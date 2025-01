Gia dụng chăm sóc sức khỏe lên ngôi dịp Tết 2025

Một khảo sát của Viện nghiên cứu Giá trị doanh nghiệp thuộc Tập đoàn IBM với 14.000 người từ 9 quốc gia cho kết quả 90% người được khảo sát cho rằng Covid-19 đã thay đổi cách nhìn của họ về tiêu dùng, hướng tới lựa chọn các sản phẩm bền vững, thân thiện môi trường. Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cũng cho biết, sau đại dịch Covid-19, 60% người tiêu dùng trong nước được khảo sát có xu hướng chọn sản phẩm tốt cho sức khỏe hoặc đạt các chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất được nguồn gốc. Xu hướng lựa chọn sản phẩm xanh và sạch trở thành ưu tiên hàng đầu.

Đặc biệt vào dịp Tết 2025, các gia đình trẻ thay vì tất bận chuẩn bị cho Tết, nay hướng tới lối sống "nhẹ - nhàn - khỏe". Chị Vân Anh (29 tuổi - Vĩnh Phúc) chia sẻ: "Trước đây Tết với tôi là sự bận rộn. Nhưng năm nay tôi xác định không ôm đồm mua sắm mới để tiết kiệm chi phí mà chỉ lựa chọn những món đồ thực sự thiết thực, cũng như tối giản các khâu chuẩn bị để có thêm thời gian chơi với các con, đi du lịch. Quan tâm hàng đầu của tôi cho năm mới là chăm sóc sức khỏe gia đình, các đồ đạc sắm mới đều phải an toàn khi sử dụng, hoặc có công năng cải thiện sức khỏe lâu dài".

Không chỉ mua sắm cá nhân, xu hướng mua quà Tết cũng hướng tới yếu tố "khỏe". Chị Thư (32 tuổi – Nam Định) chia sẻ: "Từ sau đại dịch, tôi thường lựa chọn các món ăn tốt cho sức khỏe làm quà biếu Tết gia đình nội, ngoại. Năm nay, tôi dự tính chuyển sang mua các món đồ gia dụng như máy lọc nước, hoặc nồi chiên không dầu, vừa giúp ông bà bớt việc nội trợ, vừa hỗ trợ chăm sóc sức khỏe từ bữa ăn, nước uống hàng ngày".

Xu hướng vui Tết nhẹ-nhàn, khỏe thân được nhiều gia đình trẻ lựa chọn

Người tiêu dùng khi mua sắm các món đồ gia dụng cũng đề cao các sản phẩm có tính năng chăm sóc sức khỏe. Chị Hoàng Thu, một đại lý bán đồ điện máy, điện tử gia dụng ở quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: "Trước Tết 2025, xu hướng tiêu dùng cho thấy rõ khách hàng càng ngày càng cẩn trọng hơn. Ngoài tính tiện dụng, công năng hiện đại, khách hàng rất chú trọng tới các sản phẩm có yếu tố bền vững, chăm sóc sức khỏe.

Các món đồ gia dụng nhà bếp bán chạy phải kể đến như nồi chiên không dầu, máy ép, máy xay,… Các món đồ gia dụng chăm sóc sức khỏe như máy lọc nước, điều hòa, máy làm mát, máy hút ẩm, máy lọc không khí,… có tính năng tiết kiệm điện hay lọc sạch không khí, nguồn nước cũng được nhiều khách hàng quan tâm hỏi mua."

Nắm bắt xu thế này, cuối năm 2024, đầu năm 2025, Điện máy Gia dụng Hòa Phát đồng loạt ra mắt rất nhiều sản phẩm mới, với tính năng thiết thực: hỗ trợ gia đình chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu chi tiêu hợp lý và đơn giản hóa cuộc sống. Với triết lý "nhẹ - nhàn - khỏe", các sản phẩm hỗ trợ món ăn, nguồn nước, không khí sạch, giúp gia đình tận hưởng cái Tết thảnh thơi.

Chào đón Tân Niên với dàn 'Anh Tài' mới, phong cách nhẹ nhàng, khỏe khoắn – Sẵn sàng cho một năm tràn đầy năng lượng

Tiêu biểu nhất phải kể đến máy lọc nước Hòa Phát Hydrogen ion kiềm HyperS sử dụng công nghệ điện phân có màng ngăn giúp tạo ra gấp đôi hàm lượng hydrogen trong nước so với nước lọc từ các máy thông thường, giúp cân bằng độ pH, trung hòa lượng axit trong cơ thể, hỗ trợ ngăn ngừa lão hoá. Bên cạnh đó, hệ thống lọc đa tầng 12 lõi từ sản phẩm này cũng mang tới nguồn nước uống đầu ra đạt chuẩn tinh khiết đóng chai theo tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/ BYT của Bộ y tế, giàu khoáng chất tốt cho sức khỏe như canxi, kẽm, magie... Công nghệ màng RO 75 GPD Dupont Filmtec giúp đẩy lùi nỗi lo nguồn nước có hại, lọc sạch virus, vi khuẩn theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn nước uống & thực phẩm NSF/ ANSI 58 của Tổ chức y tế thế giới WHO.

Sống khỏe với nguồn nước sạch, giàu hydrogen ion kiềm - Máy lọc nước Hòa Phát Hydrogen ion kiềm HyperS giúp bạn bảo vệ sức khỏe mỗi ngày!

Ngoài máy lọc nước, nồi cơm điện cao tần Funiki cũng ra mắt phiên bản mới đầu tháng 12 năm 2024 được nhiều khách hàng quan tâm nhờ sử dụng công nghệ cao tần IH gia nhiệt đều 360 độ, giúp cơm ngon giữ trọn hương vị, dưỡng chất. Bên cạnh đó, nồi chiên không dầu Funiki sử dụng công nghệ Rapid Air giúp thực phẩm chín đều và giảm hơn 80% lượng dầu mỡ so với phương pháp chiên rán thông thường.

Chọn đồ gia dụng thông minh, đa năng và thân thiện "nhẹ-nhàn" song tấu nấu vạn món ngon

Có thể thấy, xu hướng đồ gia dụng hiện nay không chỉ đa năng mà cần thân thiện với môi trường, tốt cho sức khỏe. Đây cũng là ưu tiên số 1 mà người tiêu dùng thể hiện rõ trong dịp Tết nguyên đán 2025 và cũng là xu hướng tiêu dùng lâu dài, bền vững.

Điện máy Gia dụng Hòa Phát kỳ vọng những nỗ lực trong việc cải tiến các sản phẩm, đón đầu xu thế sẽ góp phần thay đổi ngành gia dụng, thúc đẩy xu hướng đầu tư và phát triển bền vững, giúp mỗi gia đình vui Xuân đón Tết nhẹ - nhàn, cả năm an yên vui khỏe.