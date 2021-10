Gia tài phim ảnh "không phải dạng vừa" của Khả Ngân: Từ màn thế vai Nhã Phương ngoạn mục đến gây sốt trong "11 tháng 5 ngày"

Năm 2012, cái tên Khả Ngân xuất hiện và trở thành hiện tượng mạng nhanh chóng ngay sau đó. Cô nàng boxing-girl được yêu mến với gương mặt nổi bật cùng thân hình khỏe khoắn, năng động cùng nụ cười tỏa nắng vô cùng dễ thương. Thời điểm đó, phần lớn khán giả nghĩ rằng Khả Ngân rồi cũng sẽ giống như bao cô nàng hotgirl khác, sớm nổi ắt chóng chìm. Nhưng cô nàng đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại với những thành công trong nghệ thuật.

Vượt qua những va vấp đầu đời vào năm 2013, Khả Ngân nhanh chóng đứng lên và tập trung hơn cho con đường nghệ thuật của mình đặc biệt là ở lĩnh vực điện ảnh. Cho đến hiện tại, nữ diễn viên đã bỏ túi nhiều vai diễn lớn nhỏ trên màn ảnh rộng lẫn truyền hình. Khả Ngân đã từng giành được giải Miss Asean Celebrity Explore Quest Malaysia, một giải thưởng dành cho nghệ sĩ tiềm năng trong khu vực Đông Nam Á do đích thân Mohamed Nazri Abdul Aziz - Bộ trưởng Bộ Du lịch và Văn hóa Malaysia trao tặng vào 10/2016. Gần đây nhất khi tạo được dấu ấn với vai Linh phim "Bí mật của gió", Khả Ngân còn nhận được giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất do Hội Điện ảnh TP.HCM vinh danh & trao tặng.

Năm 2014, Khả Ngân thử sức với vai Diễm của bộ phim "Trở về 3" do Việt Trinh làm đạo diễn được phát sóng trên kênh HTV9. Trong phim cô nàng đóng cặp cùng Harry Lu, và đây là lần đầu tiên Khả Ngân đảm nhiệm vai chính trong 1 bộ phim lớn, lại mang danh hotgirl nên cô ít nhiều bị khán giả để ý và có cái nhìn đánh giá nghiêm khắc hơn. Tuy nhiên sau khi phim phát sóng, người xem khá bất ngờ với diễn xuất tốt của Khả Ngân khi vào vai một cô gái bản lĩnh và mạnh mẽ. Diễm không có cha, sống cùng mẹ và bà ngoại. Đây là nhân vật có sức nặng, đòi hỏi phải diễn xuất nội tâm.

Khả Ngân cùng Harry Lu và đạo diễn Việt Trinh.

Đến năm 2016, Khả Ngân nhận được vai nữ chính đầu tiên trên màn ảnh rộng khi tham gia bộ phim "Lật mặt 2: Phim trường" của đạo diễn Lý Hải. Bộ phim đã thu về 80 tỷ đồng khi công chiếu và nằm trong Top 20 bộ phim điện ảnh có doanh thu cao nhất điện ảnh Việt. Trong phim có nhiều cảnh đánh đấm mà Khả Ngân phải tự mình thực hiện, bất chấp những vết thương trên cơ thể. Diễn xuất của Khả Ngân được đánh giá tiến bộ vượt bậc sau 2 năm mài dũa.

Cùng năm 2016, Khả Ngân tiếp tục nhận được vai chính trong bộ phim chiếu rạp "Cao thủ ẩn danh" do Lê Khắc Hoài Nam làm đạo diễn. Cô vào vai Bảo Yên - một nữ hiệp trượng nghĩa xinh đẹp, thông minh, được mẹ truyền thụ võ công từ nhỏ, thường xuyên giúp người cô thế, ra tay chống lại cái ác. Dù xuất hiện cùng với những nghệ sĩ tên tuổi, giàu kinh nghiệm nhưng Khả Ngân vẫn cho thấy sự cố gắng của mình trong quá trình hòa nhập, thích nghi. Ở phim trường, cô đã không ngại thức đêm để quay liên tục trong nhiều ngày, hay tự mình thực hiện những pha hành động khó nhằn.

Đầu năm 2017, Khả Ngân xuất hiện trong bộ phim Tết - "Nàng tiên có 5 nhà" đóng cùng loạt sao lớn NSƯT Hoài Linh, cố nghệ sĩ Chí Tài, Phi Nhung, Tấn Beo, Huy Khánh, Hiếu Hiền... Trong phim, Khả Ngân thủ vai Giáng Tiên, cô gái nghèo ôm giấc mộng "đào mỏ" các đại gia. Việc đóng cùng những gương mặt gạo cội vốn đã là một áp lực vô cùng lớn đối với Khả Ngân. Chính vì vậy, dù đôi lúc có e dè các bậc tiền bối không chỉ lớn tuổi đời mà tuổi nghề cũng "khủng", nhưng Khả Ngân vẫn vượt qua được những "chướng ngại" đó một cách trơn tru.

Dịp lễ Tình nhân 2018, Khả Ngân bất ngờ đóng cặp cùng "nam thần" Tôn Vĩ Luân trong bộ phim Yêu em từ khi nào do Tsai Lex, Nguyễn Công Hậu đồng đạo diễn. Dù phim không được đánh giá cao nhưng chính diễn xuất tự nhiên của Khả Ngân góp phần không nhỏ kéo lại nhịp phim và thổi vào phim sự tươi trẻ, phù hợp với không khí Valentine.

Khả Ngân tiếp tục bén duyên với màn ảnh rộng khi tham gia vào bộ phim lãng mạn, hài hước "100 ngày bên em" của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. Phim nhận được phản hồi tích cực nhờ sự hoá thân vào nhân vật khá trọn vẹn của Khả Ngân bởi nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ với diễn xuất rất tự nhiên và cảm xúc. Với vai diễn này Khả Ngân cũng may mắn được đề cử hạng mục "Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất" trong lễ trao giải Ngôi sao xanh 2018 và Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21.

Sau hàng loạt vai diễn điện ảnh, Khả Ngân chính thức trở lại màn ảnh nhỏ khi nhận lời tham gia vào dự án phim "Hậu duệ mặt trời" (phiên bản Việt) đóng cặp cùng Song Luân. Ban đầu Nhã Phương được công bố vào vai nữ chính nhưng vì những lý do cá nhân cô rút lui và Khả Ngân là gương mặt được nhà sản xuất chọn lựa thay thế. "Lâu lắm rồi Ngân không tham gia phim dài tập nên đây sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới và Ngân cũng có chút hồi hộp. Sau khi đọc kịch bản, Ngân thấy nội dung phim rất thú vị và nhiều sự khác biệt so với phiên bản gốc", Khả Ngân từng chia sẻ.

Ngay khi phim được phát sóng, Khả Ngân đã nhiều lần bị "ném đá" vì diễn xuất có phần đơ cứng tuy nhiên càng về sau Khả Ngân đã hiểu được nhân vật của mình và tiến bộ hơn rất nhiều. "Hậu duệ mặt trời" (phiên bản Việt) cũng là phim truyền hình Việt đầu tiên được Trung Quốc mua bản quyền phát sóng.

Sau "Hậu duệ mặt trời" (phiên bản Việt), Khả Ngân lại có phần im ắng suốt 1 thời gian dài, cô chỉ nhận lời vào vai Hai Phượng (lúc thiếu niên) trong bộ phim điện ảnh cùng tên trong năm 2019. Bộ phim này cũng tạo nên nhiều tiếng vang khi công chiếu và hiện đang giữ vị trí thứ 2 trong danh sách những bộ phim có doanh thu cao nhất điện ảnh Việt.

Đầu năm 2020, Khả Ngân trở lại với phim điện ảnh ''Bí mật của gió'' do Nguyễn Phan Quang Bình làm đạo diễn. Tuy nhiên dịch Covid-19 bùng phát nên bộ phim đã trở thành tác phẩm đầu tiên của điện ảnh Việt hoãn chiếu và đến tháng 11/2020, bộ phim mới được chính thức công chiếu trở lại. Phim tập trung vào mối quan hệ của ba bạn trẻ là Linh (Khả Ngân thủ vai), hồn ma Phong (Quốc Anh) và An (Hoàng Yến Chibi). Với phong cách vẽ truyền thần mới lạ và độc đáo, trên phong cách vừa có chút ma mị nhưng tươi vui, bộ phim "Bí mật của gió" mang lại những giây phút hài hước, nhưng giàu cảm xúc trong một câu chuyện "tình người duyên ma" ở xứ sở Đà Lạt thơ mộng. "Bí mật của gió" cũng từng được chọn chiếu ở hạng mục Cửa sổ điện ảnh Á châu (A Window On Asian Cinema) tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 24.

Cũng trong năm 2020, Khả Ngân đã lần đầu tham gia vào webdrama "Kẻ Săn Tin" do Minh Hằng sản xuất và đóng chính. Minh Hằng cũng chính là sao Việt mà Khả Ngân thân thiết nhất kể từ khi tham gia vào showbiz đến nay. Trong phim Khả Ngân vào vai Nhã Lan một người bạn thời ấu thơ của phóng viên Khánh Hạ (Minh Hằng), với kịch bản hấp dẫn và được đầu tư như 1 bộ phim điện ảnh, các tập phim của "Kẻ Săn Tin" luôn lọt top trending Youtube Việt Nam cũng như "cán mốc" triệu view nhanh chóng.

Ngoài ra Khả Ngân còn xuất hiện chớp nhoáng trong bộ phim "bom xịt" Sám Hối được công chiếu vào đầu năm nay.

Trước khi gây sốt với vai diễn Nhi của "11 tháng 5 ngày", Khả Ngân từng được xuất hiện trong series "Xin chào hạnh phúc - Hoa nở trong nắng" dài 5 tập. Trong phim khán giả được thấy Khả Ngân trong hai hình ảnh khác nhau khi hóa thân vào vai hai chị em sinh đôi Quỳnh – Chi.

Tham gia vào "vũ trụ VTV" với vai diễn Tuệ Nhi trong "11 tháng 5 ngày", Khả Ngân được yêu mến qua từng tập phim. Không chỉ được đánh giá cao về phần diễn xuất, gu thời trang trong phim của Khả Ngân cũng được người hâm mộ săn đón. Vì quá yêu mến phim, nhiều khán giả đã tích cực "đẩy thuyền" cho cặp đôi Tuệ Nhi và Hải Đăng ngoài đời thực.

Hiện tại đoàn phim đã đóng máy cách đây vài ngày, Khả Ngân tâm sự: "Tôi sẽ dành thời gian ngắn để nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào các dự án mới. Vì xa gia đình quá lâu nên tôi muốn dành thời gian sau khi kết thúc phim để trở lại TP.HCM, ở bên người thân của mình trước đã".