Giờ chào cờ đầu tiên sau kỳ nghỉ dịch: Không khí vô cùng đặc biệt, nghiêm trang và khoảng cách an toàn vẫn được đảm bảo

Sáng 4/5, hàng chục triệu học sinh từ Mầm non đến THPT trên cả nước nô nức đi học trở lại sau 3 tháng nghỉ phòng chống dịch Covid-19. Trong đó có18 tỉnh thành cho học sinh các cấp trở lại trường từ hôm nay. Còn 30 tỉnh thành đã cho học sinh THCS, THPT đi học từ hôm 27/4 và tiếp tục cho trẻ mầm non, tiểu học đi học trở lại vào ngày hôm nay. Riêng Hà Nội, TP.HCM và 10 tỉnh thành khác sẽ cho Mầm non, Tiểu học đến trường muộn hơn 1-2 tuần.

Trong bối cảnh vẫn phải đảm bảo an toàn phòng dịch, lễ chào cờ đầu tuần của học sinh vẫn diễn ra bình thường nhưng được tổ chức theo hình thức đặc biệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Tại trường THPT Kim Liên, Hà Nội, học sinh được chào cờ trong lớp, thay vì tập trung ở sân trường như mọi khi.

Học sinh THPT Kim Liên nghiêm túc chào cờ.

Mỗi học sinh ngồi một bàn học để đảm bảo khoảng cách an toàn và mỗi lớp được chia làm 2 phòng. Khi nhạc Quốc ca vang lên, các em đồng loạt đứng dậy, mắt hướng về Quốc kỳ treo trên bảng đen. Tất cả học đều đeo đầy đủ khẩu trang 100%. Buổi chào cờ tuy có đặc biệt, khác hơn mọi khi nhưng không khí trang nghiêm vẫn được giữ vững.

Được biết trong ngày đầu tiên trở lại trường, các tỉnh thành trên cả nước đều thực hiện nghiêm túc các biện pháp chống dịch. Học sinh được đo thân nhiệt ngay tại cổng trường, thực hiện đeo khẩu trang 100% và chỉ bỏ khẩu trang khi ăn.

Các trường lắp thêm bồn rửa, phát dung dịch rửa tay đến tận lớp, kê lại bàn, tách sĩ số lớp học để giữ đủ khoảng cách an toàn giữa mỗi em. Một số trường như Trường phổ thông Edison (Khu đô thị Ecopark - Hưng Yên) đánh dấu khoảng cách xếp hàng lấy đồ ăn trong canteen, lập vách ngăn mica giữa mỗi bàn ăn,... Trước ngày 4/5, công tác khử khuẩn, vệ sinh lớp học cũng đã được thực hiện đầy đủ.