Giải chạy Pocari Sweat Run 2024 lần đầu ra mắt cự ly 3km phù hợp cho cả gia đình, trẻ em và người mới chạy

Tiếp nối sự thành công của các mùa giải trước, Pocari Sweat Run Việt Nam tiếp tục quay trở lại mùa 5 với thông điệp GO for the BETTER nhằm khuyến khích mỗi người chơi không ngừng cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân, nỗ lực chinh phục các cự ly chạy và trong việc chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần, duy trì lối sống tích cực.

Giải chạy chính thức diễn ra vào ngày 01-02-03/11/2024 tại The Metropole Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức với 4 cự ly chính đi qua các cung đường tại khu vực The Metropole Thủ Thiêm:

- Cự ly 3km và 5km: Các vận động viên sẽ xuất phát từ đường Nguyễn Thiện Thành và về đích tại đường Trần Bạch Đằng.

Riêng với 3km thì đây là cự ly đặc biệt hoàn toàn mới xuất hiện từ mùa giải năm nay, lý tưởng dành cho những ai mới bắt đầu chạy bộ hay những nhóm bạn trẻ hoặc gia đình có trẻ nhỏ muốn tham gia các hoạt thể chất, thể thao nhẹ nhàng ngoài trời đồng thời kết nối cùng cộng đồng. Ở năm đầu ra mắt, cự ly 3km thu hút hơn 900 người đăng ký thi đấu.

- Cự ly 10km: sẽ đi qua đường Nguyễn Thiện Thành, chạy dọc cung đường Bùi Thiện Ngộ để nhìn ngắm dòng sông Sài Gòn thơ mộng vào sáng sớm, sau đó sẽ di chuyển trong các đường nội khu xanh mát và trở về đích tại đường Trần Bạch Đằng. Đây là chặng đường tuyệt vời dành cho những ai mong muốn tìm kiếm thử thách, vượt lên chính mình và bỏ túi được những trải nghiệm khó quên.

- Cự ly 21km: Cự ly dài và đầy thử thách dành riêng cho những chân chạy đầy khát vọng cũng như những ai muốn bứt phá giới hạn để vươn đến phiên bản tốt hơn của chính mình. Với cự ly này thì các vận động viên sẽ chạy một phần cự ly 10km rồi đi qua Cầu Cá Trê Lớn, đường Trần Quý Kiên vòng qua công viên Thạnh Mỹ Lợi trở về đường Mai Chí Thọ và tiếp tục phần cung đường còn lại nối tiếp của cự ly 10Km để đề đích.

Với cự ly chạy đa dạng, Pocari Sweat Run Việt Nam 2024 không chỉ là cuộc đua dành cho các vận động viên chuyên nghiệp mà còn tạo điều kiện dành cho những người mới bắt đầu tham gia bộ môn chạy bộ.

Trong ngày khai mạc 2/11, Ban tổ chức Pocari Sweat Run Việt Nam 2024 cũng đã gửi tặng một khoản đóng góp nhỏ cho Quỹ Vì Người Nghèo, Quỹ Tài Năng Thể Thao và Quỹ Đường Sách với số tiền 50.000.000đ mỗi quỹ, để thể hiện cam kết của nhãn hàng Pocari Sweat trong việc sẽ luôn đồng hành và mang đến những giá trị nhân văn dành cho xã hội và cộng đồng.