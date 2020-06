Gia hạn giải quyết vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong

Liên quan vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong, Viện KSND TPHCM đã có Quyết định số 515/QĐ-VKS-P2, gia hạn giải quyết vụ việc. Thời gian gia hạn là 2 tháng, kết thúc vào ngày 8/8 tới. Lý do mà VKS gia hạn do xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, cần gia hạn thời gian giải quyết.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh (Hãng luật Hưng Yên, Đoàn luật sư TP Hà Nội, bảo vệ quyền lợi cho gia đình cố tiến sĩ Bùi Quang Tín) cho hay, ông và gia đình cố tiến sĩ Bùi Quang Tín chấp nhận quyết định gia hạn điều tra và bảo lưu ý kiến mong vụ án được làm sáng tỏ.

Hơn 2 tháng trước, Cơ quan CSĐT CA TPHCM thụ lý, giải quyết vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín chết chưa rõ nguyên nhân, phát hiện khoảng 17h30 ngày 5/4 tại tầng trệt (khu vực giếng trời) Block D2 Chung cư New Sài Gòn (ấp 5, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM) Tuy nhiên đến nay vụ việc chưa kết thúc và VKS gia hạn thời gian như nêu trên.

Viện KSND TPHCM vừa có Quyết định gia hạn giải quyết vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong. Ảnh: Tân Châu.

Liên quan tới vụ việc, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy, cũng đã thay mặt Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4447/VPCP-V1, gửi Bộ Công an, có nội dung:

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Văn phòng Chính phủ chuyển đơn đến Bộ Công an để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật”.



Bộ trưởng Bộ Công an cũng có ý kiến. Theo thông báo số 1107/TB-X05-P6 của Thanh tra Bộ Công an, gửi gia đình bà Nguyễn Thanh Bích (vợ tiến sĩ Bùi Quang Tín) cho hay:

“Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã nhận được đơn của bà Nguyễn Thanh Bích. Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Thanh tra Bộ Công an đã chuyển đơn đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA TPHCM xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật” – Thanh tra Bộ Công an cho hay.