Sau thông báo bị đột quỵ, mọi thông tin về diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đều nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Theo quản lý chia sẻ, nam diễn viên đang tập hỗ trợ phục hồi chức năng, sức khỏe đang dần tiến triển tốt lên.

Mới đây, hình ảnh đầu tiên của Huỳnh Anh Tuấn lộ rõ mặt được đăng tải trên trang cá nhân. Suốt thời gian qua, quản lý vẫn đều đặn cập nhật mạng xã hội của anh. Tuy nhiên, nam diễn viên chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong các clip hoặc các góc chụp từ phía sau mà thôi.

Trong bài đăng mới nhất, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn mặc trang phục đơn giản xuất hiện tại bệnh viện, ngoại hình được cho rằng đã sụt cân khá nhiều. Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả gửi lời chúc sức khỏe và hy vọng Huỳnh Anh Tuấn sớm xuất hiện hoạt động trở lại.

Đây là lần đầu tiên nam diễn viên lộ diện rõ mặt kể từ sau biến cố đột quỵ

Trong loạt ảnh mới, Huỳnh Anh Tuấn được cho là đã sụt cân đáng kể

Trước đó, hình ảnh của Huỳnh Anh Tuấn được quản lý chia sẻ luôn không lộ rõ mặt hoặc là góc chụp từ phía sau

Vào giữa tháng 7/2025, thông tin nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn bất ngờ nhập viện vì đột quỵ khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Quản lý từng chia sẻ về tình trạng của nam diễn viên vào đầu tháng 8 vừa qua: "Anh chưa hồi phục hoàn toàn nên bác sĩ không cho làm việc ảnh hưởng tới hơi thở, giọng nói của anh. Cập nhật với cả nhà tình hình sức khỏe của anh Tuấn hiện phục hồi rất tốt. Các bác sĩ nói anh sẽ sớm quay trở lại thôi. Nhưng theo quan điểm của em thì anh phải mất ít nhất 2 tháng nữa mới gặp gỡ mọi người được.

Em có hỏi ý anh rồi, là có muốn xuất hiện lại chưa thì anh lắc đầu. Ý là anh không muốn gặp mọi người với giao diện chưa chỉn chu nên em và ê-kíp rất tôn trọng quan điểm của anh. Tất cả việc tụi em đang làm đều xuất phát từ mong muốn của anh Tuấn. Anh đã di chuyển về Cần Thơ được hơn 10 ngày rồi để bác sĩ tiện hỗ trợ phục hồi các chức năng. Dự kiến anh sẽ ở đây 1 tháng rồi quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh".

Quản lý diễn viên Huỳnh Anh Tuấn cho biết anh đang trong quá trình phục hồi sức khỏe

Ngày 18/7, phía nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn đã chính thức lên tiếng đính chính sau khi một số fanpage lan truyền thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Quản lý cho biết nam diễn viên không hề trong tình trạng nguy kịch mà đang từng bước hồi phục sức khỏe sau cơn đột quỵ.

Sinh năm 1968, Huỳnh Anh Tuấn từng là gương mặt nổi bật của dòng phim "mì ăn liền" thập niên 1990. Khi trào lưu này thoái trào, ông vẫn giữ được sức hút với khán giả qua hàng loạt bộ phim truyền hình ấn tượng như Đất khách, Những đứa con thành phố, Hương phù sa…