Gia Lai: Trường mầm non thu tiền mắc màn, hiệu trưởng nói gì?

Nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường Mầm non Hoạ Mi phản ánh việc phải đóng 15 khoản tiền và các loại quỹ phục vụ việc học bán trú, như: Tiền đồ dùng bán trú, mắc màn, tiền quạt, chất đốt… Trường mầm non trên còn thu khoảng tiền “ủng hộ” một ngày công của phụ huynh (tương đương 150 nghìn đồng). Nhiều phụ huynh cho biết, việc đóng tiền trên những lần họp đều được đề cập nhưng không được trường mầm non này thay đổi. Có cuộc họp giữa phụ huynh và trường Mầm non Hoạ Mi thống nhất 7 khoản tiền xã hội hoá nhưng khi thực hiện lại thu tới 15 khoản.

“Có một trường mầm non cách thị trấn Chư Ty không xa đạt chuẩn quốc gia nhưng chỉ thu phí đầu năm học 800 nghìn đồng, trường Mầm non Hoạ Mi thu gần 3 triệu đồng, người buôn bán còn đỡ chứ những người làm nông thì số tiền này là rất lớn”, một phụ huynh so sánh.

Một số khoản thu của trường Mầm non Họa Mi.

Về việc thu phí trên, theo giải thích của bà Bùi Thị Chung - Hiệu trưởng trường Mầm non Họa Mi: "Những khoản đó, nhà trường sẽ liệt kê ra cho phụ huynh, nếu thống nhất được 70 đến 80% thì sẽ triển khai làm".

Trả lời báo chí, ông Võ Công Dương - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đức Cơ cho biết, việc triển khai xã hội hoá phải đúng các quy định, nghĩa là trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh và sự đồng ý của chính quyền địa phương. Ông Dương nói rằng sẽ kiểm tra lại việc thực hiện chủ trương xã hội hoá tại trường Mầm non Hoạ Mi.