Gặp Hoa hậu Khánh Vân trong ngày cuối đương nhiệm: "Trong 3 năm qua, tôi đã khóc rất nhiều…"

Vào ngày 7/12/2019, Nguyễn Trần Khánh Vân được xướng tên cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Từ cột mốc đặc biệt này, Khánh Vân trở thành chủ nhân chiếc vương miện quyền lực, danh hiệu mới khiến cuộc sống của cô gái 24 tuổi bước sang trang mới.

Chỉ còn ít giờ nữa là diễn ra đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Khánh Vân sẽ trao lại sứ mệnh cho một trong 41 cô gái xuất sắc nhất cuộc thi. Trước thềm Hoa hậu Khánh Vân kết thúc nhiệm kỳ gần 3 năm, chúng tôi đã cuộc trò chuyện để nàng hậu trải lòng về hành trình vừa qua.

Tại sao Khánh Vân lại chọn 3 cụm từ: "Biết ơn, trân trọng và kiên định" để nói về thời gian đương nhiệm của mình, dưới đây là câu trả lời.

Hoa hậu Khánh Vân sắp kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019

Nếu không kiên định, tôi đã không thể vượt qua hành trình nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Vào đêm Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vừa qua, Khánh Vân đảm nhận vai trò MC dẫn dắt chương trình, với bạn đây là một trải nghiệm như thế nào?

Đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận MC cho một chương trình lớn như thế này nên không tránh khỏi việc hồi hộp và chưa thật sự hoàn hảo lắm. Anh Đức Bảo có động viên, hướng dẫn tôi nên hai anh em kết hợp với nhau khá ăn ý. Sau đêm Bán kết, tôi có xem lại phần dẫn dắt của mình, tôi hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều cơ hội để trau dồi, hoàn thiện bản thân hơn.

Sau đêm thi quan trọng đó, Khánh Vân đã có lựa chọn top 5 theo tiêu chí của riêng mình?

Với tôi, tất cả các thí sinh đã làm rất tốt nên rất khó để chọn ra cái tên nào vào Top 5. Cũng từng là thí sinh, nên hơn ai hết tôi hiểu được tâm trạng, cảm xúc của thí sinh. Ai cũng nỗ lực như nhau, ai cũng có cố gắng và ai cũng xứng đáng là chủ nhân của vương miện Vinawoman. Vì thế phần khó này, chắc phải để giám khảo lo rồi.

Chặng đường đồng hành từ host chương trình thực tế "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" đến Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có ý nghĩa thế nào đối với Khánh Vân?

Với cương vị là đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tôi trân trọng cơ hội được đồng hành cùng BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Đó là trách nhiệm của tôi trên chặng đường đi tìm người kế nhiệm tiếp theo. Thông qua các hoạt động, tôi có dịp quan sát các thí sinh một cách rõ nét hơn, cũng như hiểu được góc nhìn từ phía ban tổ chức và ban giám khảo khi đánh giá thí sinh sẽ như thế nào. Tôi nghĩ đây là những trải nghiệm thú vị trong thời gian đương nhiệm của mình.

Nhìn lại cả một quá trình gần 3 năm, Khánh Vân của hiện tại và Khánh Vân lúc mới đăng quang khác nhau như thế nào?

Tất nhiên là khác nhau rất nhiều. Tôi của hiện tại trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, đánh giá hay nhìn nhận một vấn đề cũng theo hướng đa chiều và đứng ở nhiều góc độ, thay vì phán xét mang tính chủ quan. Tôi cũng rút ra cho mình nhiều bài học như cách đối diện với dư luận, cách kiểm soát cá nhân và vượt qua những áp lực.

Chỉ còn ít giờ nữa là kết thúc nhiệm kỳ ý nghĩa của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cảm xúc hiện tại của Khánh Vân ra sao?

Hồi trước, tôi đã nghĩ là lúc kết thúc nhiệm kỳ, chắc mình sẽ buồn lắm. Nhưng hiện tại, Vân thấy vui. Tôi vui vì đã hoàn thành trọn vẹn gần 3 năm nhiệm kỳ và vui vì mình đã sống hết mình cho những ngày tháng đó. Với tôi như vậy là đủ rồi và bây giờ, tôi muốn trao lại những điều tuyệt vời ấy cho cô gái kế nhiệm.

Nếu chọn 3 cụm từ để miêu tả về nhiệm kỳ vừa qua, với Khánh Vân đó là gì?

Tôi xin chọn ba từ: Biết ơn, trân trọng và kiên định.

Tôi thật sự biết ơn tất cả tình cảm yêu thương mà mọi người đã dành cho tôi, từ gia đình, bạn bè, ê kíp đến khán giả.

Tôi trân trọng vương miện Brave Heart và trân trọng danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Đó là sự cố gắng của tôi - một hành trình dài của tuổi trẻ, của ước mơ, của hoài bão.

Và cuối cùng, đó là lòng kiên định. Vì nếu không kiên định, tôi đã không thể vượt qua một hành trình nhiệm kỳ đầy thăng trầm nhưng chan chứa tình yêu thương.

Vậy trong 3 năm qua, điều tuyệt vời nhất mà đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Khánh Vân nhận được là gì?

Đó là tôi có thêm một ngôi nhà thứ 2 - chính là ngôi nhà One Body Village (OBV) và tôi là chị cả của rất nhiều em gái sống tại OBV. Mỗi lần đến thăm ngôi nhà OBV, tôi thấy trong lòng bình an và thoải mái lắm, tôi thật sự cảm ơn chị Yên Thảo (Giám đốc điều hành One Body Village tại Việt Nam) vì đã tin tưởng, trao cho tôi cơ hội được đồng hành và là một thành viên của gia đình OBV.

OBV không phải là dự án tôi làm cho có, đó là tâm huyết của tôi. Tôi cũng đã bàn bạc cùng với các cô của ngôi nhà OBV, thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động cùng với OBV, cũng như là các hoạt động thiện nguyện, cộng đồng khác. Tôi vẫn sẽ đồng hành cùng OBV dù không còn là đương kim Hoa hậu nữa.



Vậy còn điều gì Khánh Vân hối tiếc trước ngày chuẩn bị trao sứ mệnh danh giá này lại cho một chủ nhân mới?

Tôi đã dành toàn tâm cho thời gian đương nhiệm nên không có điều gì hối tiếc cả. Tuy nhiên, tôi hơi tiếc một chút đó là nhiệm kỳ của mình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nên có nhiều dự án, hoạt động cộng đồng Vân phải tạm gác lại. Vì vậy, mặc dù nhiệm kỳ kết thúc, tôi vẫn sẽ tiếp tục với các dự án cộng đồng mà mình chưa thực hiện được. Hy vọng là sẽ luôn nhận được sự ủng hộ từ các mạnh thường quân và khán giả.

Trong 3 năm qua, Vân đã khóc rất nhiều vì…

Còn ít giờ nữa là kết thúc nhiệm kỳ, nếu bây giờ được hỏi lại câu hỏi ứng xử năm nào: "Tại sao bạn xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam?", Khánh Vân sẽ trả lời ra sao?

Tôi vẫn sẽ trả lời như cũ: "Em chẳng có gì ngoài một trái tim yêu thương cả". Tôi tin rằng, cuộc sống của chúng ta, nơi nào có tình yêu thương, nơi đó sẽ có sự tái sinh, và tình yêu thương sẽ gắn kết mọi người lại với nhau.

Thật sự thì trong khoảnh khắc đó, tôi đã suy nghĩ đến rất nhiều điều để mà trả lời, tuy nhiên, khi bước lên vị trí và nhận micro, tôi có nhìn xuống khán đài, tôi thấy các anh chị trong ê kíp, thấy gia đình, bạn bè, lúc đó tôi thấy mình thương mọi người nhiều lắm. Tôi thương các anh chị ê kíp đã vất vả làm rất nhiều công việc hậu trường để có thể tổ chức một chương trình quy mô thế này, và thương gia đình, bạn bè đã luôn bên cạnh, ủng hộ và dành thời gian đến xem mình thi.

Từ lúc đăng quang đến nay, có bao giờ Hoa hậu Khánh Vân bật khóc một mình vì sức nặng của chiếc vương miện quyền lực này?

Thú thật, trong 3 năm qua, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi khóc ở đây không hẳn là vì yếu đuối hay áp lực, mà khóc vì nhiều lý do. Có thể là khóc vì cảm thấy mình chưa làm đủ, khóc vì hạnh phúc khi nhìn nụ cười an nhiên của các em tại OBV, khóc vì tình yêu thương của mọi người dành cho mình.

Nhưng tôi không khóc vì sức nặng của vương miện. Vương miện đã chọn tôi, tôi trân trọng điều đó và dù có thế nào tôi cũng không cho phép mình được gục ngã.

Những nỗ lực của Khánh Vân trong 3 năm là điều đa số khán giả ghi nhận, nhưng Khánh Vân sẽ đáp trả ra sao với chuyện một bộ phận dân mạng vẫn có cái nhìn tiêu cực, không công nhận sự cố gắng của bạn?

Mỗi người có một góc nhìn và đánh giá khác nhau, tôi tôn trọng điều đó. Tôi nghĩ là trong cuộc sống, chúng ta nên nhìn vào những việc tích cực, chính sự tích cực sẽ mang đến nhiều năng lượng hơn

Miss Universe đã cùng tôi khép lại trọn vẹn tuổi thanh xuân

Sau khi chính thức trao lại sứ mệnh gánh vác suốt 3 năm qua, việc đầu tiên Khánh Vân mong muốn làm là gì?

Có lẽ là tôi sẽ cho mình một chuyến du lịch ngắn ngày cùng với gia đình và bạn bè. Sau đó nạp thêm năng lượng để sẵn sàng bắt tay vào thực hiện những kế hoạch, dự định mới.

Khánh Vân nghĩ gì việc chinh chiến quốc tế lần nữa nếu có cuộc thi phù hợp?

Miss Universe là cuộc thi sắc đẹp lớn và là ước mơ của hàng triệu cô gái trên khắp thế giới. Tôi đã có cơ hội được đến với Miss Universe và tôi nghĩ, Miss Universe đã cùng mình khép lại trọn vẹn tuổi thanh xuân.

Vậy chặng đường sắp tới của Khánh Vân sẽ như thế nào?

Tôi có nhiều kế hoạch lắm. Nhưng tôi xin phép được giữ bí mật, sợ nói trước bước không qua. Hy vọng là dù ở vai trò nào cũng sẽ nhận được sự ủng hộ, yêu thương của khán giả. Biết đâu Vân sẽ tái xuất với phim ảnh chẳng hạn.

Khánh Vân nhắn nhủ điều gì đến người kế nhiệm sắp xuất hiện?

Cô gái ấy hãy bản lĩnh để chuẩn bị cho một hành trình mới cùng với gia đình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và bạn mang đến những giá trị tuyệt vời cho cộng đồng, xã hội. Hãy luôn là chính mình và tự tin mang vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam đến với đấu trường Miss Universe.

Cảm ơn Khánh Vân về cuộc trò chuyện, chúc Khánh Vân sức khoẻ và hành trình sắp tới thêm rực rỡ!