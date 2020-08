Giá vàng tăng gần 2 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa

Cụ thể, lúc 8h30 (18/8), Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng ở mức 56,7-58,45 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở giá mua và 1,93 triệu đồng/lượng giá bán.

Trong khi đó, tập đoàn DOJI tăng 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,1 triệu đồng/lượng chiều bán lên 56,8-57,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán lên 56,1-57,8 triệu đồng/lượng.

Hình minh họa.

Chênh lệch giá vàng SJC khá lớn giữa các thương hiệu. Trong khi lúc 8h30, PNJ niêm yết giá bán chỉ 57,2 triệu đồng/lượng thì Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết tới 58,45 triệu đồng/lượng, chênh tới 1,2 triệu đồng/lượng. Giá mua vào có chênh lệch ít hơn, phổ biến từ 56,4-56,7 triệu đồng/lượng.

Lúc 8h40 (18/8 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.987 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá VND/USD, giá vàng hiện tương đương với 55,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng có dấu hiệu phục hồi trong 2 phiên trở lại đây trong bối cảnh đồng USD và lợi tức trái phiếu Mỹ sụt giảm. Đồng bạc xanh suy yếu khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York cho biết, hoạt động sản xuất tại New York giảm mạnh trong tháng 8, xuống còn 3,7 điểm, so với mức 17,2 điểm trong tháng 7.

Ngoài ra, vàng tăng trở lại khi tập đoàn Berkshire Hathaway bất ngờ công bố đã mua vào thêm cổ phiếu tại công ty khai thác vàng lớn thứ 2 trên thế giới có tên Barrick Gold Corp. Đây từng là công ty khai thác vàng lớn nhất thế giới. Ông Buffett đã bán ra một lượng lớn cổ phiếu của Wells Fargo và JPMorgan Chase, những ngân hàng vốn là xương sống của nền kinh tế Mỹ.