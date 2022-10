Gia đình Hồ Ngọc Hà mất trộm những gì?

Ngày 9/10, thông tin từ Công an TP.HCM, đơn vị đang phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TP Thủ Đức điều tra, làm rõ sau đơn trình báo mất trộm tài sản của gia đình ca sĩ Hồ Thị Ngọc Hà.

Qua kiểm tra, gia đình nữ ca sĩ cho biết bị trộm đột nhập lấy 20 lượng vàng, 100.000 USD cùng nhiều loại trang sức có giá trị…

Trước đó, ngày 8/10, người thân của nữ ca sĩ phát hiện trong căn biệt thự của nghệ sĩ này nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền có nhiều đồ đạc bị xáo trộn nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời trích xuất dữ liệu camera an ninh để điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.