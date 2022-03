Giải cứu gấp: Một thanh niên "bóc phốt" sao nữ Vbiz dùng sai Tiếng Anh câu "quán bar của bạn", sau đó nhận ngay cái kết đắng

Việc học nói chung và học ngoại ngữ nói riêng ngày càng trở nên quan trọng, vì bất cứ ngành nghề nào cũng cần vốn kiến thức sâu rộng và không ngừng nâng cao lên mỗi ngày. Điều này còn quan trọng hơn với những người nghệ sĩ bởi họ là những người của công chúng, có sức ảnh hưởng lớn đến xã hội nên học vấn của họ nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Vì đặc thù làm nghệ thuật nên các nghệ sĩ không cần quá cao siêu các vấn đề khoa học xã hội, tự nhiên nên mọi sự chú ý đổ dồn về khả năng ngoại ngữ của họ. Ở Việt Nam, những nghệ sĩ ngày càng nâng cao trình độ Tiếng Anh của mình để vừa gây ấn tượng mạnh với công chúng, vừa có thể phát triển sự nghiệp ở nước ngoài.

Tuy nhiên, là người của công chúng đôi khi cũng bị cộng đồng mạng bóc tách từng câu chữ khi nói Tiếng Anh. Và lần này drama nổ trực tiếp ở trên MXH TikTok khi anh chàng này đã có một pha "bóc phốt" hụt đến mức tẽn tò.

Một pha "bóc phốt" siêu mẫu Hà Anh đi vào lòng đất của bạn TikToker (@Usuk Koo).

Cụ thể, trong show The Next Gentleman nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trong thời gian gần đây. Trong tập chiếu mới nhất, khi một thí sinh nam có tâm sự về việc mình đã sang Việt Nam để mở một quán bar cùng với người bạn thân của mình, siêu mẫu Hà Anh có hỏi thăm với tình hình dịch Covid-19 thì quán bar còn hoạt động không bằng Tiếng Anh: "OK, so is the bar still working?".

Ngay sau đó, một TikToker đã lên tiếng cho rằng câu nói của Hà Anh là hoàn toàn không rõ ý. Anh chàng cho biết, khi doanh nghiệp hoặc công ty còn hoạt động sẽ sử dụng động từ "Operate" /ˈɑp·əˌreɪt/ (hoạt động), hoặc tính từ "Open" /ˈəʊ.pən/ (mở cửa).

Còn khi con người hoặc máy móc làm việc sẽ sử dụng động từ "Work" /wɜːk/ (làm việc).

Lập luận của anh chàng khi chỉ ra lỗi sai trong câu nói của siêu mẫu Hà Anh.

Nên anh chàng chốt có 2 cách sử dụng câu nói này cho đúng, đó là:

- "Is the bar still operating?" (Quán bar đó còn hoạt động không?)

- "Is the bar still open?" (Quán bar đó còn mở cửa không?)

Tuy nhiên, thay vì đồng tình ủng hộ thì ngay lập tức màn bóc phốt đã nhận được nhiều bình luận phản đối của cộng đồng mạng. Trong đó, hầu hết mọi người đều ủng hộ siêu mẫu Hà Anh phát âm chính xác và câu nói hoàn toàn đúng ngữ cảnh, còn anh chàng thì do nghe sai nên mới hiểu nhầm ý của Hà Anh như vậy.

Thực tế câu nói đầy đủ của siêu mẫu Hà Anh là: "Is it the bar (where) you're still working?" (Có phải là quán bar bạn vẫn đang làm). Đây là một câu hoàn toàn ổn trong văn nói. Hà Anh ở đây đã dùng Intonation (âm điệu) để diễn tả nghi vấn trên form câu khẳng định.

Được biết, siêu mẫu đi học piano và ngoại ngữ từ nhỏ. Càng lớn, Hà Anh học càng giỏi và thi đỗ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đây là ngôi trường chuyên nổi tiếng về thành tích học tập, giảng dạy, từng đứng đầu bảng các trường cấp 3 tốt nhất cả nước.

Ngay từ khi đang học phổ thông, siêu mẫu 8x đã đặt mục tiêu đi du học bằng học bổng. Cô từng viết đơn cho 200 trường để xin học bổng và được trường Bromsgrove của Anh nhận với 80% chi phí kì học. Đây cũng là bước đệm để Hà Anh vào Đại học Reading, khoa Quản lý Doanh nghiệp.

Đại học Reading Hà Anh từng theo học được xếp thứ 202 tại Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới của QS năm 2022.

Với 90 năm bề dày lịch sử, Đại học Reading là ngôi trường nghiên cứu chuyên sâu của Anh, nằm trong top 1% các đại học hàng đầu thế giới. Đây cũng là ngôi trường được rất nhiều sinh viên quốc tế tin tưởng theo học.

Dưới phần bình luận nhiều bạn bày tỏ anh chàng hãy nghe lại trước khi đi bóc phốt người nổi tiếng đi nhé:

- Tuy anh có nhầm, nhưng video này cũng cho mình biết thêm cách dùng từ đúng, cứ note học hỏi thôi!

- Trước giờ đi bắt bẻ người khác, giờ bị người khác bắt bẻ lại ngay lúc mình đang bắt bẻ. Đó là luật quả táo.

- Người nước ngoài kiểu hiểu được là ok, còn Việt Nam đi bắt bẻ từng tý một!

