Giải pháp nào giúp mẹ Việt chiên rán an toàn ở nhiệt độ cao?

Đó chính là những dấu hiệu mà các mẹ cần lưu ý khi nấu những bữa ăn bổ dưỡng, phù hợp khẩu vị cả gia đình nhưng vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả nhà!



Nhiệt độ thích hợp khi chiên rán

Các mẹ Việt thường có thói quen chiên rán thức ăn già lửa, để tạo độ giòn ngon cho món ăn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỗi loại dầu ăn khác nhau, sẽ có "Điểm bốc khói" (Smoking point) khác nhau, hay còn được hiểu là khả năng chịu nhiệt của loại đầu đó. Nhiệt độ chiên rán an toàn, theo nghiên cứu của các chuyên gia, nằm ở khoảng 1700C-1800C. Nên khi vượt qua ngưỡng nhiệt độ này, thức ăn dễ bị cháy khét, tạo ra các chất không tốt cho sức khỏe người dùng.

Me Việt cần lưu ý nhiệt độ thích hợp khi chiên rán

Đã đến lúc các bà nội trợ nên sử dụng đúng loại dầu ăn phù hợp với nhu cầu chiên rán ở nhiệt độ cao, tạo độ giòn ngon cho thực phẩm, lại vừa an toàn với sức khỏe.

Nói "Không" với dầu ăn chiên lại nhiều lần

Dấu hiệu nhận biết rõ nét nhất khi đun sôi dầu ăn nhiều lần chính là màu sắc và mùi vị của dầu ăn bị biến đổi. Đây là dấu hiệu dầu ăn bị oxy hóa, các vitamin và dinh dưỡng trong dầu bị mất đi, xuất hiện các chất không tốt cho sức khỏe cũng như còn có thêm cả cặn thực phẩm sau quá trình đun nấu trước. Sử dụng dầu ăn bị oxy hóa trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.

Mẹ Việt lưu ý không nên sử dụng dầu chiên lại nhiều lần

Vì vậy, mẹ Việt nên sử dụng dầu mới để chiên rán thực phẩm, mang lại vị thơm ngon cho món ăn, đảm bảo được an toàn cho sức khỏe cũng như dinh dưỡng của thức ăn.

Sử dụng dầu ăn đúng với mỗi mục đích nấu nướng khác nhau

Dựa vào từng phương pháp chế biến và nhu cầu sử dụng dầu ăn để chế biến thực phẩm, các chuyên gia khuyên rằng, các nội trợ nên chọn một loại dầu phù hợp tương ứng. Ví dụ, dầu olive thường được sử dụng để trộn salad; dầu mè thơm được dùng để ướp gia vị; dầu olein có "điểm bốc khói" cao phù hợp với nhu cầu chiên rán cần gia nhiệt,…

Việc linh động sử dụng mỗi loại dầu ăn cho từng mục đích nấu nướng khác nhau trong gian bếp của các bà nội trợ cũng chính là cách đem đến những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe cho cả nhà của mình.

Tường An Gold - Giải pháp Vàng chiên rán nhiệt độ cao

Tường An hiểu rõ những nhu cầu khắt khe khi chọn dầu ăn, đặc biệt trong mục đích chiên rán nhiệt độ cao. Vì thế, với tiêu chí đặt ra mang đến những bữa ăn bổ dưỡng, nhưng vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe, Tường An đã cho ra mắt thương hiệu Dầu ăn Thượng hạng Tường An Gold – Giải pháp Vàng chiên rán nhiệt độ cao.

Dầu ăn thượng hạng Tường An Gold - Giải pháp Vàng chiên rán nhiệt độ cao

Sản phẩm Dầu ăn Thượng hạng Tường An Gold được kết hợp từ 3 loại nguyên liệu tự nhiên cao cấp, gồm: Dầu hướng dương, dầu hạt cải và dầu olein với khả năng chịu nhiệt độ cao lên tới 2320C, từ đó giúp giảm nguy cơ cháy khét, mang lại độ giòn ngon cho thực phẩm, giàu Omega 3-6-9, tốt cho hệ tim mạch. Điều đặc biệt hơn là sản phẩm không chứa Cholesterol, không Trans fat và không chất bảo quản, an toàn khi sử dụng cho cả gia đình, kể cả trẻ nhỏ.

Theo Báo cáo Đánh giá của Vietnam Report năm 2020 (VNR), công ty CP Dầu thực vật Tường An nằm trong Top 10 Công ty thực phẩm uy tín và tự hào là thương hiệu được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất năm 2020 trong nhóm dầu ăn. Bên cạnh chất lượng, khảo sát cho thấy, uy tín thương hiệu là yếu tố hàng đầu khi người tiêu dùng quyết định chọn mua các sản phẩm thực phẩm. Tìm hiểu thêm về sản phẩm tại: https://www.tuongan.com.vn/inforgraphic/tuong-an-gold-inforgraphic.html