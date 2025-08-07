Giá vàng “nhân đôi” sau 1 năm, người sướng nhất lúc này ôm vàng đi chốt lời mua đất, mua nhà

Trong mọi đợt biến động của giá vàng, có một câu hỏi cứ tái đi tái lại nhưng thường thì chẳng ai tìm được một đáp án “thỏa lòng”: Giờ nên mua vàng hay bán vàng? Mua vào thì sợ đu đỉnh mà bán đi thì lại lo bắt đáy, thế nên chuyện này cứ thi thoảng lại trở thành chủ đề nóng, dù không có gì mới.

Nhưng không phải ai cũng “canh cánh” trong lòng nỗi lo về giá vàng. Bất chấp giá vàng tăng cao, có người vẫn tặc lưỡi “mua”. Bởi mục tiêu không phải là để bán đi lấy lời, mà là tích sản dài hạn.

Theo báo cáo thị trường tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2025 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá vàng tháng 7 tăng 1,02% so với tháng 6 và tăng 49,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 7 tháng đầu năm 2025, chỉ số giá vàng tăng 39,09%. Những con số này phần nào đã chứng minh “trái ngọt” của những người đã kiên trì mua vàng.

Thành công mua đất, mua nhà nhờ cần mẫn mua vàng

Mới đây, trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một người mẹ đã trải lòng về hành trình tiết kiệm và mua vàng, khiến nhiều người phải trầm trồ. Câu chuyện có thể tóm tắt trong 1 câu: Sau bao năm tích góp, cuối cùng cũng tậu được mảnh đất cho con trai!

Bức ảnh do người mẹ đăng tải, nhờ bán đi số vàng này, cô đã mua được 1 mảnh đất cho con

“Lấy nhau gần 15 năm, vợ chồng mình tích góp được 5 cây vàng. Hôm nay mình bán đi 4 cây vàng, giữ lại 1 cây và rút tiết kiệm để đi mua đất cho con. Mình lớn lên và lấy chồng, cả quá trình đó đều không có sự hỗ trợ tài chính từ gia đình nên mình rất hiểu cảm giác chông chênh, vất vả. Tất nhiên mình biết bố mẹ không có nghĩa vụ phải hậu thuẫn tài chính cho con cái lúc chúng trưởng thành, nhưng bố mẹ nào mà chẳng thương con, cố lo được cho con tối đa trong khả năng thì người làm mẹ cũng vui và nhẹ lòng” - Cô viết.

Cách đây chưa lâu, một bà mẹ khác cũng từng trải lòng tâm sự về hành trình mua vàng tích sản từ năm 17 tuổi, để đến khi 41 tuổi có thể thở phào vì đã có nhà, có xe: “Mình sinh năm 1984, chỉ học hết lớp 5 là theo mẹ đi làm, vì nhà quá nghèo mà lại có tới 7 anh chị em. Từ lúc đó mình đã học mẹ mua vàng, đến năm 17 tuổi thì có 15 chỉ vàng đưa cho mẹ. Năm 2001, mình bắt xe vào TP.HCM kiếm việc làm mà trong người có vỏn vẹn 60 nghìn, bươn chải đủ nghề từ bán ốc, bán hột vịt lộn, rồi đi làm công nhân.

Trong suốt khoảng thời gian từ đó đến giờ, tháng nào mình cũng mua vàng. Ít tiền thì mua 3 phân, nhiều hơn thì mua 5 phân rồi đến lúc thu nhập cải thiện thì mua 1 chỉ/tháng. Mình đã dùng số vàng ấy đổi ra mua đất, mua nhà. Tới nay mình đã có 1 căn nhà 4 tỷ, 1 miếng đất 3 tỷ, 20 cây vàng và 5 tỷ gửi tiết kiệm lấy lãi cho sinh hoạt chi phí gia đình. Tất cả đều là do mình tự tay làm lụng tích góp, lúc nào cũng nhớ câu ba từng dạy: “Kiến tha lâu cũng đầy tổ”. Có những khoảng thời gian 5 ngày liền không ngủ vì đi làm, rồi cũng phải nhịn đói vì không có tiền ăn nhưng cuối tháng lĩnh lương vẫn đi mua vàng”.

Ảnh minh họa

Trong phần bình luận của những bài đăng như thế này, nhiều người đều đồng tình: Nếu có tiền thì cứ mua vàng là tốt nhất, giữ qua nhiều năm, nhiều đợt biến động, tới lúc muốn mua nhà, mua đất thì bán đi. Chẳng tội gì cứ phải canh cánh quan sát giá vàng, nhất là với những người có thói quen chi tiêu chưa tối ưu, bởi cất vàng trong két sắt thì “may ra còn”, chứ cầm tiền trong tay thì dễ là vài ngày lại tiêu sạch.

Một sai lầm "chí mạng" phải tránh tuyệt đối khi mua vàng!

Gerard Do - Chuyên gia đầu tư, đồng thời là tác giả cuốn sách "Nguyên tắc cơ bản trong đầu tư" cho rằng về bản chất, vàng là một kênh trú ẩn chứ không hẳn là một kênh đầu tư. Vì vậy, anh khẳng định mua vàng tích sản thì được, chứ đừng bao giờ mua vàng với tư duy đầu cơ - nghĩa là mua vào rồi bán ra để "ăn" phần chênh giá.

Gerard Do

"Nếu bạn có một khoản tiền và đang không biết làm gì với nó, bạn có thể mua vàng và quên nó đi, nghĩa là bạn giữ vàng qua nhiều đợt biến động thì tài sản của bạn vẫn còn nguyên, bảo toàn được giá trị.

Nhưng nếu bạn mua vàng với tư duy đợi giá vàng lên rồi đem bán, tôi cho rằng đây là suy nghĩ rất tai hại, vì không có thị trường nào bền vững đi lên mà không đi xuống, đặc biệt là giá vàng đã tăng quá cao dạo gần đây càng làm cho thị trường này rủi ro hơn với các khoản đầu cơ ngắn hạn" - Anh Gerard Do nhấn mạnh.

Phải nhớ: Không bao giờ được “bỏ hết trứng vào một giỏ”!

Trong thế giới đầu tư đầy biến động, việc xây dựng một danh mục đầu tư vững chắc và hiệu quả luôn là mục tiêu hàng đầu của mọi nhà đầu tư, từ những người mới bắt đầu đến các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm. Giữa vô vàn chiến lược, đa dạng hóa danh mục đầu tư nổi lên như một nguyên tắc cốt lõi, một "chiếc ô" che chắn hiệu quả trước những cơn gió ngược của thị trường.

Vậy, điều gì khiến đa dạng hóa trở thành "kim chỉ nam" không thể thiếu trong đầu tư?

Thứ nhất, giảm thiểu rủi ro. Đây có lẽ là lý do kinh điển và dễ hiểu nhất. Thị trường tài chính luôn tiềm ẩn những yếu tố bất ngờ, những biến động khó lường có thể tác động tiêu cực đến một loại tài sản cụ thể hoặc một ngành nghề nhất định.

Nếu toàn bộ vốn của bạn tập trung vào một vài cổ phiếu hoặc một loại tài sản duy nhất, một sự kiện bất lợi có thể gây ra tổn thất nặng nề. Ngược lại, khi bạn phân bổ vốn vào nhiều loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, vàng, sự sụt giảm của một tài sản có thể được bù đắp bởi sự tăng trưởng hoặc sự ổn định của các tài sản khác. Điều này giúp giảm thiểu đáng kể rủi ro tổng thể cho danh mục đầu tư của bạn.

Ảnh minh họa

Thứ hai, nắm bắt cơ hội tăng trưởng từ nhiều nguồn khác nhau. Không một loại tài sản nào có thể duy trì hiệu suất vượt trội mãi mãi. Các giai đoạn tăng trưởng và suy thoái thường luân phiên giữa các thị trường và các ngành nghề. Bằng cách đa dạng hóa, bạn có cơ hội tiếp cận và hưởng lợi từ tiềm năng tăng trưởng của nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ, trong giai đoạn thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ, cổ phiếu có thể mang lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, khi thị trường điều chỉnh, trái phiếu hoặc các tài sản trú ẩn an toàn như vàng có thể trở thành "bến đỗ" an toàn, bảo toàn vốn và thậm chí mang lại lợi nhuận ổn định.

Thứ ba, tối ưu hóa tỷ suất lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro. Mục tiêu cuối cùng của đầu tư không chỉ là đạt được lợi nhuận cao nhất mà còn là đạt được lợi nhuận tương xứng với mức độ rủi ro bạn chấp nhận. Một danh mục đầu tư quá tập trung có thể mang lại lợi nhuận cao trong một giai đoạn nhất định, nhưng đi kèm với đó là rủi ro thua lỗ lớn hơn nhiều.

Đa dạng hóa giúp bạn xây dựng một danh mục cân bằng hơn, nơi bạn có thể đạt được mức lợi nhuận ổn định và bền vững hơn so với mức độ rủi ro bạn gánh chịu. Các loại tài sản khác nhau thường có mối tương quan lợi nhuận khác nhau, thậm chí là tương quan nghịch. Việc kết hợp các tài sản này một cách thông minh có thể giúp giảm thiểu biến động của danh mục mà không làm giảm đáng kể lợi nhuận kỳ vọng.