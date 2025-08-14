"Ghế nóng" cuộc thi sáng tác ca khúc VinFast: Giám khảo Huy Tuấn nói gì với thí sinh trước giờ G?

Giữa bối cảnh âm nhạc Việt đang cần thêm những chất liệu và cảm hứng mới, sự xuất hiện của một cuộc thi sáng tác mang tính cộng đồng như "VinFast - Khát vọng vì Việt Nam xanh và hùng cường" với sự đồng hành của những tên tuổi lớn trong giới chuyên môn, là làn gió mới hấp dẫn công chúng.

Sau gần 2 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút hàng trăm tác phẩm gửi về từ khắp cả nước. Không đơn thuần là một sân chơi âm nhạc, cuộc thi đã nhanh chóng trở thành nơi khơi nguồn cảm hứng cho những người viết nhạc, với chủ đề gợi mở và cách tiếp cận đầy nhân văn.

Đặc biệt, lượng tác phẩm gửi về càng tăng nhanh sau khi VinFast công bố hai giám khảo quyền lực, tạo nên làn sóng quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng sáng tác.

Góp mặt trên "ghế nóng" là hai cái tên không xa lạ với công chúng yêu nhạc: Nhạc sĩ Huy Tuấn và BTV Diễm Quỳnh. Một người là nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu, từng làm giám khảo của Vietnam Idol, Bài hát Việt, Bài hát yêu thích… Người còn lại là một trong những gương mặt nữ có ảnh hưởng lớn nhất trong làng truyền hình, đồng thời là người đứng sau hàng loạt format nghệ thuật từng gây tiếng vang như Giai điệu tự hào, Quán thanh xuân và gần đây nhất là Điểm hẹn tài năng.

Nếu như Huy Tuấn được mệnh danh là "hiệu trưởng" khó tính trong các sân chơi âm nhạc, thì Diễm Quỳnh lại nổi bật bởi sự sắc sảo, điềm tĩnh và khả năng nhìn nhận vấn đề từ chiều sâu văn hóa - xã hội. Sự kết hợp của hai cá tính tưởng chừng đối lập ấy tạo nên một bộ đôi giám khảo đặc biệt, giàu chuyên môn và giàu tinh thần khai mở, cùng nhau tìm kiếm những giai điệu chạm tới tinh thần thời đại.

Theo chia sẻ từ nhạc sĩ Huy Tuấn, lý do khiến anh nhận lời gần như ngay lập tức chính là chủ đề cuộc thi của VinFast. "Một chủ đề vừa rộng mở, vừa đầy thách thức và quan trọng hơn hết là rất có ý nghĩa", anh chia sẻ. Là người quan tâm đến lối sống xanh và có nhiều dự án nghệ thuật gắn với môi trường, anh nhìn thấy ở VinFast không chỉ là một hãng xe điện, mà là một hệ sinh thái đổi mới, đang từng bước truyền cảm hứng về một tương lai bền vững.

Về phần mình, BTV, nhà báo Diễm Quỳnh chia sẻ: "Tôi nhận lời vì tin rằng âm nhạc vẫn còn nhiều điều để nói, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ. Chủ đề cuộc thi vừa rộng, vừa mới, lại rất cụ thể. Nó tạo cơ hội cho những người trẻ dùng giai điệu kể lại những điều họ đang chứng kiến: một Việt Nam đổi thay, tự chủ hơn và đầy khát vọng".

Điều đặc biệt, theo nhạc sĩ Huy Tuấn chính là cách tiếp cận của VinFast cho thí sinh được tự do sáng tạo, chạm đến khát vọng lớn bằng những trải nghiệm rất thật. Từ một chuyến đi trên chiếc xe điện VF 3, từ cảm xúc khi thấy thành phố sạch hơn, hay từ niềm tự hào khi thấy một thương hiệu Việt xuất hiện ở nước ngoài - tất cả đều có thể là điểm khởi đầu cho một bản nhạc có sức lan tỏa.

Không chỉ dừng lại ở ý tưởng, nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết anh và các giám khảo sẽ đánh giá cao những ca khúc có giai điệu dễ nhớ, phần lời có dấu ấn cá nhân và tránh xa lối mòn tuyên truyền sáo rỗng. "Một bài hát về tương lai xanh có thể rất dễ bị lý trí hoặc… khẩu hiệu. Nhưng nếu bắt đầu từ cảm xúc chân thành, thì ngay cả một giai điệu mộc mạc cũng có thể lay động lòng người", vị nhạc sĩ nói.

Cuộc thi "VinFast - Khát vọng vì Việt Nam xanh và hùng cường" sẽ khép cổng nhận bài vào ngày 14/8/2025. Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng lên đến 672,8 triệu đồng, bao gồm: 1 Giải Nhất là ô tô điện VinFast VF 3 (299 triệu đồng/giải), 2 Giải Nhì là xe máy điện VinFast Theon S (56,9 triệu đồng/giải), 5 Giải Ba là xe máy điện VinFast Motio (12 triệu đồng/giải) và 100 Giải Khuyến khích là Voucher Xanh SM trị giá 2 triệu đồng/giải dành cho 100 bài dự thi hợp lệ gửi sớm nhất.



