Khi mùa thu nhẹ nhàng gõ cửa, những làn gió mát rượi không chỉ mang đến sự dịu dàng của thời tiết mà còn kéo theo những cơn mưa may mắn, đặc biệt là cho 4 con giáp được quý nhân soi sáng, hỗ trợ nhiệt tình. Làm ăn phát đạt, công danh thăng hoa, họ thậm chí còn có Thần tài 'hộ giá', bảo vệ mọi bước đi trên con đường giàu sang.

Hãy cùng khám phá và giải đoán những bí mật của vận may mùa thu. Ai sẽ là những kẻ nắm bắt được cơ hội, ai sẽ là người dẫn đầu trên đường đua phú quý? Chắc chắn, câu chuyện về vận may mùa thu này sẽ khiến bạn phải bất ngờ và trầm trồ. Đừng bỏ lỡ, vì có thể, bạn chính là một trong số những con giáp may mắn ấy.

1. Tuổi Thân

Gặt hái những thành quả ngoạn mục, tuổi Thân bước vào mùa thu với sự hỗ trợ của quý nhân, giúp họ nhẹ nhàng vượt qua mọi thử thách. Ngay từ đầu tháng, người tuổi Thân sẽ cảm nhận được sự nâng đỡ từ ngôi sao tốt lành, đem lại cơ hội và thuận lợi trong việc nâng cao năng lực bản thân. Thời gian này lý tưởng cho việc tham gia các khóa học, tìm kiếm cơ hội mới và lập kế hoạch cho tương lai một cách chi tiết.

Khi mùa thu chính thức gõ cửa, với sự chuyển mình của tháng Nhâm Thân (tháng 7 Âm lịch), tuổi Thân sẽ thấy mọi hoạt động như giao lưu, hợp tác, và sự đồng lòng trở nên thuận lợi đáng kể. Mọi khó khăn dường như biến mất, mở đường cho việc mở rộng mạng lưới quan hệ, phát triển sự nghiệp cũng như thăng tiến trong học vấn. Đây là lúc để họ tỏa sáng, thể hiện tài năng và sự sáng tạo của mình.

Ngoài ra, lưu ý rằng sau đầu thu, hướng Tây Nam của tuổi Thân sẽ có những biến động về mặt phong thủy khi sao Thổ di chuyển, điều này đòi hỏi sự chú trọng vào sức khỏe và sạch sẽ trong cuộc sống hàng ngày. Tránh đặt hoa và cây cối ở hướng Đông Nam để tạo điều kiện cho việc hợp tác và tiến triển thuận lợi. Mặc quần áo màu trắng và màu vàng sẽ mang lại may mắn, tượng trưng cho sự hỗ trợ từ tiền bối và những người dẫn đường trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Hãy tận dụng tốt những ngày này để thức tỉnh tiềm năng và bước vào một mùa gặt hái đầy ắp thành công và may mắn nhé tuổi Thân.

2. Tuổi Dậu

Khi mùa thu đến, những người tuổi Dậu đứng trước cơ hội lớn để thu hoạch trái ngọt từ những nỗ lực của mình, với quý nhân âm thầm mở đường và Thần tài theo sau để "hộ giá". Sự khéo léo và mạnh mẽ luôn là đặc trưng của tuổi Dậu, giống như kim loại trong ngũ hành – vững chắc và sáng suốt trong mọi quyết định.

Trước khi mùa thu bắt đầu, trong tháng Tân Mùi - tháng 6 Âm lịch, là khoảng thời gian thuận lợi để tuổi Dậu giải tỏa căng thẳng, sức mạnh tinh thần ngự trị, hứa hẹn mang lại lợi ích không ngờ từ những mối quan hệ quý báu. Đây cũng là thời điểm thích hợp để mở rộng mạng lưới kinh doanh, chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng hoặc lên kế hoạch cho sự thăng tiến lẫn nâng cấp trong quản lý.

Khi mùa thu bắt đầu với tháng Nhâm Thân, thời điểm này đặc biệt có lợi cho việc thể hiện tài năng và mở rộng tầm nhìn. Tuổi Dậu có thể bắt đầu các dự án mới với sự trợ giúp từ những người xung quanh, đồng nghiệp và đối tác, đem lại lợi ích cho cả việc kinh doanh lẫn học tập. Sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn sẽ là chìa khóa dẫn đến thành công.

Điểm cần lưu ý sau khi mùa thu bắt đầu: Tuổi Dậu nên tránh đặt những vật dụng có màu đỏ hoặc ánh sáng quá chói chang trong nhà để thuận lợi hơn cho công việc. Đồng thời, việc diện trang phục có màu vàng sẽ tăng cường nguồn năng lượng tích cực, hỗ trợ cho sự thăng tiến trong sự nghiệp. Mùa thu này, với sự thông minh và lòng dũng cảm, tuổi Dậu hãy sẵn sàng gặt hái những thành tựu đáng tự hào.

3. Tuổi Tuất

Đối với những người tuổi Tuất, mùa thu này hứa hẹn sẽ là một quãng thời gian đầy hứa hẹn với sự xuất hiện của quý nhân và Thần tài đồng hành. Được biết đến với đức tính trung thực, có trách nhiệm và phong cách thực tế, tuổi Tuất vững vàng và mạnh mẽ trên mọi nẻo đường cuộc đời, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức.

Trong tháng Tân Mùi - tháng 6 Âm lịch, sự cạnh tranh trên thương trường có thể trở nên khốc liệt, nhưng đây cũng là cơ hội để tuổi Tuất thể hiện sự dũng cảm và tài năng lãnh đạo của mình. Đây là thời điểm lý tưởng để mở rộng kinh doanh và thúc đẩy những kế hoạch lớn.

Chuyển sang tháng Nhâm Thân - tháng 7 Âm lịch, khi mùa thu thực sự bắt đầu từ ngày mùng 7, vận khí của tuổi Tuất trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đây là lúc họ cần phải giữ vững lập trường, xác định mục tiêu và tiến bước một cách vững chãi. Tuổi Tuất nên tận dụng thời gian này để nạp năng lượng, tăng cường học hỏi, và thăm thú những nơi có thể mở rộng kiến thức cũng như mối quan hệ.

Đặc biệt, từ góc độ phong thủy, sao lành đang bay về phía Tây Bắc; do đó, tuổi Tuất cần chú ý dọn dẹp và sắp xếp không gian sống và làm việc theo cách thức hợp lý. Tránh đặt vật phẩm màu đỏ không phù hợp trong hướng này để tối ưu hóa luồng năng lượng tích cực.

Tóm lại, mùa thu này mang đến cho tuổi Tuất không chỉ là một mùa của sự thay đổi mà còn là thời kỳ bội thu. Hãy sẵn sàng đón nhận những điều kỳ diệu mà cuộc sống mang lại, với lòng kiên định và bàn tay không ngại ngần, tuổi Tuất chắc chắn sẽ đạt được những thành tựu đáng tự hào.

4. Tuổi Hợi

Khi mùa thu bắt đầu lan tỏa hương vị ngọt ngào của sự thành công, những người tuổi Hợi đón nhận những dấu hiệu vận may với vô số cơ hội vàng. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa mở ra một thế giới của trí tuệ và sự chăm chỉ, nơi sự giản dị của tuổi Hợi là chìa khóa mở cánh cửa thành công.

Trước cánh cửa của mùa thu, tháng Tân Mùi - tháng 6 Âm lịch mang đến sự hòa hợp của Kim và Thủy, tạo ra một không gian thuận lợi để tuổi Hợi khơi dậy tiềm năng và thực hiện các kế hoạch lớn. Đây là thời điểm tốt nhất để tập trung vào việc giao tiếp, làm việc nhóm, và quản lý - mọi dự định đều có thể trở thành hiện thực nếu như tuổi Hợi biết mở rộng mối quan hệ và tận dụng cơ hội này để phát triển.

Khi bước vào tuần đầu của mùa thu và tháng Nhâm Thân - tháng 7 Âm lịch, cạnh tranh trong cuộc sống có thể gia tăng, nhưng đây cũng là lúc tuổi Hợi cần giữ vững phong độ và trí tuệ. Hãy kiên nhẫn chờ đợi thời cơ và không ngừng nâng cao năng lực bản thân để đối mặt với thử thách. Học hỏi và tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ là con đường thông minh để duy trì đà thăng tiến.

Từ góc độ phong thủy, những người tuổi Hợi nên chú ý đến các ngôi sao biến động. Hãy tạo ra một không gian sạch sẽ và thoáng đãng, tránh các món đồ màu đỏ ở hướng Tây Bắc để tối ưu hóa nguồn năng lượng tích cực. Đồng thời, hòa giải và giảm bớt căng thẳng là một lựa chọn khôn ngoan.

Vận may không chỉ là điều gì đó xa vời mà còn là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện thực cuộc sống của bạn. Hãy áp dụng lời khuyên này vào cuộc sống thực tế và bạn sẽ thấy rằng, mùa thu này, quý nhân mở đường trong khi Thần tài đi sau hộ giá, sẽ đem lại cho tuổi Hợi một mùa gặt hái nhiều thành quả không ngờ.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)