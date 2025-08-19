Giờ vào học ở TPHCM: Nơi lùi 30 phút, chỗ không đổi

Có thêm thời gian ăn sáng

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành công văn về việc tổ chức học hai buổi/ngày, giảm một tiết so với năm học trước, nhiều trường học tại TPHCM đã nhanh chóng sắp xếp lại thời khóa biểu cho năm học 2025-2026.

Điểm chung của nhiều trường là giờ vào học buổi sáng và buổi chiều được điều chỉnh muộn hơn so với trước, tạo điều kiện cho học sinh có thêm thời gian nghỉ ngơi, ăn sáng và thuận tiện trong việc đưa đón.

Học sinh TPHCM trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Phạm Nguyễn

Thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu, TPHCM), cho biết nhà trường điều chỉnh giờ vào học tiết 1 buổi sáng từ 7 giờ xuống 7 giờ 30, đồng nghĩa với việc học sinh không còn phải có mặt tại trường lúc 6 giờ 50 để gửi xe như trước đây. Buổi sáng cũng kết thúc sớm hơn, lúc 11 giờ thay vì 11 giờ 20 hoặc 11 giờ 35, 11 giờ 40 như những năm trước.

Theo thầy Đảo, việc này giúp học sinh có thêm khoảng thời gian thư thả hơn để ăn sáng cùng gia đình hoặc bạn bè trước khi vào lớp. Giờ học buổi chiều cũng bắt đầu lúc 13 giờ 30 và kết thúc vào 16 giờ, sớm hơn so với trước đây. Thời khóa biểu mới cũng rút gọn số tiết học xuống còn 28 tiết/tuần theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

"Khi nghe tin lùi giờ học, nhiều học sinh hào hứng. Khung giờ hiện nay giúp giảm áp lực, tạo sự cân đối giữa học tập và nghỉ ngơi cho các em", thầy Đảo nói.

Tại Trường THPT Hồ Thị Bi (xã Hóc Môn), thầy Lê Thanh Tòng, Hiệu trưởng nhà trường thông tin, giờ vào học buổi sáng vẫn giữ nguyên 7 giờ 15 nhưng buổi chiều được lùi lại 30 phút, từ 13 giờ xuống 13 giờ 30 và kết thúc vào lúc 16 giờ.

“Phương án này giúp học sinh có thời gian nghỉ ngơi lâu hơn, phụ huynh cũng thuận lợi trong việc đưa đón. Lấy ý kiến thăm dò học sinh, giáo viên thì mọi người đều đồng ý”, thầy Tòng chia sẻ.

Trong khi đó, thầy Lê Hữu Hân, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa (phường Bình Thạnh, TPHCM), cho hay nhà trường đang xem xét lùi giờ vào lớp để đảm bảo sau 7 tiết học, học sinh ra về lúc 16 giờ. Nhiều khả năng, giờ vào lớp sẽ lần lượt là 7 giờ 30 và 13 giờ 30, tức muộn hơn 15 phút so với năm học trước.

“Tôi đang tính toán làm sao để các lớp học kết thúc vào lúc 16 giờ hoặc cùng lắm là 16 giờ 30. Nếu trễ hơn thì dễ kẹt xe, còn sớm quá lại không thuận tiện cho phụ huynh”, thầy Hân nói.

Giữ thời gian biểu cũ

Bên cạnh các trường đã điều chỉnh, vẫn có không ít trường giữ nguyên thời gian biểu cũ.

Theo thầy Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông (phường Bình Phú, TPHCM), năm học mới, học sinh vẫn vào lớp lúc 7 giờ 15 buổi sáng, 13 giờ 30 buổi chiều và tan học trong khoảng 15 giờ 30 - 16 giờ.

Nhiều trường học tại TPHCM đã quyết định lùi giờ vào lớp trong năm học 2025-2026. Ảnh: Phạm Nguyễn

“Phần lớn học sinh ở gần trường nên tan lớp sớm không ảnh hưởng gì. Nếu chờ phụ huynh đón thì các em có thể ở lại trường muộn hơn một chút cũng không sao, vì thư viện và nhà thi đấu luôn mở cửa để học sinh vui chơi, đọc sách, được bảo vệ trông coi”, thầy Cường cho hay.

Tại Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1), đại diện nhà trường cho biết hiện vẫn giữ nguyên lịch cũ và đang chờ chỉ đạo chung từ Sở GD&ĐT TPHCM.

“Khi Sở có chỉ đạo thì chúng tôi có thể điều chỉnh dựa trên phương án chung để tạo sự thống nhất”, vị này nói.