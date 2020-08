Ghé thăm trường mầm non có phòng thể chất xịn xò bậc nhất ở Hà Nội

Việc phát triển thể chất giúp bé hình thành thói quen vận động cơ bản, những thói quen vận động này giúp trẻ tiết kiệm sức khi di chuyển. Đồng thời nó còn giúp các cơ quan bên trong phát triển hoàn thiện hơn. Cũng từ đây bé rèn luyện được các tố chất thể lực như: khéo léo, bền bỉ, nhanh nhẹn… Mầm non là giai đoạn quan trọng nhất để phát triển thể chất. Bởi ở độ tuổi này các bé đang trong giai đoạn phát triển nhanh, cơ mềm dẻo.

Hiểu được rõ vai trò và tầm quan trọng của việc phát triển thể chất của các con trong những năm tháng đầu đời, bên cạnh các định hướng và phương pháp giáo dục tiên tiến như Montessori, Steam + PE, Glendoman, Shichida, trường mầm non My Kinder luôn chú trọng đến việc phát triển thể chất cho các bé đang theo học tại trường bằng việc đưa My Gym trở thành giờ học năng khiếu hàng tuần tại trường.

Sân tập Gym của các bé tại trường mầm non My Kinder

My Gym - Thương hiệu Gym trẻ em dẫn đầu trên thế giới

Với hơn 30 năm kinh nghiệm, hơn 700 trung tâm tại hơn 40 quốc gia trên thế giới, My Gym là thương hiệu Gym cho trẻ em dẫn đầu trên thế giới đã góp phần xây dựng nền tảng phát triển toàn diện cho hàng triệu trẻ em. Các chương trình của My Gym đã giành được rất nhiều giải thưởng lớn tại Mỹ và trên thế giới.

Cơ sở vật chất tại phòng tập Gym của Trường

Phòng học được xây dựng và thiết kế theo tiêu chuẩn USA.

- Sân tập rộng hơn 200m2, được chia thành nhiều khu: khu tường leo núi, khu đu dây cáp, bể bóng,..và khu vực trung tâm vô cùng hấp dẫn.

- Đồ dùng và dụng cụ học tập tại sân tập đều được nhập khẩu từ Mỹ, theo đúng tiêu chuẩn của My Gym USA.

- Sân tập của My Gym được sắp xếp lại để kích thích khả năng sáng tạo và khả năng tìm tòi của trẻ.

- Tất cả đồ dùng đều được vệ sinh sạch sẽ bằng nước vệ sinh hữu cơ để đảm bảo cho sức khỏe và làn da của bé.

Phòng tập Gym với cơ sở vật chất hiện đại

Nội dung chương trình học của My Gym



My Gym liên tục được xếp hạng là chương trình thể chất dành cho trẻ em số 1 toàn thế giới. Với đội ngũ giáo viên có hơn 36 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thể chất cho trẻ, chương trình giảng dạy tiên tiến bản quyền từ Mỹ. Chương trình được thay đổi hàng tuần và được thiết kế riêng dành chung cho cho 21.000 trẻ em tại các trung tâm trên toàn thế giới theo học. My Gym cung cấp các chương trình Gym cho trẻ em chất lượng cao với các môn thể dục không có tính chất đối kháng kết hợp với âm nhạc, khiêu vũ và nhào lộn. Phụ huynh sẽ rất hài lòng khi con em mình được tập luyện trong một môi trường năng động như vậy. Các chương trình tại My Gym tập trung vào việc phát triển trí tuệ, trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo, cũng như khả năng thể chất và kỹ năng xã hội cho trẻ. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, có chứng nhận quốc tế, thành thạo Tiếng Anh. Các thầy cô sẽ luôn duy trì một phương pháp tiếp cận trẻ đầy hiểu biết và tích cực. Đặc biệt hơn, nhờ việc giảng dạy bằng 100% bằng Tiếng Anh, các con không chỉ phát triển tốt về thể chất mà còn được nâng cao khả năng giao tiếp Tiếng Anh.

Cùng My Gym, học vận động thông qua Tiếng Anh

Gym luôn là giờ học yêu thích của các bé tại My Kinder

Đến với My Kinder, các con không chỉ được học, được chơi mà còn được phát triển thể chất một cách toàn diện nhất. Với nhà trường, mục tiêu phát triển thể chất cho các bé chủ yếu là tăng cường sức khỏe, hình thành thói quen vận động và định hình tính cách. My Gym chắc chắn sẽ tạo dựng được những bước đệm đầu tiên cho sự phát triển cả về thể chất và trí tuệ cho bé yêu. Ba mẹ có thể tham khảo thêm thông tin về trường tại: https://tuyensinh.mykinder.edu.vn.

