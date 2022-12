Giáng sinh 2022: Lan tỏa tình yêu thương từ những việc tử tế

Với thông điệp "Hãy làm những việc nhỏ nhặt nhất bằng một tình yêu vĩ đại", hoạt động của nhóm không chỉ giúp đỡ hàng ngàn trường hợp khó khăn, còn lan tỏa sự ấm áp tình người cùng những việc tử tế đến với thế hệ trẻ.

Hạnh phúc khi được giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn

Nhóm thiện nguyện làm chuẩn bị cơm, cháo để phát cho bệnh nhân.

Từ giữa năm 2021, do dịch COVID-19, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhiều trường hợp bệnh nhân, người nhà gặp khó khăn đến khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Để san sẻ gánh nặng cho người nghèo, nhóm thiện nguyện Hướng đạo sinh đã tổ chức bếp ăn với hàng trăm suất cơm, cháo miễn phí mỗi ngày, giúp giảm phần nào chi phí cho những hoàn cảnh khó khăn khi điều trị tại bệnh viện.

Từ đó đến nay, hoạt động của Nhóm thiện nguyện Hướng đạo sinh được duy trì đều đặn, mỗi ngày phát khoảng 600 suất cơm trưa và chiều; riêng thứ 3 hàng tuần phát thêm 600 suất cháo và cao điểm lên gần 1.000 suất.

Bà Nguyễn Thị Chính, Phụ trách Nhóm Hướng đạo sinh tại Đắk Lắk chia sẻ, mỗi suất cơm, cháo dù giá trị vật chất rất nhỏ nhưng đã mang lại niềm vui lớn cho người bệnh, giúp bệnh nhân giảm gánh nặng trong quá trình điều trị, nhất là những bệnh nhân phải điều trị lâu dài. Mỗi nụ cười của người bệnh nhân khi nhận suất ăn chính là niềm hạnh phúc của các thành viên trong nhóm. Đây cũng là điều thôi thúc mọi người cố gắng nhiều hơn để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Một trong những "khách quen" của Nhóm thiện nguyện Hướng đạo sinh, chị H’Nỹ Ayun cho biết, chị mắc bệnh phải chạy thận 16 năm liên tục. Nhà chị cách bệnh viện hơn 40 km, mọi chi phí điều trị, ăn uống, đi lại đều rất khó khăn.

Vì vậy, hoạt động phát cơm, cháo miễn phí của Nhóm thiện nguyện Hướng đạo sinh đã giúp chị giảm bớt gánh nặng. Chị biết ơn các thành viên trong nhóm khi đã san sẻ yêu thương đến mọi người.

Cùng hoàn cảnh, bà Lê Thị Hợp, người nhà bệnh nhân chia sẻ, hai vợ chồng đã nhiều tuổi. Chồng lại đau ốm nên kinh tế rất khó khăn. May mắn trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bà được Nhóm thiện nguyện hỗ trợ những suất ăn thường xuyên. Nhờ đó, vợ chồng bà đã giảm được một phần chi phí khi điều trị lâu dài.

Theo bà Trần Thị Dung, thành viên Nhóm thiện nguyện Hướng đạo sinh, quá trình tham gia hoạt động thiện nguyện, bà đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người mắc bệnh nặng, phải điều trị tốn rất nhiều chi phí.

Đây chính là động lực để bà và các thành viên nhóm thiện nguyện tiếp tục nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn. Nhóm mong muốn lan tỏa tình yêu thương giữa con người, nhất là thế hệ trẻ ngày nay.

Lan tỏa việc tử tế

Ông Nguyễn Văn Minh, thành viên Nhóm thiện nguyện Hướng đạo sinh chia sẻ, hoạt động hỗ trợ suất ăn bên cạnh giúp đỡ người nghèo trong quá trình điều trị tại bệnh viện còn hướng đến mục tiêu là giáo dục giới trẻ, tránh sự vô cảm, giúp người trẻ biết quan tâm, san sẻ yêu thương đối với những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.

Xuất phát từ ý nghĩa này, không phân biệt lứa tuổi, tôn giáo, nhiều bạn trẻ đã liên hệ để tham gia và trở thành những thành viên tích cực của nhóm.

Là thành viên trẻ của Nhóm thiện nguyện Hướng đạo sinh, em Y Hà (sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk) cho biết, trong một lần tình cờ biết đến hoạt động của Nhóm thiện nguyện này, em đã chủ động liên hệ để được tham gia bởi đây là việc làm ý nghĩa, nhân văn, thiết thực.

Dù bận việc học, em luôn sắp xếp thời gian phù hợp để tham gia các hoạt động như: chuẩn bị suất ăn, phát cơm, cháo cho bệnh nhân. Hoạt động này giúp em biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Khi biết em tham gia hoạt động của nhóm thiện nguyện, 10 bạn đã chủ động xin tham gia cùng và đã trở thành những thành viên tích cực.

Theo ông Nguyễn Đại Phong, Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, thời gian qua, hoạt động thiện nguyện của nhóm Hướng đạo sinh đã góp phần giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn là bệnh nhân, người nhà điều trị tại bệnh viện, nhất là những hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Về phía bệnh viện sẽ tạo điều kiện về cơ sở vật chất để hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện tại bệnh viện, nhằm góp phần hỗ trợ bệnh nhân, lan tỏa tình yêu thương từ những việc làm tử tế.

Không chỉ hỗ trợ suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo, Nhóm thiện nguyện Hướng đạo sinh tại Đắk Lắk còn chủ động tìm đến những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật để hỗ trợ xe lăn, đồ dùng thiết yếu; đặc biệt sẵn sàng hỗ trợ tổ chức mai táng cho những hoàn cảnh khó khăn, không có người thân.

Những ngày này, trong không khí Giáng sinh năm 2022, Nhóm thiện nguyện Hướng đạo sinh đã trang bị cho mình những bộ trang phục Ông già Noel để phát cơm, cháo, quà…, cùng những lời chúc sức khỏe, bình an đến các bệnh nhân, nhằm mang không khí ấm áp, an lành sưởi ấp cho những mảnh đời kém may mắn.