Giải mã sức hút kỳ nghỉ biệt thự biển - xu hướng du lịch thời thượng thế giới

Nghỉ dưỡng "phong cách tại gia" riêng tư bên bờ đại dương

Kết hợp hài hòa giữa thắng cảnh tuyệt mỹ và kiến trúc châu Âu hiện đại, biệt thự biển Vinpearl tựa như một "ngôi nhà xanh" thanh bình trên những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Sở hữu không gian tách biệt và diện tích lên đến hàng trăm mét vuông, nơi đây được ví như tổ ấm đầy tiện nghi và mới mẻ nằm giữa bầu không khí thanh mát, yên bình.

Lợi thế lớn nhất của biệt thự biển là có thể mang đến phong cách "du lịch tại gia" cho mọi du khách. Vinpearl kiến tạo những ngôi nhà đẳng cấp với nội thất thiết kế hiện đại, sang trọng từ phòng khách, phòng ngủ, bếp đến hồ bơi bên biển đầy phong cách…

Tại đây, du khách sẽ có những phút giây sống chậm, đoàn viên vui vẻ trong những bữa tiệc BBQ hay "chill" hết mình với âm nhạc và vũ điệu trên nền cát trắng mịn; những thiên thần nhí vô tư nô đùa bên hồ bơi, cát biển… Kỳ nghỉ biệt thự mang đến cho mỗi gia đình, nhóm bạn một không gian nghỉ dưỡng riêng biệt.

Những "ngôi nhà bên biển" còn hút hồn du khách với tầm nhìn "hút mắt" từ mọi vị trí. Dù là ở hồ bơi, phòng khách, phòng ngủ… du khách đều cảm nhận được sự phóng khoáng, thoải mái nhờ thiết kế mở, chan hòa với thiên nhiên và thắng cảnh xung quanh.

Chuyến du lịch tất cả trong một của mọi nhà

Hơn 2.000 biệt thự biển đẳng cấp 5 sao Vinpearl trải dài khắp các vùng biển đẹp nhất hành tinh kết nối trực tiếp với hệ sinh thái dịch vụ hoàn hảo, mang đến những chuyến du lịch "All-in-one: tất cả trong một" cho mọi nhà. Dù đến Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng – Hội An, Nghệ An hay Hà Tĩnh, du khách đều sẽ có những khám phá thú vị, trải nghiệm vui hè hấp dẫn và ý nghĩa .

Nối dài những trải nghiệm bất tận tại villa Vinpearl, mọi thành viên trong gia đình đều có thể tìm kiếm vạn niềm vui mới tại chuỗi Công viên chủ đề VinWonders. Thế giới giải trí muôn màu tại đây sẽ đưa du khách chu du qua các nền văn hóa đặc sắc cùng hàng trăm trò chơi giải trí kỷ lục xứng tầm đẳng cấp quốc tế.

Đây cũng là cơ hội để du khách thỏa trí khám phá thiên nhiên hoang dã tại Vinpearl Safari hay River Safari. Những tâm hồn trót yêu nghệ thuật lại được thỏa lòng trước những màn biểu diễn triệu đô mãn nhãn và kỳ công. Công nghệ trình diễn thực cảnh trứ danh kết hợp giữa nước/ánh sáng, âm thanh, vũ điệu… hoành tráng bậc nhất sẽ làm say lòng du khách với Tata Show ở VinWonders Nha Trang, show The Once sắp có mặt tại VinWonders Phú Quốc hay show Về bến tái hiện đời sống sông nước miền Trung tại VinWonders Nam Hội An…

Chuỗi trò chơi nước sảng khoái và những trải nghiệm cảm giác mạnh phấn khích hết cỡ là "gia vị" không thể thiếu trong mỗi mùa hè. Du khách còn có thể tìm cảm giác lạ lặn ngắm san hô tại Vinpearl Diving Club Nha Trang rộng 36.000m2, thử thách cảm giác mạnh với nhảy dù trên biển hay đường trượt zipline trên đảo Hòn Tre….

Nếu ưa thích trải nghiệm nhẹ nhàng thư thái, du khách có thể tìm đến Akoya Spa - một trong những thương hiệu spa danh tiếng bậc nhất thế giới với không gian đặc biệt trên hồ hoặc trên biển vô cùng thanh tĩnh, bay bổng. Sự góp mặt của môn thể thao quý tộc golf tại các điểm đến lừng danh của Vinpearl chắc chắn sẽ làm hài lòng những gôn thủ thích chinh phục đường bóng tại các địa hình thi đấu nổi tiếng thử thách: đầm lầy, sân đảo…

Sở hữu hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp, biệt thự biển Vinpearl là lựa chọn lý tưởng của những kỳ nghỉ sang trọng bậc nhất. Du khách có thể trải nghiệm giá trị riêng tư tuyệt đối, vui chơi – giải trí bất tận của xu hướng nghỉ dưỡng thời thượng thế giới.