng kế hoạch lâu dài, thiên về hành động thực tế. Thiên Yết mong muốn sự hòa hợp tâm hồn, cần người bạn đời lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc.

Dù anh có khả năng phân tích tâm lý Thiên Yết đến mức được mệnh danh là "Thiên Yết chi phụ" (cha đỡ đầu của Thiên Yết), thực tế cho thấy lý thuyết không đủ để bù đắp khi nhu cầu cảm xúc và thực tế sống lệch nhau.

Hiệu ứng "thầy thuốc không tự chữa được cho mình"

Vụ ly hôn năm 2023 (công khai năm 2025) của Đào Bạch Bạch khiến nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao một người hiểu rõ chiêm tinh và tâm lý con người như anh vẫn không giữ được hôn nhân?

Anh có thể chỉ ra đặc trưng tâm lý của từng cung như sự mau chán của Nhân Mã hay sự cố chấp của Thiên Yết nhưng khi áp dụng vào chính mình, mọi thứ không hề đơn giản.

Trong định kiến truyền thống, đàn ông được khuyến khích tập trung vào sự nghiệp, phụ nữ thường được mong chờ quán xuyến gia đình. Sự khác biệt này càng đẩy xa khoảng cách giữa họ.

Tranh cãi từ cộng đồng mạng

Sau khi Đào Bạch Bạch chính thức thông báo, cư dân mạng để lại nhiều bình luận, người bất ngờ, người thất vọng, thậm chí không ít người cảm thấy sốc.

- Kim Ngưu mê ổn định, Bọ Cạp mê cảm xúc, combo này sớm muộn cũng toang.

- Ủa sao tui chưa ly hôn mà thầy ly hôn trước tui vậy? Sập phòng livestream rồi.

- Người hiểu Bọ Cạp nhất… cuối cùng cũng không giữ được Bọ Cạp.

- Nạn nhân lớn nhất trong vụ ly hôn là cung Bọ Cạp, điều này đã làm sâu sắc thêm định kiến của cư dân mạng về cung này.

- Tôi phát hiện ra rằng kết quả của những người xây dựng nên hình tượng người vợ yêu thương luôn là ly hôn.

- Ngày nào tôi cũng xem Đào Bạch Bạch nghiên cứu xem nên tìm chồng như thế nào mới hợp, nhưng anh ấy đã ly hôn rồi, tôi không dám kết hôn nữa.

Một số cư dân mạng quy kết nguyên nhân chia tay cho "Thiên Yết khó ở" hoặc "mẹ vợ Ma Kết" (vì Đào Bạch Bạch từng đùa rằng anh không ưa Ma Kết). Tuy nhiên, thực tế cho thấy anh vẫn tiếp tục chu cấp cho mẹ vợ cũ, chứng minh rằng trách nhiệm và nhân cách của anh không phụ thuộc vào cung hoàng đạo.

Trong tuyên bố ly hôn, anh nói: "Khi bạn trở nên trọn vẹn, bạn sẽ gặp một người trọn vẹn" ngụ ý rằng sự tan vỡ không phải vì định mệnh của chòm sao, mà vì cả hai đang ở những giai đoạn trưởng thành khác nhau.

Câu chuyện của Đào Bạch Bạch là lời nhắc rằng chiêm tinh chỉ là một công cụ để hiểu bản thân và người khác, chứ không phải "kim chỉ nam" tuyệt đối cho mọi mối quan hệ. Kim Ngưu ổn định và trách nhiệm có thể lý giải một phần tính cách anh, nhưng hôn nhân hay tan vỡ còn phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân, sự thấu hiểu và khả năng cùng nhau trưởng thành.

Và có lẽ, chính sự đối lập này mới khiến Đào Bạch Bạch trở thành nhân vật được bàn tán nhiều: Một "chuyên gia" về cảm xúc nhưng vẫn đang trên hành trình tự hoàn thiện bản thân.