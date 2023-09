Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia: "Đề cử Better Choice Awards đồng nghĩa với bảo chứng chất lượng từ chuyên gia và người dùng"

Chiều 18/9/2023, Giải thưởng Better Choice Awards chính thức được công bố. Đây là giải thưởng thường niên mang tầm quốc gia do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức cùng Công ty Cổ phần VCCorp nhằm tôn vinh những đổi mới sáng tạo được áp dụng vào thực tế, mang đến lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng với mong muốn tạo ra những giá trị khác biệt cho cộng đồng.

Giá trị Đổi mới sáng tạo của Better Choice Awards đến từ hệ thống giải thưởng độc đáo, khi không chia sản phẩm theo phân khúc mà đi trực tiếp vào nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Đúng như tên gọi, Better Choice Awards không đi tìm sản phẩm được đánh giá là “tốt nhất” chia theo hạng mục sản phẩm mà thay vào đó, gợi ý cho người tiêu dùng những lựa chọn nâng cấp “phù hợp hơn” những gì họ đang có, theo đúng mục đích và nhu cầu của từng tệp khách hàng riêng biệt.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia mở đầu sự kiện bằng câu chuyện về Viettel: “Một câu chuyện tôi muốn đưa ra để tất cả chúng ta đều dễ hình dung, đó là trường hợp của nhà mạng Viettel. Khi mới ra mắt mạng di động cách đây gần 20 năm, mạng Viettel không thể nào được coi là “tốt nhất” cả về chất lượng, độ phủ, dịch vụ nhưng sau cùng nhờ ưu thế giá vượt trội và đi tới tận những khu vực hẻo lánh, vùng sâu vùng xa mà Viettel đã thành công và chiếm được thị phần lớn trên thị trường. Nhờ thành công ban đầu đó, Viettel đã liên tục áp dụng nhiều Đổi mới sáng tạo vào sản phẩm, xây dựng hạ tầng, phát triển mô hình kinh doanh. Kết quả là chúng ta có một Viettel mạnh mẽ, vươn lên thành công rực rỡ như ngày hôm nay”.

“Rõ ràng, người tiêu dùng mới là thước đo đánh giá cuối cùng cho thành công của sản phẩm. Cái họ cần là sản phẩm đúng nhu cầu, phù hợp với điều kiện cá nhân của mình. Với Better Choice Awards, hàng trăm sản phẩm, từ các ứng dụng, giải pháp công nghệ mới, các loại xe tiên tiến cho đến các dịch vụ tiêu dùng độc đáo được lựa chọn để đánh giá, bình chọn. Nhận được đề cử Better Choice Awards đồng nghĩa với việc sản phẩm của thương hiệu đã được bảo chứng về mặt chất lượng và sự tin dùng bởi các chuyên gia tiêu biểu trong ngành, những nhân vật có tầm ảnh hưởng tích cực trong xã hội và cộng đồng - những người dùng cuối cùng”.

Với hạng mục Smart Choice Awards, đây là những sản phẩm, giải pháp công nghệ đột phá, từ các ứng dụng di động thông minh, các thiết bị, phụ kiện cá nhân cho tới thiết bị gia dụng mang lại lợi ích thiết thực và tiện ích cho cuộc sống hàng ngày của người dùng. Không nhất thiết phải là những thứ “tốt nhất, đắt nhất” mà là những gì người tiêu dùng kỳ vọng, mong chờ - một lựa chọn thật sự “tốt hơn” so với những gì người tiêu dùng đang có.

Car Choice Awards đề cao những sản phẩm nổi bật trong lĩnh vực ô tô hướng tới người tiêu dùng, được đánh giá dựa trên hiệu suất, khả năng vận hành, tính thẩm mĩ, tính bền vững và các tính năng an toàn.

Hạng mục Innovative Choice Awards là giải thưởng khích lệ những sản phẩm thương hiệu có tính đổi mới sáng tạo vừa ra mắt và vinh danh những sản phẩm, thương hiệu thành công trong việc chinh phục người Việt với tinh thần “không ngừng đổi mới sáng tạo.

“Chúng tôi tin tưởng rằng việc đưa Better Choice Awards đến với hàng triệu khán giả chính là để chia sẻ, để cùng nhau khai phá, tôn vinh công nghệ và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, đồng thời truyền cảm hứng cho cộng đồng để phá bỏ các ranh giới và tạo ra tác động tích cực đến xã hội”.

Giải thưởng được chia làm nhiều giai đoạn khác nhau. Trong đó, Smart Choice Awards và Car Choice Awards khởi động quá trình Đề cử từ ngày 18/8/2023 đến ngày 18/9/2023, bắt đầu mở cổng bầu chọn công khai từ ngày 18/9/2023 và kết thúc bầu chọn cũng như chấm điểm từ ngày 10/10/2023. Với Innovative Choice Awards, hạng mục giải thưởng mang tính chất Đổi mới sáng tạo sẽ bắt đầu mở cổng đề cử và bầu chọn công khai cho tất cả người tiêu dùng trên toàn quốc từ ngày 1/10/2023 và kết thúc bầu chọn vào ngày 22/10/2023. Dự kiến Gala trao giải Better Choice Awards 2023, nơi vinh danh cả 3 hạng mục giải thưởng nói trên sẽ diễn ra vào tối 29/10/2023 tại Cơ sở hoạt động mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (NIC Hòa Lạc).

Bên cạnh đó, những hoạt động bên lề như Hành trình trải nghiệm văn hóa, tương tác với con người Việt Nam - Road to Better Choice hay Khu vực lái thử dành riêng cho cả ô tô và xe máy tại NIC Hòa Lạc trong 5 ngày từ 28/10/2023 đến 1/11/2023 dự kiến sẽ góp phần gia tăng sức lan tỏa của giải thưởng. Trong 5 ngày diễn ra Triển lãm sẽ có các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm và trải nghiệm các giải pháp công nghệ mới trong 8 lĩnh vực trọng tâm của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, bao gồm: Nhà máy thông minh, đô thị thông minh, nội dung số, an ninh mạng, công nghiệp bán dẫn, công nghệ hydrogen, công nghệ môi trường và công nghệ y tế. Đồng thời, bên lề triển lãm còn có nhiều hoạt động khác như: các hội thảo quốc tế chuyên ngành, Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (VVS); Ngày hội STEAM…