Giải cứu 5 nữ sinh bị ép làm nhân viên quán karaoke

Trước đó, ngày 7/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An nhận được trình báo của chị Đào Thị Thu H., (trú phường Vinh Tân, TP Vinh) về việc, con gái chị là N.T.B.N. (SN 2007) đang học lớp 7. Do nghỉ học vì dịch COVID-19 nên cháu bị một số đối tượng xấu dụ dỗ đi tới tỉnh Bắc Giang làm "việc nhẹ, lương cao" nên đêm 6/9, nữ sinh này đã bỏ nhà đi.

Bằng nghiệp vụ, trinh sát phòng Cảnh sát hình sự đã tìm thấy N.T.B.N. đang ở thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Ngay trong đêm, một tổ công tác đã lên đường đi Bắc Giang, phối hợp Công an tỉnh này giải cứu nạn nhân. Cũng tại quán karaoke này, cảnh sát đã giải cứu 2 nữ sinh khác (cùng trú tại TP Vinh) bị các đối tượng ép làm việc tại đây.

Ngoài ra, C.T.T. và L.T.T. (cùng SN 2005, trú tại Nghi Yên, huyện Nghi Lộc), bị đối tượng tên Sơn (biệt danh Sơn Hổ; trú thị trấn Bãi Sung, Như Thanh, Thanh Hóa) rủ rê lôi kéo ra làm quán trà chanh.

Tuy nhiên, tiếp nhận trình báo của gia đình nạn nhân, Đội truy nã truy tìm (Phòng Cảnh sát hình sự) phối hợp Công an huyện Như Thanh tìm thấy 2 cháu ở một quán karaoke trên địa bàn.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.