Giá iPhone 14 Pro Max xách tay tại Việt Nam vẫn cao ngất ngưởng

Trái với một số dự đoán trước đó, giá iPhone 14 Pro Max xách tay vẫn ghim ở mức khá cao sau một tuần kể từ thời điểm máy chính thức mở bán.

Nếu không tính giá chào bán khá “ảo” trong ngày đầu tiên về nước lên đến 50-60 triệu đồng thì giá bán iPhone 14 Pro Max gần như không giảm nhiều trong suốt một tuần qua. Đây là điều hiếm gặp trên thị trường bởi thông thường, giá máy sẽ giảm rất nhanh sau khi nguồn cung ổn định hơn.

Nên nhớ, 2022 là năm iPhone chính hãng được mở bán sớm nhất từ trước đến nay (14/10). Đây lẽ ra phải là một trong những nguyên nhân khiến iPhone xách tay xuống giá nhanh hơn. Tuy nhiên, thực tế là iPhone 14 Pro Max vẫn đang có giá rất cao.

Giá iPhone 14 Pro Max xách tay vẫn ở mức cao.

Cụ thể, trên các hội nhóm về iPhone tại Việt Nam, phiên bản iPhone 14 Pro Max màu tím 128 GB được chào bán với giá phổ biến ở mức 40-41 triệu đồng, bản 256 GB là 42-43 triệu đồng. Có những nơi chào giá thấp hơn nhưng đa số đều không có sẵn máy. Mức giá kể trên, so với giá dự kiến của iPhone 14 Pro Max chính hãng (34 triệu đồng cho bản 128 GB, 37 triệu cho bản 256) chênh đến 5-7 triệu đồng.

Theo giới buôn iPhone, giá iPhone 14 Pro Max xách tay năm nay xuống chậm đến từ 2 nguyên nhân chính. Thứ nhất, nhu cầu mua iPhone 14 Pro Max rất cao trong khi nguồn cung không quá dồi dào. Lượng máy xách tay được đưa về Việt Nam năm nay dù có cải thiện so với 2 năm vướng đại dịch nhưng vẫn thấp so với nhu cầu và cũng thấp hơn nhiều so với thời điểm năm 2019.

Đó là chưa kể đến việc năm nay, hàng có nguồn gốc từ Mỹ (mã LL) không được thị trường ưa chuộng do loại bỏ SIM vật lý, dẫn đến việc các thương gia nhập về khá ít. Máy được bán tại Việt Nam hiện tại chủ yếu đến từ Hong Kong do giá nhập rẻ nhất, kế đến là hàng Singapore.

Nguyên nhân thứ 2 là việc giới kinh doanh iPhone xách tay đang đặt cược vào việc nguồn cung hàng chính hãng không dồi dào. Lượng khách đặt mua lại lớn nên lô hàng đầu tiên nhiều khả năng sẽ hết nhanh chóng, dẫn đến khan hàng. Đây sẽ tiếp tục là cơ hội cho hàng xách tay, ít nhất là trong vài tuần sau mở bán. Tình trạng tương tự đã diễn ra với iPhone 13 series vào năm ngoái khi phải mất đến cả tháng, các đại lý mới giải quyết được tình trạng khan hàng của iPhone 13.

Ngoài iPhone 14 Pro Max, một model khác cũng giảm giá không nhiều là iPhone 13 Pro. Hiện chiếc di động này được bán với giá khoảng 32 triệu đồng cho bản 128 GB. So với giá dự kiến chính hãng, mức này chỉ chênh khoảng 1 triệu đồng – vẫn là khá cao. Theo các thương gia, iPhone 14 Pro năm nay cũng nhận được sự quan tâm lớn, hơn hẳn mọi năm.

Trong khi đó, iPhone 14 bản tiêu chuẩn lại đang nhận sự “ghẻ lạnh” của thị trường. Ngay từ thời điểm mở bán, máy về nước với số lượng khá ít và giá cũng giảm sâu. Nếu như một tuần trước, những chiếc iPhone 14 được chào bán với giá khoảng 32-33 triệu đồng thì hiện tại, người dùng có thể mua máy với giá chỉ khoảng 22-23 triệu đồng cho bản dung lượng thấp nhất.

Đây là điều được dự báo từ trước bởi thứ nhất, iPhone bản tiêu chuẩn thương không phải ưu tiên hàng đầu của cả người mua và người bán ở thời điểm mới mở bán. Đó phải là các phiên bản Pro hay Pro Max. Thứ 2, iPhone năm nay gần như không có nâng cấp đáng kể so với thế hệ cũ. Máy giữ nguyên thiết kế trong khi con chip cũng không được nâng cấp so với thế hệ trước.

Giá bán của iPhone 14 xách tay hiện chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với iPhone 13 nhưng vẫn kén khách.

Theo giới kinh doanh, giá bán của iPhone 14 Pro và Pro Max có thể sẽ tiếp tục giảm trong 2 tuần tới khi thông tin về hàng chính hãng được phủ sóng mạnh mẽ. Tuy nhiên, mức giảm cụ thể là bao nhiêu là điều khó dự đoán trước được.

Trong khi đó, máy chính hãng sẽ chính thức mở bán vào ngày 14/10. Giá dự kiến sẽ là 25 triệu cho iPhone 14 bản tiêu chuẩn, 28 triệu cho iPhone 14 Plus, 31 triệu cho iPhone 14 Pro và 34 triệu cho 14 Pro Max, tất cả đều cho phiên bản dung lượng thấp nhất.

Hiện tại, các đại lý mới chỉ tiếp nhận thông tin mua máy của khách hàng và chỉ mở “cổng” cho khách đặt trước vào ngày 7/10, trước thời điểm mở bán một tuần. Mặc dù vậy, các đại lý tự tin rằng 2022 sẽ là năm bội thu doanh số mở bán iPhone bởi lượng khách đăng ký mua là cực lớn.