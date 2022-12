Giá vàng hôm nay 22/12: Giá vàng thế giới tăng cao, vàng trong nước giảm sâu

Giá vàng phiên đầu tuần được niêm yết ở mức 1.815 USD/ounce, tăng 11 USD/ounce so với phiên trước đó.

Kim loại quý thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu. Rạng sáng, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,69% xuống ngưỡng 104.

Ngoài ra, nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng tăng cao khi động thái chính sách bất ngờ của Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã làm náo loạn thị trường. Cụ thể, ngân hàng trung ương lớn này đã bất ngờ tăng trần lãi suất trái phiếu 10 năm thêm 0,25%. Động thái này đã đẩy đồng yên Nhật tăng so với đồng USD trên thị trường ngoại hối.

Thị trường trái phiếu và cổ phiếu rung chuyển sau tin tức này vì Nhật Bản mạnh trên thị trường trái phiếu toàn cầu. Công dân nước này thường đầu tư phần lớn tiền vào cổ phiếu và trái phiếu. Với giới hạn lãi suất trái phiếu trong nước cao hơn, công dân và công ty Nhật Bản có thể lựa chọn giữ nhiều tiền hơn ở nhà. Với các thị trường tài chính thế giới đan xen chặt chẽ với nhau, tất cả những điều trên đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng.

Sau một năm khó khăn với nhiều yếu tố bất lợi, thị trường vàng có khả năng cao sẽ kết thúc năm 2022 với xu hướng tăng trong lãnh thổ gần như trung lập ở mức khoảng 1.800 USD/ounce. Kim loại quý dự kiến sẽ giảm dưới 2% trong năm và trở thành một trong những tài sản hoạt động tốt nhất, chỉ sau đồng USD. Trong khi tâm lý lạc quan đang hình thành trên thị trường, một số nhà phân tích cảnh báo các nhà đầu tư rằng họ sẽ cần kiên nhẫn vào năm 2023.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Chốt phiên cuối tuần, Doji niêm yết giá vàng ở mức 65,85 - 66,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 150.000 đồng/lượng ở chiều mua và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, trên sàn giao dịch của SJC, vàng SJC có giá mua vào là 66 triệu đồng/lượng, bán ra là 66,8 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn các loại dao động trong mức 53 - 54,1 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

15h30 ngày 21/12 (giờ Việt Nam) Kitco niêm yết giá vàng thế giới ở mức 1.815 USD/ounce, tăng 11 USD/ounce so với phiên trước đó.

Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.827,1 USD/ounce, tăng 18,1 USD/ounce so với đêm qua.

Đêm 20/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.804 USD/ounce. Vàng giao tháng 2 trên sàn Comex New York ở mức 1.809 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 20/12 thấp hơn khoảng 0,9% (17 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 52,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 20/12.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng mạnh lên trên ngưỡng 1.800 USD/ounce do đồng USD giảm. Tuy nhiên, mặt hàng kim loại quý được dự báo sẽ chịu áp lực giảm vào đầu năm 2023.

Vàng giảm giá chủ yếu do chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới - giảm xuống ngưỡng 104 điểm. Sau khi tăng trở lại đôi chút do quan điểm diều hâu của một số quan chức Fed, đồng USD quay đầu giảm trở lại do kế hoạch của Fed vẫn là giảm tốc độ tăng lãi suất và sẽ ngừng thắt chặt chính sách tiền tệ từ nửa sau năm 2023.

Vàng tăng còn do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu tăng khá mạnh lên trên ngưỡng 76 USD/thùng (WTI) và trên 80 USD/thùng (Brent).

Nước Mỹ đang đẩy mạnh mua dầu, trong khi đó mùa đông lạnh khiến châu Âu tiêu thụ nhiều dầu và khí, qua đó làm giảm tỷ lệ các kho dầu khí dự trữ của khu vực này. Dầu tăng còn do giới đầu tư kỳ vọng vào việc Trung Quốc mở cửa lại nền kinh tế sau COVID.

Dự báo giá vàng

Trong khi Fed tiếp tục có lập trường vững chắc về lạm phát, các nhà kinh tế lưu ý rằng ngân hàng trung ương sắp kết thúc chu kỳ thắt chặt, điều này có thể tốt cho vàng. Bank of America kỳ vọng Fed sẽ kết thúc chu kỳ thắt chặt vào tháng 3 và chứng kiến đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào cuối năm 2023. Trong môi trường này, chiến lược gia hàng hóa Michael Widmer của Bank of America nói rằng giá vàng có thể đạt tới 2.000 USD/ounce.

Các nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank cũng đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm tới. Tuy nhiên, họ nói thêm rằng trong ngắn hạn, giá vàng có thể gặp khó khăn khi các nhà đầu tư điều chỉnh theo mức tăng lãi suất cuối kỳ mới trên 5%.

Một số ý kiến khác cho rằng, mặc dù Fed đang giảm tốc độ tăng lãi suất, nhưng họ sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm mới và điều này sẽ hạn chế sự quan tâm của nhà đầu tư đối với vàng. Ngân hàng T.D. Securities mới đây đưa ra dự báo giá kim loại quý này có thể sẽ giảm xuống còn 1.575 USD/ ounce vào quý đầu tiên của năm sau trước khi tăng trở lại mức 1.800 USD/ounce vào cuối năm và lên mức 1.900 USD/ ounce vào cuối năm 2024.

Trên Kitco, một số nhà băng lớn và các nhà phân tích hàng hóa không kỳ vọng vào khả năng vàng tăng giá mạnh cho tới hết nửa đầu năm 2023. Vàng được dự báo sẽ ở vùng trung lập 1.800 USD/ounce.

Lý do vàng chịu áp lực và được dự báo khó tăng giá trong nửa đầu năm 2023 là do lập trường tiếp tục tăng lãi suất của Fed. Fed sẽ còn tăng lãi suất ít nhất cho tới hết quý II/2023.

Theo Bank of America, Fed sẽ kết thúc chu kỳ tăng lãi suất trong tháng 3 tới và sẽ có lần cắt giảm lãi suất đầu tiên vào cuối năm 2023. Chiến lược gia mảng hàng hóa Michael Widmer của Bank of America cho rằng, vàng sẽ hướng tới 2.000 USD/ounce.