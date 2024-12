Giá vàng nhẫn tăng mạnh hơn SJC

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 84,6 - 87,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng như Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji… cũng đồng loạt tăng giá bán vàng miếng SJC lên mức 87,1 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá bán vàng của các ngân hàng : Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank.

Giá vàng miếng SJC tăng liên tiếp gần 1 tuần qua (ảnh: Như Ý).

Từ đầu tuần đến nay, giá vàng SJC tăng gần 2 triệu đồng/lượng, trong khi đó giá vàng nhẫn có mức tăng mạnh hơn so với vàng miếng SJC.

Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 84,41 - 86,16 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 230.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn 84,8 - 85,95 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng.

So với cách đây 1 tuần, giá vàng nhẫn tăng mạnh hơn 2 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết 2.679 USD/ounce, giảm mạnh 41 USD/ounce so với sáng qua. Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh sau khi vượt mốc 2.700 USD/ounce. Do chênh lệch múi giờ, giá vàng trong nước thường điều chỉnh tăng, giảm chậm hơn so với giá vàng thế giới.

Trên thị trường tiền tệ sáng nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.259 đồng/USD, tăng 6 đồng/USD so với sáng qua. Nhiều ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng giá mua - bán đồng USD lên mức 25.138 - 25.471 đồng/ USD.