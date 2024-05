"Gia Tài Của Ngoại" - Siêu phẩm ăn khách nhất Thái Lan đầu năm 2024 có gì hot?

Để làm nên thành công và chiếm trọn trái tim khán giả, Gia Tài Của Ngoại đã “chiêu mộ” những cái tên nổi tiếng, tài năng từ đạo diễn, biên kịch đến diễn viên, làm nên tổng thể không thể không mong chờ trên màn ảnh.

Billkin - Trai đẹp I Told Sunset About You

Sự góp mặt của nam diễn viên Billkin Putthipong được xem là tiêu điểm gây chú ý của Gia Tài Của Ngoại. Sao nam sinh 1999 trước đó ghi điểm với khán giả thông qua một số dự án phim dưới trướng công ty chủ quản Nadao Bangkok. Trong số đó, Billkin sở hữu lượng fan đông đảo nhờ màn ghép đôi cùng bạn diễn kiêm bạn tri kỷ của anh là PP Krit trong My Ambulance, hay nổi tiếng nhất là I Told Sunset About You. Một trong những dự án boylove Thái có điểm số cao nhất mọi thời đại trên Douban này đã nâng tầm danh tiếng của Billkin, giúp anh mạnh mẽ chinh phục các vai diễn khó nhằn hơn sau này.

Gia Tài Của Ngoại là dự án điện ảnh thứ 2 Billkin đóng, và cũng là lần đầu tiên anh có vai chính trên màn ảnh rộng. Billkin vào vai M - cậu cháu trai có người bà mắc bệnh ung thư và sắp qua đời. Học hỏi từ người bạn của mình, M cố ý đến nhà chăm sóc bà để sau này hi vọng được bà giao lại căn nhà cho mình. Thế nhưng dần dà, M nhận ra có những thứ quan trọng mà không có tiền tài mua được, chẳng hạn như thời gian còn lại của bà bên cạnh con cháu.

“Nàng thơ” Vườn Sao Băng Tu Tontawan

Tham gia Gia Tài Của Ngoại cùng Billkin, sao nữ mới nổi của làng giải trí Thái hiện nay Tu Tontawan thủ vai Mui – bạn của M. Mui làm việc tại viện dưỡng lão, giữ nhiệm vụ chăm sóc các ông bà lão. Trong trailer, Mui đã kể cho M nghe chuyện một ông lão mà cô chăm sóc lâu năm đã qua đời, để lại cho cô khối gia sản lớn và có cả căn nhà của ông. Việc này khiến M nảy sinh ý định tương tự với bà của mình. Về sau, Mui đã khuyên nhủ M không nên có ý nghĩ như thế, thay vào đó hãy chân thành và hiếu thảo với bà vì không còn nhiều thời gian nữa.

Tuy là cái tên tân binh nhưng Tu Tontawan được công ty chủ quản GMM hết lòng lăng-xê. Sao nữ 10X bắt đầu nổi danh thông qua vai nữ chính Vườn Sao Băng bản Thái (F4 Thailand). Sau đó, Tu Tontawan tiếp tục đóng nhiều dự án gây sốt khác của GMM, và gần đây nhất xác nhận đóng nữ chính siêu phẩm Bộ Bộ Kinh Tâm bản Thái. Trước đây, Tu cũng có cơ duyên làm việc chung với Billkin thông qua vai trò diễn viên cho MV Disappointed của nữ ca sĩ Ink Waruntorn.

Đạo diễn Thiên Tài Bất Hảo “khuấy đảo” truyền hình

Bên cạnh những diễn viên trẻ tài năng, Gia Tài Của Ngoại còn được khán giả tin tưởng về chất lượng nhờ vào cái tên “cha đẻ” phim - Pat Boonnitipat. Trước khi nhào nặn nên tác phẩm tình bà cháu đầy cảm động này, Pat đã gây chú ý và tạo nên cơn sốt với 3 dự án truyền hình ăn khách, bao gồm Nhật Ký Yểu Điệu Thục Nam (Diary of Tootsies), Bad Genius (Thiên Tài Bất Hảo) và đình đám nhất là Project S the Series quy tụ dàn mỹ nam đình đám như Bank Thiti, Tor Thanapob, Oabnithi…

Biên kịch làm nên Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại

Không chỉ là đạo diễn mà Pat Boonnitipat còn là đồng biên kịch của Gia Tài Của Ngoại. Vậy, cái tên đồng biên kịch còn lại của dự án là ai? Đó không ai khác ngoài Thodsapon Thiptinnakorn - một trong những cái tên bảo chứng cho câu chuyện và nội dung chất lượng trên màn ảnh xứ chùa vàng. Thodsapon đã có bề dày kinh nghiệm viết kịch bản 10 năm qua, ghi dấu ấn bởi các dự án từng làm mưa làm gió rạp Việt như Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo, Friend Zone - Yêu Nhầm Bạn Thân, hay không thể không nhắc đến Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh - phim Thái có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam.

Bộ phim GIA TÀI CỦA NGOẠI dự kiến khởi chiếu tại rạp 07/06 sắp tới.